香港站重現「老香港」 收藏家：本土文化走進公眾視野
NATO 加強歐洲邊界防衛 新武器系統對抗俄羅斯威脅
波蘭和羅馬尼亞最近開始部署一套新的人工智能驅動武器系統，旨在加強對俄羅斯的防禦能力。這套系統的開發是基於當前地緣政治的緊張局勢，特別是在俄烏衝突的背景下，兩國都意識到了提升軍事能力的迫切性。這套系統整合了先進的雷達技術和自動化武器平台，能夠實時分析戰場數據，並根據威脅程度自動作出反應。據報導，這項技術的核心在於其強大的數據處理能力，能夠在極短的時間內辨別敵我，從而提高反應效率。
這項新系統的部署不僅是武器技術的創新，更是波蘭和羅馬尼亞軍事戰略的一部分。隨著俄羅斯在東歐地區的軍事活動日益頻繁，兩國政府意識到必須加強邊界防禦。這套系統不僅能夠增強對空中和地面威脅的應對能力，還將提升情報收集和分析的效率。專家指出，這樣的技術將改變傳統的戰鬥模式，因為它們能夠在沒有直接人類干預的情況下執行任務，這對於未來的戰爭形態將產生深遠的影響。
此外，這套系統的開發和部署也引發了一些關於倫理和道德的討論。許多專家擔心，依賴人工智能進行武器操作可能會導致意外的後果，例如誤傷平民或無辜的目標。為此，波蘭和羅馬尼亞的軍方表示，將會在系統中加入多重安全措施，以確保在任何情況下都能由人類操控，避免完全自動化可能帶來的風險。這樣的措施不僅是對國際社會的負責任態度，也是對未來武器系統發展的一種考量。
目前，這項新技術的具體細節仍在持續完善中，預計將在未來幾個月內進行更多的測試和評估。隨著這一系統的逐步投入使用，波蘭和羅馬尼亞的防禦能力將顯著提升，並有望成為東歐地區應對潛在威脅的重要力量。這不僅有助於提升這兩個國家的安全，也會在整個北約同盟內部形成更強大的防禦網絡，進一步鞏固區域穩定。
推薦閱讀
其他人也在看
新地奪屯門第16區一期 投資60億 相隔10年再中標鐵路盤 將建中小型單位
土地市場競投氣氛轉佳，港鐵（0066.HK）屯門第16區物業發展項目第一期（第16區第一期），截標僅一天便極速開標，由近兩年密密增加土地儲備的新地（0016.HK）擊敗5個對手投得，成為該集團約10年以來再次摘下鐵路項目地盤。新地預計該用地興建中小型單位為主，總投資額約60億元。信報財經新聞 ・ 18 小時前
再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境
三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。Yahoo新聞 ・ 1 天前
盜取美國雷射武器研發檔案投効中國 美籍華人間諜、竊密罪成
63 歲美籍華人王吉（英文音譯）周二（4 日）在美國被判商業間諜及竊取貿易機密罪名成立。生於中國、36 歲移民美國的他曾受聘於科技公司，從事軍用及民用光纖雷射研發工作，其間他盜竊了有關的貿易機密檔案，申請中國千人計劃並獲獎，繼而與中國政府商討在中國成立專門光纖業務。觸犯商業間諜罪可判監 15 年，而竊取貿易機密罪則可被判 10 監禁。案件將於明年 4 月判刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
江旻憓在國際金融中心提倡「鄉村旅遊」 賽事經濟可行嗎？
奧運劍擊金牌得主江旻憓報名參選立法會旅遊界，惹來全城熱話。這位獲網民戲稱是「未來特首」的政壇新星，正在提倡香港發展「賽事經濟 + 鄉村旅遊」模式。此模式正是近年內地較落後村落盡地一博的振興策略，較成功的便有貴州榕江的「村超」「百村大戰」足球賽；然而香港並非鄉村僻壤，政府致力為擺脫「國際金融中心遺址」惡名費盡心力，江旻憓反其道提倡「鄉村」概念，這類模式引入香港，到底是否可行？Yahoo財經 ・ 6 小時前
馬斯克萬億美元薪酬案明表決！一文睇清
特斯拉周四 (6 日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案。《商業內幕》指出，儘管特斯拉股價已從 3 月至 8 月期間的跌幅中恢復，但許多投資人對馬斯克的領導能力以及公司在 AI 投資仍存疑。鉅亨網 ・ 1 天前
【一田】挑戰特價 PURE VALLEY加拿大榖飼豬系列 $95/2包（即日起至13/11）
今期一田超市挑戰特價有日本紅絹蕃薯、越南珍寶虎蝦仁、GALAXY'S挪威三文魚柳、PURE VALLEY加拿大榖飼豬肉等食材。想隨時暖肚，仲有丸山滴漏咖啡、滿漢大餐牛肉麵。今期仲有人氣新品 CHIIKAWA 漱口水、LINE FRIENDS X WAY WAY 消毒藥水推廣裝！YAHOO著數 ・ 5 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 8 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結業潮｜西九龍中心先施百貨年底結業 30年老牌百貨清貨1折起
本地零售業持續面對衝擊，結業潮不止。香港老牌連鎖百貨公司「先施百貨」於周四（11月6日）宣布，深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售。該店自開業以來屹立深水埗約30年，不少街坊表達不捨，亦有網民分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「淨係target中老年人，無咩後生am730 ・ 9 小時前
【歐聯半程大勢】5路英軍今輪報捷
【Now Sports】歐聯完成4輪，即聯賽階段一半賽序，英超隊這陣子厲害得很，6路大軍中有5隊在今輪報捷，當中有4隊正位列前8名，即直接躋身淘汰賽的位置。阿仙奴、利物浦、曼城、紐卡素與熱刺在周二、周三贏波，只有車路士相對失威，周三僅與卡拉巴克各二言和，但車仔目前仍排在12位，穩列積分表的前半版。今屆賽事之前，從沒同一國家球隊在歐聯單輪比賽贏5場，英格蘭今屆已兩次做到。阿仙奴不僅在英超位列榜首，如今也在歐聯與拜仁慕尼黑及國際米蘭同樣4戰全勝，在榜首並駕齊驅。今屆賽事是史上首次有同國6隊競逐，若然6隊都殺入淘汰賽，將是史無前例。2017年，英格蘭共5隊殺入淘汰賽，說的是曼徹斯特雙雄、利物浦、車路士及熱刺，今屆能否有所突破？列國本屆歐聯成績國家 賽 勝 和 負 得球 失球 勝率英格蘭 24 17 4 3 56 17 71%德國 16 8 4 4 40 35 50%意大利 16 7 5 4 25 23 44%法國 12 5 2 5 24 16 42%西班牙 20 8 2 10 36 33 40%註：截至周三歐聯積分表https://sports.now.com/home/standings?now.com 體育 ・ 1 天前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
海關土瓜灣緝毒 關員被疑犯斬傷 3 人送院 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。據了解，7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發一項「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」Yahoo新聞 ・ 6 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前