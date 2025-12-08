Unitree 機器人拳擊賽中擊敗對手機器人

Unitree Robotics 這間中國公司首次因其靈活的機器狗而引起全球的關注，最近再次成為焦點，因為它們推出了一款新的機器人產品。這款新機器人不僅在性能上有所提升，還具備了更高的智能化水平，能夠在各種環境中執行複雜的任務。Unitree Robotics 的機器狗以其出色的運動能力和穩定性而聞名，這次的更新無疑是對其產品線的一次重要升級。這款新型號的機器狗能夠在崎嶇不平的地形上自如行走，並且具備了人工智能算法，使其能夠更好地理解周圍環境，從而做出更快的反應。

根據公開的數據，這款新的機器人配備了先進的感應器和攝像頭，能夠實時收集環境數據，進行分析後再做出相應的動作。其搭載的算法不僅能夠使機器狗避開障礙物，還能夠進行自主導航，這對於各類應用場景如救援、巡邏、甚至是娛樂都有著極大的潛力。Unitree Robotics 的 CEO 在發佈會上表示，這款機器狗的誕生是公司在自動化技術和人工智能領域不斷努力的成果，顯示了他們在全球市場上的競爭力。

廣告 廣告

這款新型機器狗的價格也引發了媒體的廣泛關注，根據報導，其售價為 $2,500 / 約 HK$ 19,500，這在同類產品中算是中等偏低的水平，這對於想要引入自動化設備的企業來說無疑是一個吸引的選擇。此外，Unitree Robotics 還表示，未來將會針對不同需求的客戶推出更多版本的機器狗，以滿足不同市場的需要。這一系列的產品推出和市場策略，顯示出 Unitree Robotics 在行業中的野心和發展潛力。

在技術層面上，這款機器狗的性能提升明顯，尤其是在處理複雜任務時的效率。它的 RAM 配置達到 16GB，這使得其在運行各種應用和算法時更加流暢，能夠同時處理多個任務而不會出現延遲。其續航能力也有所增加，根據官方資料，新款機器狗在充滿電的情況下，可以持續運行約 4 小時，這對於長時間的任務執行來說是一個重要的考量。

隨著自動化技術的進步，機器人的應用範疇將會越來越廣泛，Unitree Robotics 的這一新產品正是這一趨勢的體現。專家認為，未來幾年內，機器狗的市場需求將會持續增長，尤其是在物流、安防和工業自動化等領域。Unitree Robotics 將會繼續致力於技術創新和產品優化，以保持其在全球市場中的競爭優勢，並為客戶提供更高效的解決方案。

推薦閱讀