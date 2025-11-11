秉持安全第一原則 神舟二十號返回任務有序推進

【on.cc東網專訊】神舟二十號載人飛船因遭太空微小碎片撞擊，推遲原定上周三（5日）實施的返回任務，暫未有最新歸期。中國載人航天工程辦公室周二（11日）發布消息，東風着陸場正在開展神舟二十號航天員乘組返回綜合演練，航天員乘組返回任務有序推進。

中國載人航天工程辦公室表示，神舟二十號載人飛船返回任務推遲後，工程秉持「生命至上、安全第一」的原則，立即啟動應急預案和措施，組織對神舟二十號載人飛船全面進行仿真分析和試驗及安全性評估，研究神舟二十號航天員乘組返回實施計劃，各系統嚴格按流程開展各項測試和聯調聯試，組織關鍵產品狀態判讀和質量確認。

廣告 廣告

空間站組合體目前狀態正常，具備支持兩個航天員乘組在軌駐留能力。神舟二十號航天員乘組工作生活亦正常，正與神舟二十一號航天員乘組共同開展在軌科學實驗和試驗。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】