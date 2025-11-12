廈門鼓浪嶼超靚懶人包！交通船票、必去景點同美食酒店全攻略！

廈門鼓浪嶼

要講到廈門最最最唔可以錯過嘅旅遊熱點，咁「海上花園」鼓浪嶼絕對係首選！呢個島風景靚到痴線、文化底蘊又勁深厚，唔止有靚到令人心醉嘅景色同埋地道美食，仲有好多勁有特色嘅歷史建築，完美展現晒中西文化交融嘅獨特魅力，毫無疑問係個頂級度假勝地！為咗幫你輕輕鬆鬆咁 Plan 一次難忘嘅廈門鼓浪嶼之旅，Trip.com 專登為你精心整理咗一份超詳細嘅鼓浪嶼遊玩全攻略。呢個攻略會深入咁同你講點樣去鼓浪嶼、五個非去不可嘅精華景點、最新門票資訊，同埋絕對唔可以錯過嘅美食同埋住宿推介。即刻睇啦！ 為你將來嘅旅程做好萬全準備！

香港往廈門交通

1.飛機

從香港出發前往廈門，您可以選擇便捷的直航航班。航程僅需約1小時40分鐘，抵達廈門高崎國際機場。這是最快速的方式，讓您能盡早開啟廈門鼓浪嶼的探索之旅。建議您隨時透過Trip.com查詢最新的航班資訊與優惠，輕鬆預訂機票！Trip.com 搜尋心水航班。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛廈門 廈門航空 低至HK$878(48% Off) 單程 香港飛廈門 海南航空 低至HK$1,281(29% Off) 來回

*(2025年11月更新)

2.高鐵

若您偏好陸路交通，也可從香港西九龍站搭乘高鐵直達廈門站，享受舒適的旅程。高鐵車程約4小時，具體班次時間會有些許差異，票價約為HK$330。這條線路不僅方便，沿途的風景也能為您的廈門鼓浪嶼之行增添一份獨特的回憶。歡迎隨時透過Trip.com查詢並預訂高鐵票，規劃您的行程！Trip.com 預訂高鐵車票。

立即預約高鐵車票

鼓浪嶼簡介

廈門鼓浪嶼

鼓浪嶼呢個俾人嗌做「海上花園」嘅迷人小島，就靜靜雞咁喺廈門本島嘅西南面。佢之所以叫鼓浪嶼，係因為海浪拍打礁石會發出好似擊鼓咁嘅聲響而得名！

世界文化遺產： 喺 2017 年 成功上榜 ，成為全球焦點！

面積： 大約 1.87 平方公里 。

歷史： 清末曾經係列強租界，19 世紀末變成重要嘅通商口岸。

建築特色： 島上仲 保存得好好 ，有 400 幾棟中西合璧嘅靚建築，同埋 13 間唔同國家嘅領事館舊址，所以有**「萬國建築博覽」**嘅美譽。

玩咩？ 喺島上面行吓，你可以 登高望遠 ，睇晒成個廈門嘅靚景；又可以去 博物館 、 手工藝品店 、 文創小店 ，同埋食 勁多特色嘢食 。

Trip.com 推介： 佢係 Trip Best 2025 年全球 50 個玩水避暑景點之一， 絕對係廈門必去 ！

基本資訊：

地址： 福建省廈門市思明區 開放時間： 24 小時 建議逗留時間： 1 日



鼓浪嶼交通

廈門鼓浪嶼遊玩指南

去廈門鼓浪嶼，唯一嘅交通工具就係搭渡輪，搞到個島有種與世隔絕嘅 Feel。

航程： 由廈門市區碼頭出發，大約 20 分鐘 就到。

去程落船碼頭： 你可以揀喺島上嘅 三丘田碼頭 或者 內厝澳碼頭 落船。

回程上船碼頭： 三丘田碼頭或者內厝澳碼頭 兩個都得 。

遊客碼頭 ：遊客 一定要去 「 郵輪中心廈鼓碼頭 （又叫東渡碼頭）」或者「 廈門輪渡碼頭 （2 號廳）」搭渡輪。

居民碼頭 ：「廈門輪渡碼頭（1 號廳）」 淨係畀當地居民用 ， 咪行錯呀 ！

登船小貼士： 為咗有足夠時間搞安檢同登船，強烈建議你最少提早 25 至 30 分鐘去到碼頭！

登船碼頭同航線選擇：

1. 郵輪中心廈鼓碼頭 → 鼓浪嶼三丘田碼頭 / 內厝澳碼頭

航班時間： 08:10–17:30，每小時逢 10 分、30 分開船。

來回船票： 普通船票 ¥ 35 起 ；舒享船票 ¥ 50 起 ；豪華船票 ¥ 60 起 。

備註： 適合 日間 去玩嘅遊客。

三丘田碼頭：近風琴博物館、海底世界同埋龍頭路美食街。 內厝澳碼頭：近鼓浪石、琴園、美華海灘。



2. 廈門輪渡碼頭（2 號廳） → 鼓浪嶼三丘田碼頭

航班時間： 17:50–23:45，每 30–40 分鐘一班。

來回船票： 普通船票 ¥ 35 起 ；舒享船票 ¥ 50 起 ；豪華船票 ¥ 60 起 。

備註： 適合夜間去玩嘅遊客。

船票優惠：

免費： 6 歲以下或者身高唔夠 1.2 米嘅細路仔可以 免費搭船 。

半價： 6 至 14 歲嘅未成年人，或者身高喺 1.2 米至 1.5 米之間嘅細路仔，可以享有半價優惠。

鼓浪嶼島上交通

觀光電瓶車

圖片來源：新華社

鼓浪嶼最吸引人嘅地方，就係佢係一座完全唔畀機動車行嘅「步行島」。

主要方式： 行路 ！你可以慢慢行，享受寧靜嘅氣氛。成個島環繞一圈大約 6 公里，雖然多斜路，但 沿途風景絕對值回票價 ！

觀光電瓶車： 如果你想 慳番啲腳骨力 ，島上都有電瓶車搭。

注意： 電瓶車上落點比較少，主要連接碼頭同大景點， 唔會入到小巷入面 。想深入感受鼓浪嶼風情， 都係行路最好 ！



電瓶車資訊：

購票地點： 三丘田碼頭或內厝澳碼頭嘅售票處

運營時間： 每日 9:00 - 18:00

乘車點： 主要上落點包括 三丘田碼頭、內厝澳碼頭 和 菽莊花園。

電瓶車票價：

環島全程票： 每人 ¥50 。呢條經典路線好靚：由三丘田碼頭出發，經燕尾山生態公園，到內厝澳碼頭，再繞鼓浪別墅，喺菽莊花園中轉，最後返三丘田碼頭。

分段票價： 根據你搭嘅距離唔同，價錢由 ¥ 10 至 ¥ 40 唔等。

三丘田碼頭 → 燕尾山生態公園：¥ 10 三丘田碼頭 → 內厝澳碼頭：¥ 20 三丘田碼頭 → 鼓浪別墅：¥ 30 三丘田碼頭 → 菽莊花園：¥ 40

免費： 身高 1.4 米以下嘅細路仔可以免費搭；達到或超過 1.4 米就要買全票。

鼓浪嶼門票

Trip.com 準備咗好多唔同組合嘅廈門鼓浪嶼門票同服務，等你旅程更豐富！你可以自由配搭：

船票 + 導覽套票： 有專人講解。

單獨買景點門票： 想去邊個就買邊個。

淨係買景點講解服務： 深入了解歷史文化。

部分門票種類同價錢：

船票（上島必買）+導覽：

鼓浪嶼往返+人工講解服務成人（普通船）： HK$61.84 鼓浪嶼來回船票（普通客船）+導遊拼團服務（贈原英國領事館精講服務）（成人）： HK$47.98

官方核心景點套票：

日光岩＋菽莊花園＋皓月園＋八卦樓＋國際刻字藝術館五大景點套票（成人）： HK$95.95 (可以 慳 HK$21 ！)

核心景點單獨門票（成人）：

菽莊花園： HK$31.99 日光岩： HK$53.31 皓月園： HK$10.67 國際刻字館： HK$5.34

島上其他景點門票：

廈門海底世界： HK$114.08 (可以 慳 HK$10 ！) 貝殼夢幻世界： HK$61.84 (可以 慳 HK$21 ！) 唱片博物館： HK$58.64 (可以 慳 HK$24 ！)

景點講解服務：

私家精講服務： HK$138.60 鼓浪嶼金牌導遊中文私享人工講解服務（不含門船票）： HK$618.34



⚠️ 溫馨提示： 上面啲價錢只係參考。實際價格會因為匯率、季節等等有變動。Plan 行程嗰陣，記住自己 Check 清楚最新票價！

立即預訂門票

鼓浪嶼景點

鼓浪嶼景點#1 日光岩

日光岩

特色： 廈門鼓浪嶼嘅 地標性景點 ，係島上 最高點 (海拔約 92.7 米)。

睇乜： 沿住石級行上去觀景台，眼前嘅風景會 震驚你 ！成個鼓浪嶼、對岸廈門島嘅城市天際線，同埋繁忙嘅廈門港， 全部一覽無遺 。

打卡位： 睇海上日出同日落嘅絕佳地點，霞光萬丈勁浪漫！





立即預購日光岩門票

鼓浪嶼景點#2 菽莊花園

菽莊花園

特色： 將自然美景同人文藝術 完美融合 嘅私家園林，建於 1913 年。

歷史： 以前係台灣富商林爾嘉先生嘅私人別墅， 依海而建 ，景色靚到嘩一聲！

設計： 分為「 藏海園 」同「 補山園 」，其中以「藏海」最出名，將海景 神不知鬼不覺 咁藏喺園入面。

特別展館： 園內有獨特嘅鋼琴博物館，收藏咗近百部來自世界各地嘅珍貴古鋼琴。





立即預訂菽莊花園門票

鼓浪嶼景點#3 皓月園

皓月園

特色： 喺鼓浪嶼東部，為咗紀念民族英雄 鄭成功 而起嘅歷史名勝。

地標： 矗立喺覆鼎岩上嘅 鄭成功巨型花崗岩雕像 ，高 15.7 米，重 1,617 噸， 勁雄偉 ！

必睇： 園中嘅大型群雕《藤牌驅虜》，好生動咁重現咗鄭成功當年揮軍驅逐荷蘭殖民者嘅情景。





立即預購皓月園門票

鼓浪嶼景點#4 鼓浪嶼風琴博物館

鼓浪嶼風琴博物館

特色： 鼓浪嶼係音樂殿堂，風琴博物館就喺 著名嘅八卦樓 入面 (歐式圓頂建築本身都好靚)。

鎮館之寶： 一架高達 6 米、有 1,350 根音管組成嘅宏偉「 諾曼比爾 」管風琴， 氣勢磅礴 ！

展品： 展出咗 5,000 幾台唔同年代、唔同特色嘅風琴，大部分嚟自法國同西班牙。





立即預購風琴博物館門票

鼓浪嶼景點#5 國際刻字藝術館

國際刻字藝術館

特色： 喺菽莊花園對面，係一座雅致嘅觀海小樓，珍藏咗數百件嚟自中日韓等國家嘅 刻字藝術精品 。

點解要去： 展品代表咗當代刻字藝術嘅 頂尖水準 。

超抵： 入場費淨係需要 HK$5.34 左右，想睇文化藝術又想慳錢嘅，呢度就啱晒！





立即預購國際刻字藝術館門票

鼓浪嶼美食

鼓浪嶼美食#1 龍頭魚丸店

龍頭魚丸店

圖片來源：攜程美食林

特色： 自 1981 年開業嘅 老字號 ， 獨此一家 ，冇分店！

必食： 堅持 現做現賣 ，魚丸 白嫩 Q 彈 ，唔加人工嘢，食到魚肉本身嘅 鮮甜美味 。

推介： 手工鯊魚丸、魚丸湯。

地址： 鼓浪嶼龍頭路 183 號

營業時間： 08:30-20:30

鼓浪嶼美食#2 葉氏麻糍

葉氏麻糍

圖片來源：Trip moments@Gulangyu

特色： 傳承百年嘅老店，用 最傳統嘅木製小攤子 經營，每日都 勁多人排隊 ！

滋味： 軟糯嘅麻糍，夾住香噴噴嘅 黑芝麻 同 酥脆花生碎 ，入口即化， 超甜 ！

推介： 黑芝麻花生麻糍。

地址： 鼓浪嶼龍頭路 145 號

營業時間： 10:00-19:00

鼓浪嶼美食#3 沈家閩南腸粉

沈家閩南腸粉

圖片來源：攜程美食林

特色： 另一間 勁有人氣 嘅老店，成日見到門口 大排長龍 。

有咩唔同： 佢個閩南腸粉同港式腸粉 好唔同 ， 皮薄如紙 、餡料 超級豐富 ，再加埋店家 秘製醬汁 ， 風味絕佳 ！

精華： 醬汁加入咗 紅蔥酥、蘿蔔乾 等閩南特色配料， 超香 ！

推介： 閩南腸粉。

地址： 鼓浪嶼街道福建路 57 號

營業時間： 07:30-22:00

鼓浪嶼酒店推介

鼓浪嶼酒店推介#1 嶼海·鷺島花園酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）

嶼海·鷺島花園酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）(Yuhai Ludao Garden HOTEL)

嶼海·鷺島花園酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）(Yuhai Ludao Garden HOTEL)

嶼海·鷺島花園酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）(Yuhai Ludao Garden HOTEL)

評分：9.7/10.0

地址：鼓浪嶼三明路55號, 思明區, 廈門

選擇房型

地址：鼓浪嶼三明路55號, 思明區, 廈門

評價：9.7 / 10

獎項：Trip.Best 鼓浪嶼精選 4 星級酒店第 1 名

鼓浪嶼酒店推介#2 鼓浪嶼晃巖36酒店

鼓浪嶼晃巖36酒店(HUANGYAN 36 Hotel)

鼓浪嶼晃巖36酒店(HUANGYAN 36 Hotel)

鼓浪嶼晃巖36酒店(HUANGYAN 36 Hotel)

評分：9.9/10.0

地址：鼓浪嶼晃巖路36號, 思明區, 廈門

選擇房型

地址：鼓浪嶼晃巖路36號, 思明區, 廈門

評價：9.9 / 10

獎項：Trip.Best 福建當地風情酒店第 1 名

鼓浪嶼酒店推介#3 鼓浪嶼鼓浪別墅酒店（內厝澳碼頭店）

鼓浪嶼鼓浪別墅酒店（內厝澳碼頭店）(Gulangyu Villa Hotel)

鼓浪嶼鼓浪別墅酒店（內厝澳碼頭店）(Gulangyu Villa Hotel)

鼓浪嶼鼓浪別墅酒店（內厝澳碼頭店）(Gulangyu Villa Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：鼓聲路14號, 思明區, 廈門, 361002

選擇房型

地址：鼓聲路14號, 思明區, 廈門, 361002

評價：9.5 / 10

獎項：Trip.Best 福建別墅酒店第 2 名

鼓浪嶼常見問題

除了上述介紹的五個景點外，還有哪些推介的鼓浪嶼景點？

除了上面講嘅五個必訪景點，廈門鼓浪嶼仲有好多隱藏寶藏等緊你發掘，你可以去龍頭路商圈行街，感受吓商業活力；去蟲洞書店睇書，享受片刻寧靜；深入日光巷同鼓新路老別墅群，欣賞記載住百年風華嘅精美建築；或者去鼓浪嶼筆山公園，上高處俯瞰個小島全景，感受吓大自然嘅魅力，呢啲多元選擇一定會令你個鼓浪嶼之旅更加豐富多彩。

除了上述介紹的三個美食外，鼓浪嶼還有哪些推薦美食？

除咗前面介紹嘅特色小吃，廈門鼓浪嶼仲有更多令人垂涎三尺嘅美食等你嚟發掘！例如，你可以試吓香濃開胃嘅沙茶麵、口碑載道嘅黃勝記肉鬆，以及鮮美多汁嘅蟹黃湯包，全部都係唔可以錯過嘅地道風味，而龍頭路作為鼓浪嶼嘅主要美食街，匯聚咗琳瑯滿目嘅選擇，無論想食正餐定係小吃，喺度都一定搵到心水美味，建議你預留足夠時間，去龍頭路盡情搵食啦！

鼓浪嶼有 Wi-Fi 嗎？收訊如何？

喺廈門鼓浪嶼玩嘅時候，你絕對唔使擔心上唔到網！因為島上大部份餐廳同民宿都會提供免費 Wi-Fi 服務，方便你隨時分享旅途嘅美好時刻，整體嚟講手機訊號覆蓋都幾好，不過可能喺一啲山區或者舊嘅歷史建築物入面，訊號會有少少弱，但呢個可能都係一個機會，可以讓你專心享受鼓浪嶼嘅獨特靚景！