宣萱Threads互動超親民 翻舊《尋秦記》相簿即爆seed 凍齡女神再圈粉

宣萱Threads互動超親民 翻舊《尋秦記》相簿大喊「WTF」 凍齡女神再圈粉

宣萱近日活躍於社交平台Threads，除咗每隔兩三天就會分享生活小事，從工作日常心情到寵物照，內容貼地又真實，而且幾乎每當粉絲tag佢，就會熱情回覆。日前，宣萱分享一個溫馨回憶，指自己整理房間時，意外翻出一本珍藏《尋秦記》靚相嘅相簿：「收拾東西找到WTF. Good memories」。

從照片中看到，宣萱當年身穿民族服飾騎喺馬背上，豎起大拇指燦爛微笑，令人忍唔住感嘆佢嘅可愛模樣。帖文一出，網民立刻被嗰句「WTF」逗樂，有人留言追問：「唔好意思可唔可以講多一次WTF stand for乜嘢？」，有網民表示呢個用法太可愛，甚至有網民笑稱「WTF」其實係「Wow That's Funny」縮寫；更絕嘅係，其中一位粉絲貼出劇中歐瑞偉對宣萱嘅經典對白截圖：「他在誇讚你，X婆」，化解瞬間點燃嘅討論。將24年前拍攝《尋秦記》時嘅宣萱，與近年喺《巨塔之后》亮相嘅宣萱相比，宣萱嘅變化幾乎微乎其微，無論係身形還是臉部輪廓，皆保養得宜，宛如不老女神，網民紛紛驚呼24年前後嘅宣萱好似冇咩唔同，大讚宣萱凍齡術太強。

廣告 廣告

宣萱

宣萱

宣萱

宣萱

宣萱IG

宣萱

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！