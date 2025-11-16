少林寺原住持釋永信被捕 涉挪用資金、職務侵佔及非國家工作人員受賄罪︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案件，新鄉市人民檢察院日前依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，決定批准逮捕。

少林寺管理處曾於 7 月 27 日通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用、侵佔項目資金和寺院資產；又指其嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。其後 7 月 28 日，中國佛教協會同意註銷釋永信的戒牒。少林寺在 7 月 29 日宣布由印樂法師接任住持。

釋永信

被外界稱為「少林 CEO」

釋永信俗名劉應成， 現年 59 歲，1965 年出生於安徽；曾任第九至十二屆全國人大代表、河南省佛教協會會長及中國佛教協會副會長。 1999 年，年僅 34 歲的釋永信出任方丈，成為少林寺史上最年輕方丈，被外界稱為「少林 CEO」。

寺院業務涵蓋文化、出版、醫藥、食品、電子商務等領域，少林寺每年門票收入超過 2 億元人民幣。在他被查後不久的 7 月 29 日，少林寺已宣布由洛陽白馬寺院長印樂法師接任少林寺住持。