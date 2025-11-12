Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介

歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！

42歲阿Sa仍似少女！10年養膚心得與美妝愛用品全公開

42歲的阿Sa早已成為娛樂圈的「童顏代表」，明明已經42歲卻依然像22歲！她每次出現在鏡頭前，膚質狀態總能引起熱話，皮膚仍細嫩如少女，連Threads網民都驚嘆：「點解阿Sa好似唔識老？」多年來，她公開過不少獨門養膚心得，從日常清潔到運動與飲食，以下就是她多年不變的凍齡秘訣，一起學起來吧！

圖片來源：Instagram@choisaaaa

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣1. 每天8杯水＋三棗茶養顏

阿Sa每日喝足8杯水，加速新陳代謝與排毒，減少水腫。她更喜歡自製「三棗茶」，即紅棗、南棗、蜜棗，有助補氣養血，能改善氣色、手腳冰冷、經痛與鼻敏感。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣2. 盡可能戒糖

吃太多甜食會導致皮膚狀態變差，因此她平日幾乎戒糖，只在血糖偏低時偶爾喝甜飲維持能量，其餘時間則盡量不碰甜食。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣3. 運動排毒

健身對她來說不只是為了身材，更是養膚關鍵。運動能促進血液循環以及有助排出毒素，讓氣色更紅潤。因此，她堅持多年健身習慣，保持完美身形與健康膚況。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣4. 睡眠是最佳保養品

阿Sa認為充足睡眠是最天然的「補品」，若因拍戲睡不夠，就以努力以樂觀心態面對，因為好心情能穩定荷爾蒙，真正讓人由內而外發光。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣5. 每週至少敷2次面膜

無論工作多忙，阿Sa每週至少敷2次面膜，她會先用清潔面膜去除毛孔髒污，再敷上保濕面膜補水鎖水。她認為唯有角質層含水量足夠，皮膚才能真正散發光澤與充滿彈性。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣6. 卸妝潔面要做足

對阿Sa而言，卸妝是抗老的第一步。她強調每次卸妝後都必須再清潔一次，確保毛孔不殘留任何彩妝或污垢。她偏好溫和卻高效的潔面產品，只有這樣才能真正讓肌膚吸收後續保養成分。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣7. 輕盈保濕才是關鍵

太滋潤的乳霜反而容易堵塞毛孔，她建議使用質地輕薄的保濕品分層塗抹，並少量多次，讓肌膚呼吸同時鎖水。她還透露自己每天僅使用同一類功能的護膚品，以避免過度混搭導致效果變差。

阿Sa蔡卓妍凍齡秘訣8. 防曬防止肌膚老化

她最重視的日常習慣之一，就是每日都要塗防曬。無論晴天或陰天，她也必定會為全臉與頸部塗上一層防曬霜。有研究顯示，長時間暴曬會讓肌膚老化速度提升高達50倍，因此防曬是護膚步驟中不可缺少的一環。

隨身美妝護膚好物推薦：

Aesop 護手霜

價錢：$272.2

Aesop這款護手霜吸收快不黏膩，同時帶有淡雅香氣，非常適合經常需要護膚的工作女性長時間使用。

Aesop 護手霜

美妝護膚好物推薦：Elizabeth Arden 8小時經典潤澤霜

價錢：$210

這款潤澤霜蘊含多種礦脂及維他命E，不單止可在手部用作即時急救，亦能用在唇部或臉部乾燥位。尤其是秋冬乾燥時，塗抹一層便能保持肌膚水潤，阿Sa更坦言她會在每晚睡前薄塗一層於雙唇，翌日早上變得柔軟水亮。

Elizabeth Arden 8小時經典潤澤霜

美妝護膚好物推薦：Burberry 卓越持妝霧柔粉底液

價錢：$550

阿Sa十分講究粉底的輕透與貼服度，Burberry的粉底液則是她的心頭好，透亮自然不悶膚，無論是長時間工作、流汗還是猛烈太陽下都能維持自然光澤，妝感零負擔。

Burberry 卓越持妝霧柔粉底液

阿Sa美妝護膚好物推薦：自然堂 雪肌精華

針對抗氧及美白，她大推自然堂的雪肌精華，內含喜馬拉雅凍乾茶粹、麥角硫因與肌肽，結合抗氧與亮白功效。質地輕盈易吸收，使用後肌膚即現彈潤光澤，是她近年的美白抗老秘密武器。

