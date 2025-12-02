宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
屯門安定邨單位起火女子中刀亡 男友涉謀殺及縱火被捕
屯門安定邨發生謀殺及縱火案。
今日（2日）清晨6時59分，屯門安定邨定福樓一個低層單位冒煙起火。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員入屋發現一張紙冒煙，隨即救熄，並於屋內發現一對情侶，50歲女子陷入昏迷，身上有刀傷及燒傷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟最終證實不治；一名51歲男子手部受傷，警員於大廈6樓進行調查，初步調查認為火警原因有可疑，並拘捕該名男子，案件列作謀殺及縱火，由重案組跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門安定邨單位起火女子中刀亡-男友涉謀殺及縱火被捕/624027?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
猜猜他是誰｜前英格蘭國腳涉嫌強姦 機場起飛前被捕
《太陽報》報導一名前在英格蘭國家隊及英超球隊效力的男子，準備乘坐廉價航班離境時被警方帶走，涉嫌企圖強姦被拘捕。消息指當事人在2010年代曾代表英格蘭出戰，最近亦頻繁公開露面，令大眾紛紛推算是誰。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴
大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。 政府就向每戶受影響居民提供am730 ・ 14 小時前
宏福棚網造假慳10萬 151人枉死
大埔宏福苑五級火災造成至少151人遇難，公眾連日追問災難原由。政務司司長陳國基昨日聯同多名官員交代調查進展，揭發施工方新近採購的一批棚架圍網遭魚目混珠，多達95%不符合阻燃標準，更形容涉案人士「非常蠱惑」，刻意逃避政府檢測，為的只是僅約10萬元「蠅頭小利」，終釀成宏福苑逾百人枉死，痛斥涉案人士處心積慮犯案，強調一定會依法追究到底，還死傷者公道。信報財經新聞 ・ 16 小時前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 1 天前
宏福苑火災死亡人數增至156人 仍有30人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，已完成5座大廈搜索工作，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至156人，仍有30人失聯。 另外，宏志閣居民周三、周四將獲安排一次性回單位，取回重要個人物件。 警方同時交代調查工作進展，共拘捕15人，包括14男1女，分別是宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司等人員，部分人士已保釋候查，不排除有更多人士於稍後被捕。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
新蒲崗餐廳火警約30人疏散 兩人不適送院
【Now新聞台】新蒲崗清晨發生餐廳火警，濃煙影響樓上院舍，約30人安全疏散，兩長者不適送院。 濃煙充斥大廈通道，消防煙帽隊人員在場協助，多名院舍長者及住客離開大廈到安全位置。現場是崇齡街85號。清晨五時許，地下餐廳廚房發生火警，濃煙從後巷冒出，影響一樓護老院及樓上單位。消防處接獲多人報案，到場後開動一條喉灌救，迅速救熄火警。火警中，兩名院舍長者不適送院治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 1 天前
宏福苑五級火災身故外傭家屬可獲約80萬補償
宏福苑大火造成10名外傭死亡，勞工及福利局局長孫玉菡聯同菲律賓官員見記者表示，火災中不幸身故的外傭家屬可獲約80萬元補償，包括超過50萬元法定補償，以及一次性25萬元補助。 他指，若是因火災而受傷的外傭，可以視乎留院的日數取得5萬或是10萬元慰問金，而平安的外傭則會獲一筆過2萬元，此外受傷及平安的外傭均可獲發2,000元儲值額八達通。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
警方旺角破毒窟 6人逃走時墮樓1人不治
【Now新聞台】警方在旺角掃毒期間，6人逃走時墮樓，當中一人送院不治。 警方星期一突擊搜查新填地街437號一個單位，5男1女爬窗逃走時，在一樓平台跌落地面受傷，其中3名男子昏迷，一名66歲男子送院後證實不治。警方在單位內檢獲多種懷疑毒品，以及吸食毒品工具，市值約8萬9千元。另外再拘捕8男5女，年齡37至67歲，涉嫌販毒、經營毒窟等，帶返警署扣留調查。案件交由西九龍重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
警方就大埔五級火再拘九男一女涉誤殺
警方上周六(11月29日)至本周一(12月1日)就大埔五級火警，分別在旺角及北角再拘捕九男一女，涉嫌誤殺。該10名被捕人為相關維修工程顧問、棚架工程分判商及中間人，年齡介乎40至77歲。其中兩名均為49歲的被捕男女已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到；其餘被捕人現正被扣留調查。 警方早前已就此案拘捕3名男子，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺，他們已獲准保釋候查。新界北總區重案組繼續調查該宗案件。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
屯門安定邨定福樓單位起火 女子有刀傷送院後亡 警拘 1 男涉謀殺｜Yahoo
屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國
你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，將來一定要去幫襯支持，好好多謝他們。Yahoo Food ・ 1 天前