柬埔寨及泰國來港航班同現「機艙老鼠」 3內地漢涉盜竊被捕

香港國際機場。（資料圖片）

抵港航班上再現「機艙老鼠」。

昨日（3日）兩班分別由柬埔寨和泰國飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去，於是報警。機場警區人員接獲兩宗報案後到場，經初步調查後，發現3名男子懷疑盜取機上兩名乘客放在行李袋內的信用卡和外幣現金，約值港幣2,100元。以涉嫌「盜竊」拘捕3名年齡介乎36歲至55歲的內地男子，兩名被捕人現正被扣留調查。兩宗案件分別交由機場警區刑事調查隊第四隊和第五隊跟進。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

罪成最高可被判囚10年

警方又提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

