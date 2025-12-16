undefined

冬至2025│冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛 消滯按咩穴道

肚痛、胃痛，傻傻分不清？二十四節氣的冬至猶如提前版新年，聚餐多數食盆菜、海味、燒味等豐富中菜，再加上聖誕大餐，十分容易引起腸胃不適。要是搞不清楚自己是肚痛還是胃痛，更難對症下藥。這次就請來註冊中醫師何昕教大家按對穴道，好好保養腸胃，提前作好食大餐準備！

食太快太飽都引腸胃不適

「在中醫學來說，飲食紊亂是造成腸胃差的最大原因，比如說過了飯點不吃，三餐合併兩餐，吃太快，吃太飽，吃太多涷飲、生冷，以及熱性、刺激性的食物。」何醫師說，現代人工作生活壓力大，作息不正常，過勞等都會造成腸胃勞損。

工作壓力大跟飲食不定時，都是腸胃不適的主要原因。

常見的胃痛其實是指上腹部胃脘部的疼痛、脹滿可伴有噯氣、噁心或嘔吐、食欲不佳、泛酸、燒心等不適。其病在胃，涉及肝脾，基本病機為胃氣受到阻滯，不通則痛。一開始引起胃痛的原因十分單純，飲食停滯、肝氣犯胃、脾胃濕熱等，屬實證；病久則轉為虛證，而見脾胃虛寒、胃陰不足等，屬虛證。治法上常以理氣、化濕、和胃、止痛為基本原則。

二十四節氣的冬至多會享用油膩煎炸食物，客易令脾胃變得濕熱，除了會引起胃氣，更容易誘發皮膚問題。

而肚痛是指胃脘以下，環繞肚臍周圍發生疼痛，主要表現的一種脾胃腸病證。肚痛常伴有腹脹跟放屁，以及大便的異常等症狀。飲食停滯而引起的腹痛，大多疼痛拒按，痛而欲瀉，瀉後痛減，糞便奇臭。以消食導滯為治法。而脾虛濕重的症狀，多因食太多油膩或生冷食物，腹部隱隱作痛，大便次數明顯增多而發生泄瀉，伴有不消化食物。治法則以健脾益氣，和胃滲濕。

香港人熱愛飲凍飲跟食壽司，都是容易引起肚痛的原因。

寒涼難消化全部要少食

何醫師提醒，腸胃不佳者應避免進食生冷的食物，好像魚生、沙律菜、凍飲、雪糕等，但原來瓜果亦有分寒涼與否，冬瓜、苦瓜、木瓜、西瓜等，就是性質較寒涼的瓜果，也應少吃。

有益的苦瓜，原來都是性質較寒涼的食物，多吃的話容易腸胃不適。

另外質地比較硬難消化的食物，好像果仁、米粉、蘋果等要多咀嚼才吞食。平時食物應清淡易消化，多食小米、淮山、南瓜、白扁豆、大棗等健脾養胃的食物。

南瓜甜美有益，在冬至等寒冷天最適合以南瓜湯享用。

油膩後飲陳皮普洱茶、酸梅湯最有用

在食過油膩食物後，何醫師建議大家可以飲用陳皮普洱茶或者酸梅湯，都有解膩功效。

陳皮普洱茶

材料﹕

陳皮、普洱茶 ，各適量，

做法﹕

熱水沖泡。陳皮味辛性溫，有健脾理氣、降逆止咳止嘔的作用，可開胃助消化消。普洱茶性質溫和，暖胃養胃。還可加快腸胃蠕動，促進食物的消化與吸收。因此兩者一起沖泡飲用對提高人體消化以及解膩有很大的幫助。

陳皮普洱茶飲用後，可以在胃腸內壁形成保護膜，從而減少刺激性物質對腸胃黏膜的傷害。

酸梅湯

材料：

烏梅50克、山楂50克、甘草6克、桂花10克、冰糖適量。

做法﹕

1.烏梅、山楂、甘草放入碗裏，所有材料洗凈浸30分鐘。

2.桂花用紗布包好，與其他材料一起放入鍋內，加入適量水，大火燒開煮沸。

3.轉小火煮40分鐘左右，加入冰糖，再煮10分鐘，即可享用。

此品味酸生津適合大餐之後解油膩助消化。

3個穴道助保養腸胃

想好好保養腸胃除了飲食跟生活習慣外，其實定時按摩穴道也有助保養腸胃。

足三裡位於足陽明胃經，腸胃問題﹕胃痛、胃痙攣、脹氣、消化不良、肚子痛等症狀，都可以按足三裡穴。足三裡不但是調理腸胃功能的保健要穴，還可以即時紓緩不適。

足三裡穴位置：膝蓋外側凹陷處下方三吋（四橫指寬）的位置。

內關穴是聯絡三焦經的絡穴，它能調節三焦氣機、活血止痛；還有寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔等作用。因此可治胸痛、胸悶、心痛、胃痛、噁心嘔吐、腹痛、胸滿痞脹、脾胃不和等症狀。按壓內關穴還能達到安寧心神，消除緊張心情的作用。

內關穴位置：手用力握拳，手腕內側會有兩條筋浮起來。內關穴在兩筋之間，手腕橫紋上兩吋（三橫指寬）的位置。

中脘穴是脾胃病的常用穴，主治消化系統疾病，如腹脹、腹瀉、腹痛、一般胃病、胃脘痛等。研究發現，刺激中脘穴，會增強胃的蠕動，幫助消化。除了直接按摩穴道以外，以中脘穴為中心點，在穴位四周熱敷，然後再以畫圓方式按摩，也有助強化腸胃功能、促進消化及消除便秘。

中脘穴位置﹕上腹部正中線臍中上4寸，約五橫指處。

德善堂註冊中醫師何昕為廣州中醫藥大學中醫婦科學碩士。

