中電消費券｜中電$100消費券10月31日到期！全港58萬戶受惠 兩類用戶合資格 一文睇清使用方法（附優惠商戶名單）

為鼓勵市民消費，中華電力（中電）今年再次推出「中電消費券計劃」，共派發價值5,800萬元的消費券，每名合資格用戶可獲$100，適用於全港逾3,000間食肆或實體零售商店，料有58萬戶家庭受惠，消費券將於10月31日到期。想知自己是否合資格領取，消費券使用方法及商戶名單，即睇內文！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

中電消費券使用期限

中電早前公布，今年繼續透過「中電社區節能基金」撥款5,800萬元，推出「中電消費券計劃」，會向58萬戶低用電量的家庭或享有長者電費優惠的客戶，每戶派發總值$100的消費券，扶助弱勢社群兼帶動消費。低用電量家庭即於2024年全年電費單的總用電量相等或不多於2,400度的住宅用戶。消費券已於4月中開始陸續派發予合資格用戶，所有合資格客戶將於2025年5月初或之前收到消費券，毋須申請，有效期為6個月，即需於10月31日或之前使用。

廣告 廣告

中電消費券｜中電再派$100消費券！全港58萬戶受惠 兩類用戶合資格 一文睇清使用方法（附優惠商戶名單）

中電消費券使用方法及商戶名單

合資格受惠家庭憑消費券可到近3,800間實體零售商店及食肆使用，當中包括餐廳、餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、理髮店、藥房和社企零售商店等。由於參與商戶都是中電供電範圍內經營的商店及食肆，故不適用連鎖商戶於港島區的分店。

中電消費券｜中電再派$100消費券！全港58萬戶受惠 兩類用戶合資格 一文睇清使用方法（附優惠商戶名單）

**有需要亦可於各中電客戶服務中心領取實體參與商戶名單**

連鎖食肆包括

大家樂

大快活

牛角

KFC

齊柏林熱狗店

星巴克

華御結

敏華冰廳

必勝客

一粥麵

太興

連鎖零售店包括

759阿信屋

7-Eleven

GreenPrice

AEON

Living PLAZA by AEON

Daiso Japan

日本城

萬豐家居百貨

馬拉松

Nike

綠盈坊

眼鏡88

莎莎

救世軍家品店

更多著數文章：