川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題

（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。近來川普在拉丁美洲持續升級的軍事部署引發人們擔心對區域衝突可能擴大。

川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。

他補充說：「我不能透露具體細節，但我們在阻止毒品流入委內瑞拉方面取得了很大進展。」

美國過去數月已在加勒比海地區部署大批軍力，包括戰鬥機、軍艦以及數以千計部隊。

川普之前屢次允諾避免新衝突，也向國會保證「未進行任何此類攻擊準備」，因此向委內瑞拉境內動武無疑違背所有承諾，也會進一步讓美國與其他拉美國家的合作更棘手，並加深外界對川普終究只是想把委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）趕下台的猜疑。