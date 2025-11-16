男子送院搶救，最終不治。

大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名男子騎着單車，至大埔安邦路8號對開時，懷疑與一輛貨車相撞。單車男被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，重創昏迷。

救援人員其後接報到場，將52歲男事主送往那打素醫院搶救，惜最終不治。涉事貨車掛上「P」牌，經調查後，警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕20歲男司機。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔單車漢捱撞捲貨車底-重創不治/618988?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral