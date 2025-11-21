霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長

霍啟仁婚禮阿哥霍啟山與《封神》「蘇妲己」混血女星同框 傳秘戀逾一年婚禮見家長

香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。

霍啟山與娜然（箭嘴示）一同出席婚禮，但站在後排避免被拍到。（網上圖片）

現年28歲的娜然擁有二分之一布里亞特血統，在電影《封神第一部》飾演「蘇妲己」而受注目，網上流傳霍啟仁的禮宴現場影片及照片，見到敬酒時娜然站在霍啟山背後，兩人因而「同框」，網民更形容娜然正情深地望着霍啟山，有傳二人在婚禮上形影不離，霍啟山更曾為娜然整理裙擺，但二人刻意迴避鏡頭，似不想被拍到合照。有指他們已交往逾一年，有網民更指曾在峇里島遇過他們。

俄蒙混血女星娜然在電影《封神第一部》飾演「蘇妲己」而受注目。（微博＠娜然Naran工作室 ）

娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，出生於布里亞特共和國烏蘭烏德市，身高173厘米，五官立體精緻，天生就是模特兒人才，高中畢業後曾先後在新加坡、香港、日本及台灣等地工作，2016年10月因參與拍攝周杰倫金曲《告白氣球》MV而受到關注；2017年，她獲選參演神話史詩電影《封神三部曲》「蘇妲己」一角而為人熟悉，演藝事業更有模特兒擴展到演員範疇。娜然曾以藝名「Nana E」在港發展，更曾與成龍之子房祖名傳緋聞，爆是夜店常客，而近年則轉往內地發展。

娜然出席霍啟仁婚禮，被指與霍啟山交往逾一年。（微博＠娜然Naran工作室 ）

娜然曾以藝名「Nana E」在港發展，更曾與成龍之子房祖名傳緋聞，如今專注在內地演出。（微博＠娜然Naran工作室 ）