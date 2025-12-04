廉署再拘捕4人，涉嫌煽惑他人不投票或投廢票(鍾式明攝)

立法會選舉12月7日舉行，廉政公署今日再拘捕4名男子，涉嫌煽惑他人不投票或投廢票。

其後決定是否檢控

4名被捕男子年齡介乎37歲至62歲，涉嫌在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投廢票，觸犯《選舉條例》第27A條。廉署指會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-廉署再拘捕4人-涉嫌煽惑他人不投票或投廢票/624878?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral