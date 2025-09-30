綠綠賞2025｜綠在區區/廚餘回收賺分！10月1日國慶限時儲雙倍積分／ 交回實體卡送額外50積分／換免費港鐵車程

楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
近年環保署推出「綠在區區」及「綠綠賞」電子積分計劃，大家只要將廢物或廚餘拿到指定收集地點回收，便可獲得積分用來換取餐飲美食券、食品或日用品、超市購物券等獎賞，還可以「綠綠賞」積分轉「易賞錢」積分。最近有限時10月1日國慶優惠，推出「國慶回收2倍賞」慶祝活動，指定回收物可獲雙倍積分，今次為大家整理積分可兌換的多項獎賞，環保之餘更可賺分換免費禮物！
綠綠賞積分換領獎賞
1. 10月1日限定「國慶回收2倍賞」
為慶祝中華人民共和國成立76周年，環境保護署（環保署）推出限時「國慶回收2倍賞」活動，「綠綠賞」會員於2025年10月1日到全港任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」，提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。
2. 交回實體卡送額外50分「綠綠賞」電子積分
「綠綠賞」將在2026年4月1日起全面電子化，環保署為鼓勵市民轉用「綠綠賞」手機應用程式，在9月30日前交回積分卡轉用手機應用程式的市民，將可獲得額外50分「綠綠賞」電子積分，額外積分會於用戶成功轉移積分並交回實體卡後7天內加至用戶的「綠綠賞」手機應用程式帳戶內。
3. 兌換$50超市現金券
為推動環保回收，有多個獎賞優惠等著大家，現於綠在區區的「回收環保站」或「回收便利點」，以5,000積分換領50元「超市現金券」！
已登記綠綠賞用戶須親身到綠在區區的「回收環保站」或「回收便利點」換領超市現金券，而「回收流動點」及「晚間回收流動點」不設換領服務。換領時必須出示綠綠賞手機應用程式之會員二維碼（不接受屏幕截圖）或綠綠賞積分卡正本。
4. 「綠綠賞」積分換易賞錢
由2024年12月16日起，「綠綠賞」與屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶於手機應用程式內綁定易賞錢 App 會員帳戶，即可以 100「綠綠賞」積分兌換成50易賞錢積分，易賞錢積分可以在百佳超級市場、屈臣氏及豐澤購物時作現金使用，亦有「綠綠賞」會員專屬優惠獎賞，用積分換食品、個人護理產品及電器現金券等。
易賞錢連結綠綠賞App教學
1. 於「綠綠賞」手機應用程度綁定「易賞錢」帳戶
2. 開始電子積分兌換
注意：綁定前請先確認你的「易賞錢」賬戶登記的手提電話號碼必須與「綠綠賞」帳戶登記的手提電話號碼一致; 及需更新「易賞錢」及「綠綠賞」應用程式至最新版本。
5. Carbon Wallet賺分 換免費港鐵車程
「綠綠賞」與一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet合作推出試驗計劃，「綠綠賞」手機應用程式用戶現可透過程式內的「換券」功能，使用「綠綠賞」積分兌換Carbon Wallet積分（CW分）電子禮券，包括免費港鐵車程 、本地生態遊、環保家居用品 、環保物料時裝、植物或素食產品和飲料等！
綠綠賞應用程式上提供500 CW分、1,500 CW分、3,000 CW分及4,500 CW分四種面額的禮券選擇，用戶可按需要兌換相應禮劵。
綠綠賞｜如何賺取「綠綠賞」積分？
「綠綠賞」電子積分計劃通用於全港所有「綠在區區」社區回收網絡。大家只要提交回收物時，只需出示「綠綠賞」手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張「綠綠賞」積分卡，即可賺取相應「綠綠賞」積分，用以兌換禮品，或捐贈予指定慈善機構。
綠綠賞｜以回收物重量計算儲分
根據不同回收物種類，以重量計算儲「綠綠賞」積分，其中紙張、金屬、其他塑膠、充電池、小型電器、受管制電器（四電一腦）、慳電膽及光管每公斤可儲10分，玻璃樽及膠樽則分別可儲20及80分。
綠綠賞｜如何可查閱綠綠賞積分？
綠綠賞為了方便會員可查看積分及掌握更多資訊，提供了兩種查閱方式：
1. 手機App 查看積分
綠綠賞會員可直接透過綠綠賞手機應用程式查閱積分。
2. 網站 查閱綠綠賞積分
會員可透過「綠綠賞」積分查詢網頁查閱綠綠賞積分：
按以下網站連結，輸入會員號碼，就可查閱「綠綠賞」積分。
綠綠賞｜綠在區區回收點位置
「綠在區區」回收計劃現時於全港18區設立11個回收環保站、83個回收便利點，各區已設立超過350個回收流動點，涵蓋大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地等。
綠綠賞｜最新智能廚餘機位置（截至30/9/2025）
環保署在房屋署及香港房屋協會轄下的公共屋邨採用智能廚餘機收集廚餘，再運往環保署廚餘回收設施處理，將其轉化為能或為材，於港九新界218個公共屋邨設置智能廚餘回收桶。另鄰近住宅區的回收環保站「綠在深水埗」和部份私人住宅樓宇及屋苑亦設置智能廚餘回收桶。
▶︎ 綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品
