米芝蓮星級總廚主理中餐買一送一！富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」 人均$250起食法式焗釀響螺/蟹粉小籠包/龍井黑糖茶燻雞

富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」，主打延綿不絕的山海景致，更有一系列的美食，絕對值得打卡。今次餐廳推出套餐買一送一，「玉」饗精選晚宴及「玉」饌精選午宴，人均只需$250起晚宴即可享受法式焗釀響螺、蟹粉小籠包 、脆皮素鵝；而午宴亦有選珍珠鮑魚燒 、肉骨茶小籠包 、羊肚菌松露素菜餃等，記得即上Klook搶購如此抵食的中餐！

>>按此查看香港富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」優惠<<

$250起享受米芝蓮星級點心午餐/品味晚宴！

由米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅，為大家打造一系列中式美食。最近突發推出「玉」饌精選午宴及「玉」饗精選晚宴買1送1優惠，人均$250起，即可食到精緻點心美食。晚宴為大家帶來9道精緻佳餚，每道菜式都展現師傅的精湛廚藝。法式焗釀響螺是必試之選，結合法式烹調技巧與粵菜精髓，口感豐富層次分明。蟹粉小籠包更是經典中的經典，每一口都充滿鮮甜蟹粉，皮薄餡豐令人回味無窮。其他亦有脆皮素鵝、杏汁燉花膠湯、羊肚菌黃耳炒蝦球、龍井黑糖茶燻雞、濃湯鮮百合杞子浸菜苗、瑤柱蛋白海鮮炒飯、「玉 」甜品拼盤等。

另外午宴提供11道精緻菜式，由清香的玫瑰桂花氣泡茶開始，到各式傳統點心及創新菜式。珍珠鮑魚燒選用優質鮑魚，配合師傅獨特調味，鮮味濃郁。肉骨茶小籠包融合南洋風味，帶來嶄新味覺體驗。其他亦有羊肚菌松露素菜餃、梨香鹹水角 、鮮蝦腐皮卷 、芝麻叉燒酥、百花炸釀蟹鉗 、柚子車厘茄、米湯瑤柱銀杏浸菜苗、蔥花欖菜豚肉炒飯等，價錢算得上是CP值超級高！

午宴提供11道精緻菜式，由清香的玫瑰桂花氣泡茶開始，到各式傳統點心及創新菜式。

【買一送一】「玉」饌精選午宴

優惠價：$500/2位，平均$250/位（ 原價：$1,000/2位 ）

>>SHOP NOW<<

【買一送一】「玉」饗精選晚宴

優惠價：$1 ,096/2位，平均$548/位（ 原價：$2,176/2位 ）

>>SHOP NOW<<

經典傳統粵菜

焗蟹蓋

滋補燉湯

用餐環境

香港富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」

地址：香港富麗敦海洋公園酒店2樓（地圖）

