西餐2026｜18間高質西餐推介 亞太區最佳Pizza50強/古蹟用餐/米芝蓮名廚午餐$168起

西餐選澤多，有扒房、意大利菜、法式Bistro等，不論是聚會或者拍拖都十分適合。香港向來出名是美食天堂，高質西餐自然多，無論你是想吃米芝蓮級Fine Dining，還是親民聚會首選早午餐Brunch都有多種不同選擇，這次就集齊18間價位風格不一的西餐廳，讓你不再為聚會食乜好而左思右想！
意式餐館
西餐怎能少了香港人愛吃的意大利菜！意大利菜有家庭式美食，亦有貴價料理，是家庭情侶都愛吃的料理！
西餐推介1.Vesu Pizza Bar：亞太區最佳薄餅50強 期間限定春季菜單
Pizza是世界知名美食，幾乎在每個國家都能找到Pizza的蹤影，說到出色的Pizza更是數之不盡。而位於尖沙咀北京道一號的Vesu Pizza Bar在「2025亞太區最佳薄餅50強（50 Top Pizza Asia-Pacific 2025）」評選中榮獲第44名，實力無容置疑！為慶祝是次入圍，餐廳特意推出五款全新薄餅。
當中「Primavera」薄餅以鮮嫩的蘆筍、蘆筍泥、魚子醬、鵪鶉蛋及爽脆的飛魚籽，加上一抹清新的青檸香氣。「Cipolla Rossa」薄餅則以紫洋蔥為基底，佐以香脆的意大利煙肉及蘑菇片，再加入 Pecorino 芝士及 Scamorza 芝士，最後灑上香脆核桃碎，帶來濃郁的鹹香風味，令人食指大動。「Mortazza」薄餅以軟滑的布拉塔芝士配搭意式肉腸，淋上開心果醬，層次豐富；而「Patate e Salsiccia」薄餅則結合烤薯仔及香腸，綴以濃郁的煙燻芝士及迷迭香，讓人聯想到意大利鄉村的溫馨美味。最後是向經典致敬的「Carbonara」，加入風乾豬頰肉、Fior de latte 芝士及蛋黃醬，再灑上鮮刨 Pecorino 芝士及黑胡椒，還原正宗意式傳統風味。
Vesu
地址：尖沙咀北京道1號30樓（地圖按此）
電話： 3427 2018
西餐推介2.TABIÀ：意大利兄弟拍住上 主打阿爾卑斯山區農舍風味菜式
香港的餐廳向來都會為食客帶來驚喜，最近堅尼地道全新開業的餐廳 TABIÀ，由兩位意籍兄弟檔掌舵，並以阿爾卑斯山區農舍的鄉村美味為靈感，把意大利北部多洛米蒂山脈的風味帶到香港。餐單源自他們童年在多洛米蒂山區祖母家的夏日時光，在餐廳可以品嚐到野生菇菌、野味、阿爾卑斯山區芝士、各式香草製作而成的意式美食。
TABIÀ
地址：半山堅道55號（地圖按此）
電話：5596 9596
西餐推介3.Grissini：全港最出名Tiramisu 無敵海景位
說到全香港最出名的Tiramisu，必數君悅酒店意大利菜餐廳Grissini！餐廳由來自拿玻里的主廚Valerio Mandile主理，主打來自意大利南部的傳統風味，除了巨型幼滑的Tiramisu，餐廳任食的麵包條亦是招牌之一。近期餐廳主打坎帕尼亞地區時令菜單，精選包括採用粗粒小麥粉製成的自家製青口意粉、慢煮八爪魚等。餐廳還能飽覽維港美景，超浪漫！
Grissini
地址：灣仔港灣道1號君悅酒店2樓（地圖按此）
電話：2584 7722
西餐推介4.Casa Cucina：人氣意粉店 本地食材配新鮮手工意粉
這間人氣意粉店主打家庭式意大利料理，並加入獨一無二的風味，好像招牌豆腐奶凍、龍蝦雲吞、酥炸黃蝦等等。另外餐廳的招牌共享菜單（$498/位）是聚會最佳選擇，餐內包括三道開胃菜、兩道手工意粉、兩道主菜和一道甜品，豐富又美味。
Casa Cucina
地址：銅鑼灣百德新街59-65號海濱大廈地下C&D號舖（地圖按此）
電話：2152 0556
西餐推介5.Nocino：大坑瑞士意大利餐酒館 推新鮮製意粉
放鬆休閑的餐酒館一向受歡迎，在大坑小區的餐酒館Nocino，主打新鮮製作的意粉，以及搭配一系列傳統瑞士美食。特別推介牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵跟麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉，若想嚐試瑞士風味美食的話，就不能錯過瑞士變奏的和牛他他， 菜式上鋪有脆薯和特製的牛奶蒜蓉醬，或是餐廳招牌的「Malakoff」 炸餡餅，同樣吸引。除了美食，老闆搜羅及採購限量的稀有瑞士葡萄酒，而且餐廳近日亦在觀塘開了分店，九龍區的朋友就更加方便！
Nocino
地址：大坑銅鑼灣道92E 號地舖（地圖按此）
電話：6012 1098
西餐推介6.Sabatini：慶祝一流！經典意大利餐廳Sabatini中環店
想與情人來個浪漫約會？推介中環IFC經典意菜餐廳Sabatini，餐廳邀請意大利名廚Marco Antonio Li Voti擔任主廚，主打一系列的意式美食，菜式精緻又不失意式風情，好像新西蘭小龍蝦生薄片配魚子醬，用上矜貴的奧思迦魚子醬，配搭意大利西西里檸檬及清新爽甜的青蘋果而成，增添小龍蝦生薄片的鮮味。
而且IFC Sabatini裝修相當具特色，裝潢根據羅馬當地總店設計，由香港梁志天設計集團負責，以5個不同的概念劃分，設中庭、酒吧、休息區、主用餐區，以及貴賓室。主要以不同大理石的配搭設計，更顯餐廳華麗。酒吧區設6個座位，用上明綠色大理石，加上吧檯的木制柱子，就如古羅馬的建築一樣。主用餐區可容納52人，在拱形穹頂天花和扶壁啟發自羅馬的神聖建築中，同時可以欣賞維多利亞港的全景。
Sabatini
地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號（地圖按此）
電話：2610 0080
法式Bistro
法國料理除了是世界三大菜系之一，而且更給人浪漫優雅的感覺，就連價格親民的法式小酒館Bistro都同樣吸引！
西餐推介7.LALA:前Louise主廚Franckelie Laloum最新力作
如果你是喜歡法國小餐館的氣氛，就不能錯過Louise前主廚Franckelie Laloum主理，2025年2月才開業的LALA。餐廳主打經典法式料理，從「香蒜蕃茜田雞腿」、「法式酥皮鴨肉派」、「法式小龍蝦小牛胸腺酥皮餡餅」、「安格斯牛柳配火焰貢布黑胡椒醬」及「炭燒多寶魚配荷蘭醬」等，讓食客品嚐到簡單又美味的法國滋味。
LALA
地址：中環擺花街29號地舖（地圖按此）
電話：2506 0990
西餐推介8.Amber 香港最出名法國餐廳之一 米芝蓮三星
多年來都榮獲米芝蓮二星，置地文華酒店法國菜餐廳Amber，終於晉升米芝蓮三星了！Amber由酒店廚藝總監Richard Ekkebus主理，多年來經常推出新菜單，亦與不同國家名廚合作推出聯手餐單，時常為食客帶來驚喜。
Amber
地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）
電話：2132 0066
西餐推介9.À Poêle 法式酒館：鰂魚涌法式小餐館 推早午餐搭配任飲套餐
法國菜未必一定奢華貴價，鰂魚涌就有間法式小餐館À Poêle，最近推出全新單點早午餐菜單，主菜$200內能埋單，重點是只需加$148，就可以享受90分鐘任飲套餐，包括：精選紅白餐酒、Mimosa香橙配氣泡酒 、Bloody Mary雞尾酒跟Noisette Espresso榛子咖啡雞尾酒，幾乎是平日酒吧一杯Cocktail的價錢！
À Poêle 法式酒館
地址：太古太裕路5號興安閣地下G514號舖（地圖按此）
電話：2446 1598
西餐推介10.Qura Bar：尖沙咀麗晶酒店藏法式小餐館
尖沙咀麗晶酒店的法式小酒館Qura Bar除了有多款稀珍烈酒，其實Qura Bar亦供應一系列法式美食，招牌菜包括Marinated Red Bell Pepper、Baby Lamb Shoulder、Aveyron、Lobster Linguini及Black Truffle Porcini Risotto，除此之外還有每日特色、供應來自不同水域的Catch of the Day，以及多款精選芝士及風乾火腿，美食加上美景，讓無論是否喜愛杯中物的朋友都同樣享受在Qura Bar的時光。
Qura Bar
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂（地圖按此）
電話：2313 2313
西餐推介11.Bouchon Bistro Francais：蘇豪法式餐館 Lunch低至$158/2道菜
中環用餐隨便都要近百元一個Lunch，想獎勵一下辛勞的自己？蘇豪法式餐館Bouchon Bistro Francais Lunch低至$158已經有2道菜，當中包括蟹肉三文魚餅跟法式烤雞，想品嚐高質的牛扒也只需加$38即有Steak Frites配香脆薯條，而且餐廳環境充滿法式風情，價錢合理，可以說是法國菜經濟之選。
Bouchon Bistro Francais
地址：中環蘇豪伊利近街49號地舖（地圖按此）
電話：2525 9300
西式扒房
說到西餐，怎能少了肉食獸天堂，西式扒房！香港從以前已經有多間傳統扒房，近年亦有不少新派扒房加入，繼續為香港帶來多滋多彩的肉食料理。
西餐推介12.OMAROO Grill：Wooloomooloo集團全新品牌 H QUEEN’S頂層開幕
愛吃牛扒的各位，定必對老牌扒房Wooloomooloo不感到陌生，集團在今年於H QUEEN’S頂層開幕全新扒房OMAROO Grill，主打濕式熟成澳洲牛扒，當中最觸目的定必是兩公斤重和牛斧頭扒，斧頭扒出自經過350天穀飼的牛隻，油花分布達到四至五級，完美平衡了濃郁的肉香和無比的柔嫩口感。餐廳同時供應多個牛扒部位供食客選擇，除了牛扒，亦有多款精緻的前菜和主菜任君選擇。
OMAROO Grill
地址：中環皇后大道中80號 H QUEEN’S 26樓（地圖按此）
電話：2656 6678
西餐推介13.Carna by Dario Cecchini：尖沙咀酒店Mondrian扒房 邀世界最佳屠夫開店
尖沙咀酒店Mondrian HK內最觸目的餐廳，當然是被譽為世界最佳屠夫Dario Cecchini有份主理的意式扒房Carna by Dario Cecchini。在Carna by Dario Cecchini，你可以品嚐到多種不同來源跟部位的肉類，以及經典的意大利風料理。
Carna by Dario Cecchini
地址：尖沙咀赫德道 8A 號 MONDRIAN HONG KONG 39樓（地圖按此）
電話：3550 0339
西餐推介14.Charcoal Bar：海港城木炭燒烤 米芝蓮二星行政總廚主理
想平價食米芝蓮星級廚師主理的餐廳不再是夢想！全因海港城木炭燒烤店Charcoal Bar由米芝蓮二星德籍行政總廚Bjoern Alexander主理，以直火料理為主要的烹調方式，將不同種類的木材搭配熟成肉食和海鮮。餐牌定價親民，好像可供分享的美國 Brandt Beef西冷牛扒只是$598，午餐包括一道湯、沙律、主菜、餐飲都只是$168起， 十分抵食！
Charcoal Bar
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下 G62 舖（地圖按此）
電話：2217 0088
其他西餐推介
西餐推介15.Casa Lisboa 中環葡國菜老字號
西餐未必一定只有法國菜跟意大利菜，想品嚐一些較小眾的歐洲菜系？中環的葡萄牙菜館Casa Lisboa可能是不錯的選擇，餐廳由來自葡萄牙的主廚 Chef Rodolfo Vicente親自掌廚，為香港食客帶來原汁原味的傳統葡萄牙料理體驗，必食招牌葡式烤乳豬跟葡式飯，前者香脆可口，後者風味十足，是與其他菜系不一樣的風味。
Casa Lisboa
地址：中環雲咸街63號巴力大廈2樓（地圖按此）
電話：2905 1168
西餐推介16.ROUCOU：首間以芝士為主題的廚師發辦餐廳及酒吧
香港西餐向來高質又有新鮮感，最近就有間以全港首創芝士概念的餐廳及酒吧ROUCOU開業，芝士吧提供的單點菜單菜式包羅萬有，展現芝士形形色色的形態，包括烤、熔、焗、磨碎和切片芝士。招牌菜式包括熔岩芝士三文治，酥脆的麵包配上新鮮雅枝竹和經烤焗的松子，並淋上濃滑的熔化芝士，是讓人一試難忘且暖在心頭的菜式。適合共享的焗英國男爵芝士（Baked Baron Bigod）選用以法國新鮮牧場牛奶製成的傳統莫城布里芝士（Brie-de-Meaux）與牛肝菌一同烤焗，食客可以新鮮的麵包搭配美味濃郁的芝士「醬」享用。另外店內還有一系列靈感源於日本的特調雞尾酒，是非常特別的餐飲體驗。
ROUCOU
地址：中環鴨巴甸街28號地下（地圖按此）
電話：9603 6591
西餐推介17.魚吧：JW萬豪酒店戶外海鮮餐廳魚吧 推出「藝彩嚐鮮」菜譜
香港人愛吃海鮮，但你又想不想到食海鮮都可以跟藝術有關？JW萬豪酒店戶外海鮮餐廳「魚吧」在3月就推出「Exotica Umami藝彩嚐鮮」菜譜（$880/位），以可持續發展海鮮和獨特風味醬汁入饌，結合精緻悅目的擺盤。套餐由顏色鮮明的頭盤「吞拿魚他他」展開，其後迎接「虎蝦墨西哥夾餅」，鮮嫩多汁的越南虎蝦天婦羅與娘惹醃製菜和Exotica Umami蛋黃醬十分匹配。伴菜滷豆腐以蘋果木煙燻，配搭Oscietra魚子醬、乾桂花和Exotica Umami特製「魚子」，各種香氣和鮮味互相融合，帶來與別不同的味蕾享受。
主菜鱈魚馬賽克卷賣相精緻，柔嫩幼滑的鱈魚肉以紫菜粉精巧包裹，配搭擁有鹹香風味的Exotica Umami醬汁，將魚肉中的鮮味引出。伴碟的三文魚子和鮮甜時蔬如烤番薯、蘆筍、洋蔥薄片和小番茄，宛如色彩斑斕的珊瑚礁，令人賞心悅目。最後奉上的甜點斑蘭意式雪糕，味道富異國情調，香甜誘人，為這場藝彩嚐鮮之旅圓滿作結。
魚吧
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店7樓（地圖按此）
電話：2810 8366
西餐推介18.The Magistracy：儀式感100分！大館百年古蹟用餐
還在煩惱應該在哪兒慶祝特別節日？如果想有一個100分儀式感的用餐體驗，推介大館內的英國餐廳The Magistracy，餐廳前身為中央裁判司署，裝潢相當有英倫風味，主打的亦是經典英國菜，特別推介Sunday Roast，套餐包括四道前菜、皮脆肉嫰的烤豬腩肉、香濃多汁的烤牛扒及經典英式甜品；再配上任添英國氣泡酒及gin and tonic，是個猶如置身倫敦的美妙午間。
The Magistracy
地址：中環亞畢諾道1號（地圖按此）
電話：2252 3177
常見問題：
問：有沒有法式小酒館推介？
答：尖沙咀麗晶酒店酒吧Qura Bar除了有多款稀珍烈酒，其實Qura Bar亦供應一系列法式美食......詳情按此
問：有意大利餐館推介聚會嗎？
答：Casa Cucina主打家庭式意大利料理，並加入獨一無二的風味，特別推介威爾士芝士麵包、香烤Peri Peri春雞、風味煮蜆2.0等等。.....詳情按此
