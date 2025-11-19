香港滑雪全攻略！港人必睇：4 大模擬場 vs 大灣區 7 大真雪場！

香港滑雪

近年嚟，滑雪真係喺香港hit 到爆，變成好多香港人放假活動嘅No.1 選擇！雖然香港冇天然雪場，但本地有好多世界級嘅室內滑雪模擬器，等你唔使飛去外國都玩得！更興奮嘅係，附近嘅深圳同廣州，新開咗勁多頂級室內真雪滑雪場，選擇多到你唔信！Trip.com 勁貼心，特登幫你整理咗呢份「香港滑雪全攻略」！我哋會詳細介紹香港 4 大室內滑雪場嘅獨家特色同最新收費，仲會深入講吓大灣區嘅真雪滑雪勝地，包你輕鬆 plan 一個難忘嘅冰雪之旅！

香港滑雪 | 4 大香港滑雪場推介

滑雪場名稱 優點 價格 交通方式 適合對象 特色項目 Snow & Surf 奧運級滑雪設備，結合滑雪及滑水課程 體驗 HK$428、小組 HK$528、私教 HK$650 起 港鐵葵興站 A 出口步行7分鐘 初學者、技術提升者 金針菇滑雪機、滑雪賽道 Ski Tech VR模擬滑雪，美國奧運隊認可 VR HK$1,350 起、小組 HK$1,480 起 港鐵黃竹坑站 A2 出口步行7分鐘 科技感愛好者 SkyTech VR 系統 Slope Infinity 全球最大規模模擬雪機場，配鏡面及即時教練 體驗 HK$420、小組 HK$1,550、私教 HK$700 起 港鐵北角站 A2 出口步行7分鐘 專業訓練者、進階滑雪者 大型鏡面糾正技術 Urban Terrain 旱雪及滑板雙訓練場，具 Jibbing 跳台及金針菇模拟 單堂 HK$1,400、5堂套票 HK$6,500 奧運站 A 出口附近，海輝道8號 初中高階學者、Freestyle 玩家 旱雪 Jibbing 道具、滑雪 貼鏡鏡檢視姿勢

*以實際價格為準，恕不另行通知，敬請留意。

呢間 Snow & Surf 絕對係香港頂尖嘅專業室內滑雪場之一！佢唔止有滑雪訓練，仲勁巧妙咁結合埋滑水設施，成個場有超過 5,000 呎空間！佢引入咗奧運級別嘅「金針菇滑雪機」，可以精確模擬真實雪道嘅坡度同速度。無論你係初學者想學基礎，定係進階高手想練技巧，都勁啱！佢哋教練團隊有國際專業認證，成日同學校合作搞訓練營，無論大人細路，想由零開始練到專業級，呢度都係首選！

Snow & Surf

場地特色 ：奧運級模擬機、滑雪與滑水設施結合、教練專業、有滑雪訓練營

票價 價格參考：體驗票 HK$428起／小組課程 HK$528起／私人一對一課程 HK$650起

營業時間 ：星期一至日 10:00–20:00（需預約）

交通方式：港鐵葵興站 A 出口步行約 7 分鐘

香港滑雪場 #2 Ski Tech

Ski Tech 堪稱香港滑雪科技嘅先驅！佢係全港首間引入尖端 SkyTechSport 技術嘅滑雪模擬場，連美國奧運滑雪隊都用佢！佢可以細緻模擬滑雪時嘅重心轉移同雪板邊緣控制，仲有即時動作反饋。戴上 VR 眼鏡，你就好似置身喺全球知名雪場咁！佢特別注重科技同訓練效率，有獨家高科技動作分析系統，教練可以即時監測動作細節，勁適合渴望突破樽頸嘅中高階愛好者！

Ski Tech

圖片來源：Ski Tech 官網

場地特色 ：SkyTech VR 虛擬實境技術、支援全球多國雪道模擬、高科技動作即時分析、極具未來感的訓練體驗

價格參考：VR 單次體驗 HK$1,350起／小組課程 HK$1,480起

營業時間 ：星期二至日 11:00–20:00（星期一休息）

交通方式：港鐵黃竹坑站 A2 出口步行約 7 分鐘

香港滑雪場 #3 Slope Infinity

坐落喺北角市區嘅 Slope Infinity，有超過 6,000 呎嘅寬闊空間，係全球最大型室內模擬滑雪場之一！佢有三台大型斜坡式「金針菇滑雪機」，斜度同速度都可以隨時調整。場內有大型全鏡面牆同即時攝錄系統，即時回放你嘅動作，勁幫到你調整姿勢。對於 plan 緊出國滑雪嘅朋友嚟講，呢度係提升技術、做好行前準備嘅理想選擇！佢哋雪具全部都係國際頂級規格，好專業！

Slope Infinity

圖片來源：Slope Infinity 官網

場地特色 ：全港最大滑雪模擬空間、3台模擬機、即時姿勢分析、雪具專業

票價 價格參考：體驗課程 HK$420起／小組課程 HK$1,550起／私人課程 HK$700起

營業時間 ：星期一至日 10:00–20:00（需預約）

交通方式：港鐵北角站 A2 出口步行約 7 分鐘

香港滑雪場 #4 Urban Terrain

Urban Terrain 位於奧運站附近，係香港少數專為 Freestyle 花式滑雪同滑板提供雙重訓練嘅場地。雖然地方唔算好大，但佢專業嘅旱雪設施勁出名！場館內有專為 Jibbing 雪板技巧設計嘅訓練台，配埋跳台、障礙桿等多樣道具，完美模擬街頭滑雪技巧。教練團隊有香港隊現役選手，勁適合已有基本滑雪經驗、想挑戰進階 Freestyle 嘅玩家嚟磨練技藝！

Urban Terrain

圖片來源： Urban Terrain 官網

場地特色 特色亮點：專精 Freestyle 花式滑雪、提供 Jibbing 跳台訓練、由港隊選手親自授課指導

票價 價格參考：單堂課 HK$1,400起／5堂套票 HK$6,500起（已包含專業滑雪教練費用）

營業時間 ：星期二至日 12:00–21:00（需預約）

交通方式：港鐵奧運站 A 出口步行約 5 分鐘，近海輝道 8 號

深圳滑雪 | 4 大深圳滑雪場推介

滑雪場名稱 優點 價格 交通方式 適合對象 特色項目 卡魯冰雪世界（觀瀾） 真雪滑雪＋滑冰＋雪地玩樂一站式 2小時 HK$110起、課程 HK$200 起 落馬洲 → 地鐵觀瀾站步行5分鐘 家庭、初學者 雪圈、雪橇、滑冰設施 阿爾卑斯冰雪世界（世界之窗） 歐洲主題雪道，真雪體驗 1小時 HK$108 起、全日 HK$248、課程 HK$280 羅湖／落馬洲 → 地鐵世界之窗站步行5分鐘 情侶、初級玩家 118米長雪道＋阿爾卑斯佈景 SKINOW 雪樂山滑雪 模擬滑雪，斜度可調，網點多方便選擇 標準 HK$220 起、私教 HK$320 起 深圳多門市選擇 日常練習者、短途體驗者 可調傾斜式模擬雪機 深圳前海·華發冰雪世界（預計2025年10月） 全球最大室內真雪場，賽道長、落差高，附度假設施 尚未公布（預計類似大型場） 寶安前海灣，高鐵地鐵直達 進階滑雪者、旅遊愛好者 五條雪道、拖纜車、主題酒店、度假村

深圳滑雪場 #1 卡魯冰雪世界

深圳卡魯冰雪世界坐落喺觀瀾湖新城，係個超過 15,000 平方米嘅大型室內冰雪樂園，集滑雪、滑冰同親子娛雪活動於一身，係深圳數一數二嘅真雪滑雪場！佢有人造真雪技術，雪況勁好！除咗初、中級雪道，仲有雪圈滑道同冰雕景觀，特別適合第一次體驗滑雪嘅遊客同家庭客。交通勁方便，喺香港出發，半日內就輕鬆到！

卡魯冰雪世界

場地特色 ：真雪、娛雪、滑冰綜合體驗區，設施多元，適合家庭同行

票價 價格參考：2小時滑雪約 HK$110起／親子票約 HK$180起／滑雪課程約 HK$200起

營業時間 ：每日 10:00–21:00（周末及假期人流較多）

交通方式：深圳地鐵觀瀾站步行約 5 分鐘

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

卡魯冰雪世界（深圳觀瀾湖）整體讚，適合新手和家庭玩。優點：雪質好（接近粉雪，-5℃保持）、設施齊全（滑雪區+娛雪區有鐘樓、冰屋打卡點）、人少、但需注意安全。

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

非常推薦 滑夜場人比較少 適合新手練習 附近亦有大型商場餐廳

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

網上買票很方便，和很化算，這裏很適合小朋友玩 。

香港滑雪

深圳滑雪場 #2 阿爾卑斯冰雪世界 （深圳世界之窗）

隱身喺深圳著名景點「世界之窗」入面，呢個冰雪世界充滿歐式風情！佢有條長達 118 米嘅雪道，坡度適中，勁啱初、中級玩家。雪道兩旁有歐式小屋同夢幻燈飾，浪漫到爆，無論情侶約會定網紅打卡都一流！場地仲有小型娛雪區、雪圈滑道，家庭出遊都勁啱！佢票價又經濟，交通又方便，係港人週末一日遊嘅熱門選擇。

世界之窗 - 阿爾卑斯冰雪世界

場地特色 ：歐式裝飾＋真雪滑道＋夢幻燈飾，適合打卡與初學者

票價 價格參考：1小時滑雪 HK$108起／全日票約 HK$248起／課程 HK$280起

營業時間 ：每日 10:30–20:30（假日建議提前預約）

交通方式：深圳地鐵世界之窗站步行約 5 分鐘





Trip.com用戶 (5.0/5.0)

￼世界之窗我第一次嚟原來咁好玩㗎仲以為只係看沒有東西玩，原來佢都有來遊戲玩嘢，下一次一家再嚟，輕輕鬆鬆迎接開學日😄交通方便地鐵同埋的士都可以到很近很近。

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

夏天去阿爾卑斯山和雪場玩很爽。裡面冷得要命，不過他們會提供外套、鞋子等等。你還可以滑冰和滑雪。滑梯和滑冰的票價是130元。觀光需要另外買票。

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

這個滑雪場,很適合一家大細去玩,有刺激好玩車呔滑雪,小朋友堆雪球和雪人,玩得很開心,值得再去。

香港滑雪

深圳滑雪場 #3 SKINOW 雪樂山滑雪

SKINOW 雪樂山係深圳出名嘅室內模擬滑雪品牌，分店遍佈深圳多區，勁方便！佢出名在佢個可調節傾斜角度模擬滑雪機，無論零基礎定進階高手，都可以調校到最適合自己嘅坡度同速度。佢哋教練經驗豐富，課程內容全面，包晒滑雪基礎技巧同姿勢矯正。場地設備現代化，維護得好好，無論日常練技術定週末休閒娛樂，都係一個唔錯嘅選擇。

SKINOW 雪樂山滑雪

場地特色 ：可調節傾斜角度模擬滑雪機、多分店、專業教練團隊

票價 ：體驗票約 HK$220 起、私教課程 HK$320 起

營業時間 ：各分店略有不同，一般為 10:00–21:00

交通方式：視分店而定，均靠近地鐵站，方便抵達





Trip.com用戶 (4.0/5.0)

商場內可以有這麼大的地方可以練習滑雪，感受滑雪的氣氛。設備很齊全，地方亦寬倘，大門有一位白熊先生正在等著你呢。

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

Skinow 雪樂山滑雪 就位於深業上城皀入口處，地理位置非常方便，而家呢個天氣未必有得滑雪，去呢個地方玩就最啱啦💕💕

香港滑雪

深圳滑雪場 #4 深圳前海·華發冰雪世界

萬眾矚目嘅深圳前海華發冰雪世界，被譽為全球最大室內滑雪場之一，將會成為大灣區滑雪新地標！佢擁有五條多級別嘅真雪雪道，總長度逾 1,000 米，最高垂直落差近 150 米，規模拍得住國際頂級戶外滑雪度假村！場內設施超齊全，有纜車系統、雪地公園、滑雪學校，仲有主題酒店同度假村！無論專業玩家定親子家庭，都啱玩！

深圳前海華發冰雪世界門票

圖片來源：深圳市前海管理局

場地特色 ：亞洲最大室內真雪滑雪場、五條雪道、纜車系統、度假配套完善

票價 ：尚未公布，預計與大型滑雪場價格相當

營業時間 ：預計每日開放，具體時間待官方公布

交通方式：深圳寶安前海灣，高鐵及地鐵直達，交通便利

深圳滑雪場 華發冰雪世界9月29日已開業！全球最大室內滑雪場！附7大深圳室內滑雪場，交通、門票、設施全攻略！

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

CP值不錯，早上跟晚上人比較少，下午時段人就有點多了，但總體來說很棒，廁所也很乾淨，唯一不足的就是男廁煙味很重，裡面的茶餐廳有附溫檸檬水，是個休息的好地方

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

開幕後第一次來華發滑雪 🏂，真的有被驚喜到。場館比想像中大很多，一踏進去就有那種「哇，滑雪走起啦」的感覺🤩🤩雪道分級很清楚，新手區寬敞不壓力而且長度夠長，雖然魔毯上去時間蠻久的，而且初級道人太多魚雷也很多，不過場地是蠻好滑的，之後去了中級道也是蠻刺激，速度上去時真的超爽。裡面的設備都很新，租借方便，動線也不會亂，整體體驗非常順。#滑雪 #深圳行程

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

整體環境不錯，但高級道和中級道是調轉了嗎

香港滑雪

廣州滑雪 | 3 大廣州滑雪場推介

滑雪場名稱 優點 價格 交通方式 適合對象 特色項目 廣州熱雪奇蹟 真雪滑道＋親子區，規模大場地寬敞 2小時 HK$450起、全日 HK$650、私教 HK$500 西九龍→廣州南→車程約15分鐘 親子、初級玩家 娛樂滑圈分區 正佳企鵝冰雪世界 真雪＋企鵝展覽＋冰雕體驗 成人 HK$200 起、滑雪 HK$260起、課程 HK$300 地鐵至體育中心站步行8分鐘 家庭、觀賞者 企鵝互動＋冰雕＋滑雪體驗 樂漫冰雪王國 超過30種冰雪互動活動，主題分區多樣 1.5小時 HK$230、全日 HK$380、教練 HK$340 地鐵至體育西路站步行10分鐘 年輕人、親子團體 多項冰雪遊樂設施＋主題互動活動

廣州滑雪場 #1 廣州熱雪奇蹟 （廣州融創雪世界）

廣州熱雪奇蹟喺廣州融創文旅城入面，係華南地區規模最大嘅真雪滑雪場之一！滑雪面積勁大，有多條專業雪道，初學者到中高階都滿足到。佢用國際領先嘅人造真雪技術，雪質勁理想！除咗滑雪區，仲有親子娛雪區、夢幻冰雪樂園，勁多家庭客嚟玩。教練團隊經過認證，教學系統化。交通都勁方便，離廣州南站同市中心都唔遠。

廣州融創雪世界

場地特色 ：專業雪道多元、親子娛雪區、人造真雪技術先進

票價 價格參考：2小時票約 HK$450起，全日票約 HK$650起，私人教練課程費用另計

營業時間 ：每日 9:30–21:00（節假日視情況調整）

交通方式：廣州南站乘車約15分鐘，公共交通及自駕均方便





Trip.com用戶 (5.0/5.0)

平日人不多，教練人很好，滑雪滑起來後太有趣了，有這個地方真好

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

方便易用！

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

自從深圳滑雪場開了後，廣州就少人很多，平日去很多地方玩，一點都不怕碰撞。滑完再入住酒店，酒店很大，也很乾淨👍🏻👍🏻

香港滑雪

廣州滑雪場 #2 正佳企鵝冰雪世界

廣州正佳企鵝冰雪世界喺正佳廣場入面，佢獨特之處係完美融合冰雪娛樂同動物科普教育！滑雪區用真實造雪技術，設有唔同難度雪道，初學者同細路都可以安全滑行。最驚喜嘅係，佢有大型企鵝館同精美冰雕展覽，你可以近距離睇可愛企鵝！環境舒服，交通又方便，係廣州冬季旅遊不可錯過嘅親子打卡地！

廣州正佳企鵝冰雪世界

場地特色 ：真雪滑雪＋企鵝館＋冰雕展覽，寓教於樂

票價 價格參考：成人票約 HK$200起，滑雪票約 HK$260起，課程約 HK$300起

營業時間 ：每日 10:00–21:00

交通方式：廣州地鐵體育西路站步行約8分鐘





Trip.com用戶 (5.0/5.0)

未玩過雪的孩子玩得很開心，小企鵝很可愛！

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

小朋友一見到雪就好開心，滑梯玩左好多次，又可以見到企鵝，十分可愛，還可以在冰上踩踩車，周圍有小食，夾公仔等玩意，入場玩2.5小時，大人小朋友都適合！

香港滑雪

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

冰雪滑梯好玩、刺激。小孩穿上恐龍雪衣好可愛。

香港滑雪

廣州滑雪場 #3 樂漫冰雪王國

樂漫冰雪王國喺廣州天河區，係個佔地廣闊嘅室內冰雪主題樂園，結合咗真雪滑雪同多元化冰雪娛樂活動。場館設計活潑，有超過 30 種令人目不暇給嘅互動設施，包括雪地碰碰車、冰雪迷宮、滑雪雪圈等，大人細路都啱玩！滑雪區雪質穩定，安全性極高，好啱初學者練習。交通方便，靠近主要公共交通樞紐，係廣州冬季滑雪與冰雪娛樂嘅代表性場地。

廣州樂漫冰雪王國

場地特色 ：多元冰雪遊樂設施＋真雪滑雪＋專業教學

票價 價格參考：1.5小時票約 HK$230起，全日票約 HK$380起，教練課程約 HK$340起

營業時間 ：每日 9:30–21:00

交通方式：廣州地鐵體育西路站步行約10分鐘





Trip.com用戶 (5.0/5.0)

一家人2大2小，玩兩小時，讚！！！

香港滑雪

香港滑雪 | 滑雪旅遊貼士與注意事項

滑雪旅遊貼士

裝備租借： 場地多數有全套裝備租借，但為咗衛生同保暖，建議自己帶保暖衣同手套。

預約貼士： 假日同週末勁多人，為咗確保有得玩，建議透過 Trip.com 提前 3–7 日預訂！

服裝建議： 室內雪場一般得 3°C 至 5°C，記得著保暖內層。

交通安排： 高鐵/地鐵過關大約要 1–1.5 粒鐘，記得預留多啲時間駁車！

注意事項

安全裝備： 初學者一定要戴頭盔、護膝同護腕，安全至上！

滑雪禮儀： 喺雪道上保持安全距離，唔好阻住人哋滑行。

溫度控制： 室內雪場雖然係低溫，但滑雪運動都會流汗，記得要 保持乾爽 。

健康評估： 有心血管病或平衡有問題嘅朋友，最好問咗醫生先去玩。

