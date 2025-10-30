雪梨川貝湯食譜│止咳潤喉轉季啱飲！加瘦肉清甜不油

焦點

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起

甜甜又多汁的雪梨，加上川貝能潤肺清熱，化痰止咳，即睇Yahoo Food食譜：

最近轉季，身邊人都不時聽到咳喇聲，是時候煲些清潤的湯水去潤一潤喉潤肺。甜甜又多汁的雪梨，加上川貝能潤肺清熱，化痰止咳，湯水味道清甜，是很適合現在經常喉乾乾的時候飲用，煲的時候建議用豬腱或瘦肉，清淡不油，跟雪梨更夾，即睇Yahoo Food製作雪梨川貝湯食譜：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

雪梨川貝湯（4人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

紅蘿蔔1條

粟米1條

雪梨3個

雪耳1朵

瘦肉400克

川貝20克

南北杏20克

無花果2粒

薑2片

水3公升

鹽半茶匙

做法

1. 川貝和南北杏泡泡水，清洗乾淨。雪耳浸軟，剪去硬芯，分成小朵。
2. 瘦肉切大塊，備用。紅蘿蔔削皮切塊，粟米分段。
3. 雪梨削皮，去芯，切大塊。連同其他材料加入湯煲中，加水，煲滾後收中細火煲2小時，加鹽調味。
