Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」

Google Cloud 宣布為「AI 推論時代 (Age of Inference)」推出三款基於客製化晶片的新產品 。是次發布的重點為 Google Cloud 史上最強大的第七代 TPU Ironwood ，以及極具成本效益的全新 Arm 架構 Axion 虛擬機器 。

隨著企業焦點從模型訓練轉向高效實用的模型互動 ，運算需求正呈指數級增長 。Google Cloud 透過深度的「系統級協同設計 (system-level co-design)」，整合模型研究、軟件和硬件開發 ，推出最新一代的 Ironwood 及 Axion 實例 。

第七代 TPU Ironwood：史上最強晶片

Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」

廣告 廣告

Ironwood 是 Google Cloud 的第七代 TPU，將在未來數週內陸續推出，係專為應對最嚴苛的工作負載而設，包括大規模模型訓練、複雜的強化學習 (Reinforcement Learning, RL)，以至高容量、低延遲的 AI 推論 。

效能重點：

峰值效能： 相較於 TPU v5p，Ironwood 的峰值效能提升了 10 倍 。

訓練與推論效能： 與 TPU v6e (Trillium) 相比，每塊晶片的效能提升超過 4 倍以上 。

能源效益： Ironwood 號稱是 Google 迄今最強大且最具能源效益的客製化晶片 。

現今許多頂尖 AI 模型，如 Google 的 Gemini、Anthropic 的 Claude，均在 TPU 上進行訓練和部署 。Anthropic 對 Ironwood 的價格與效能提升表示讚賞，並計劃使用多達 100 萬個 TPU 。

全新 Axion 虛擬機器：性價比提升 2 倍

Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」

為應對日常工作負載及支援 AI 應用 ，Google Cloud 同時擴展了其 Arm 架構的 Axion 產品組合 ：

N4A (預覽版)： 這是 Google Cloud 迄今最具成本效益的 N 系列虛擬機器 。相較於現時同等級的 x86 虛擬機器，N4A 提供了高達 2 倍的性價比 (Price-Performance) 。它適合用於微服務、開源資料庫及支援 AI 應用的網頁服務工作 。

C4A metal (預覽版)： 這是首款 Arm 架構裸機執行個體 (Arm-based bare-metal instance) ，為 Android 開發或複雜模擬等專業工作負載提供專用的實體伺服器 。

客戶反應正面，例如 Vimeo 在 N4A 執行個體上的初步測試顯示，其核心轉檔工作負載效能較 x86 提升了 30% 。ZoomInfo 亦發現，其關鍵工作負載在 N4A 上的性價比提升了 60% 。

系統級設計：AI Hypercomputer 與軟件整合

Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」

TPU 是 Google 整合式超級運算系統 AI Hypercomputer 的關鍵組件 。Ironwood 可在一個超節點 (SuperPod) 中擴展至 9,216 塊晶片 ，並以 9.6 Tb/s 的速度互連 。

為確保系統穩定，Google Cloud 的光路交換 (Optical Circuit Switching, OCS) 技術能在服務持續運行的同時，即時繞過中斷 。

軟件方面，Google Kubernetes Engine (GKE) 的 Cluster Director 功能現已支援 TPU 。而在推論方面，GKE Inference Gateway 功能可進行智能負載平衡，將生成首個詞元的時間 (Time-To-First-Token, TTFT) 縮短高達 96%，同時降低多達 30% 的服務成本 。

Ironwood TPU 初期的部署將集中於美國 ，預計將在 2026 年中擴展至全球各個地區 。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk