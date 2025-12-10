由布道設計打造的重慶ASTRA餐廳，宛如懸浮於城市的玻璃帆船

在重慶這座立體魔幻的城市天際線上，一座宛如巨帆的弧形玻璃建築悄然佇立於帝都大廈 A 塔之巔，這是由布道設計 BDD DESIGN 打造的 ASTRA 星萃餐廳。

隱匿於繁華渝中區的25樓頂層，ASTRA星萃不僅是一間餐廳，更是一處逃離喧囂的都市避風港。其設計靈感源自拉丁諺語“Per aspera ad astra”，寓意「歷經艱辛，終抵群星璀璨之地」。

訪客穿過低調的入口，沿著旋轉樓梯拾級而上，彷彿踏上一段「登船」的旅程。設計團隊利用建築原有的15米挑高穹頂結構，植入潔白輕盈的束柱，撐起這座懸浮於高空的「玻璃盒子」，將ASPERA HOTEL的旅宿體驗與ASTRA餐吧的社交空間完美串聯。

為了營造寧靜氛圍，設計師巧妙地將結構體與內部立面分離。空間大量運用輕質鋁板與透光膜，並以冷壓技術在板面上鑿出無序的三角形孔洞。日間，陽光透過幕牆與穿孔板灑落，經過多重「濾鏡」變得柔和而富有詩意；夜幕低垂時，這些孔洞則化作漫天繁星，為賓客帶來極致的浪漫與迷醉感。

空間內部的細節同樣具玩味。設計團隊特意置入黑陶土燒製的藝術裝置，其外形抽象奇趣，兼具古樸厚重感與科幻神秘氣息。在這裡，無論是獨自小酌還是好友相聚，時間彷彿隨之放慢。ASTRA星萃以其獨特的設計語言，為這座城市注入了一抹冷靜而優雅的藝術靈魂。

Photos: Zifeng Shi; Bin Zhao; Liuwen; Yingzhou Wang

