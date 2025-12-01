關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

程式碼暗示 ChatGPT 或引入廣告功能，可能基於 AI 記憶和聊天內容進行推薦

CEO Sam Altman 曾表示廣告是 OpenAI「商業模式的最後手段」。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
開發者 Tibor Blaho 在最新的 Android 版 ChatGPT beta 中發現，程式碼內已出現「廣告功能」（ads feature）、「搜尋廣告」（search ad）、「集市內容」（bazaar content）等文字，強烈暗示該聊天機器人即將引入廣告。就在不久前，The Information 曾報導稱 OpenAI 正在考慮讓 ChatGPT 基於 AI 記憶和聊天內容推薦商品，以此形成訂閱以外的全新營收模式。

值得一提的是，公司 CEO Sam Altman 過去曾在一次哈佛商學院的活動中表示，廣告與 AI 的結合會讓他「非常不安」。Altman 強調廣告是 OpenAI「商業模式的最後手段」，他不會完全反對，但如何運用取決於具體的整合形式。目前尚不清楚 OpenAI 最終會採取何種策略，但比較大的可能應該是先在免費方案上試水溫，短時間內付費訂戶的體驗估計不會有太大改變。

OpenAI 近期獲得了大筆投資，上市計畫看起來也推進得頗為順利。但這也意味著他們將面對愈來愈大的業績壓力，所以選擇「最後手段」其實也是意料之中的事情了。

宏福苑五級大火

