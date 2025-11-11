全運會｜手球總會感謝球員付出 稱政府有提供支援冀有場館練習

全运会｜手球——男子铜牌赛：北京队胜香港队XxjpseC001727_20251110_MVPFN0A001.JPG

全運會男子手球項目銅牌戰，港隊不敵北京隊無緣獎牌。中國香港手球總會董事局主席何仲浩在商台節目提到，手球訓練所需的場地約相等於3個籃球場，目前港隊缺乏訓練場地，不時要到全港各區，甚至要轉到室外訓練，但手球有不少倒地和騰空動作，在室外硬地訓練容易受傷。他明白政府設立專用的手球場館有難度，現階段並非討論時間，但希望當局可設置常駐場地，指有一個可優先使用的場地已十分滿足。

雙方球員相距很大

何仲浩今早(11日)又在港台節目表示，港隊手球隊已部署多年，終於在這屆全運會完成大部份夢想，他感謝業餘球員的付出，特區政府亦提供資助等支援。他表示，賽前已預料有機會打入前4名，港隊球員著重技術，內地球員則是力量、速度加上體能。不過，港隊球員都是業餘，而且北方球員平均身高超過兩米，即使加緊訓練，雙方仍然相距很大。他又希望可以在港舉辦手球的超級聯賽，讓全國手球精英球隊比拼，同時計劃全面發展幼兒手球，培育更多球員。

港隊教練稱球員表現眼前一亮

香港男子手球乙一球員、甲二教練葉子濠在同一節目表示，港隊球員的表現令人眼前一亮，認為是有賴各方面的努力。今次港隊有好成績令更多人留意手球，接下來應該在港推廣手球，又期望未來可以舉辦多些涉及不同年齡層的手球比賽，又認同應從幼兒開始培育球員，從青訓慢慢走向職業化，以進一步提升香港手球在國際上的表現。

