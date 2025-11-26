宏福苑四級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火 屋宇署曾發通告 要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。

通告指出，今年10月18日一宗外牆竹棚架三級火警導致多人受傷，涉事建築物當時正進行改動、加建、及小型工程。為確保樓宇及建築工程的安全，署方呼籲各位註冊建築專業人士及註冊承建商，立即採取行動，檢視及確保所負責的建築工程，建築物外牆安裝的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦火警發生時火勢蔓延 。

署方強調，若發現正進行的建築工程涉及使用阻燃性能不足的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，署方會根據《建築物條例 》對相關人士及承建商採取相應行動，包括考慮提出檢控及採取紀律處分。

