兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
油麻地榕樹頭男子倒臥公園 當場死亡
油麻地發生懷疑猝死案。
今日（1日）早上6時51分，一名男子於油麻地眾坊街近廟街、榕樹頭公園內暈倒，有途人發現後報警。警方和救援人員接報後趕至現場，經救護員檢驗後，證實男子已經當場死亡。警方初步調查證實男子66歲，疑是一名露宿者，正在調查事件。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/油麻地榕樹頭男子倒臥公園-當場死亡/623689?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 1 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 1 天前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 1 小時前
夫妻檔在雪梨詐賭被捕
（法新社雪梨30日電） 澳洲警方今天表示，一對在雪梨賭場一夜致富的夫妻，因涉嫌利用隱藏攝影機與耳機在牌桌上作弊而被控詐欺。新南威爾斯州警方在聲明中表示，賭場工作人員發現這名36歲女子衣服上藏有攝影機後，警方27日逮捕這對夫婦。法新社 ・ 1 天前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
政府：暫時發現宏福苑四幢大廈中有七個棚網樣本未達阻燃標準
政務司司長陳國基表示，警方與廉政公署已就大埔宏福苑嚴重火災事故成立聯合工作小組，開展全方位刑事調查，又指在現場情況許可下，警方在過去兩日於宏福苑約20個不同地方採集棚網樣本，當中發現宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準。 保安局局長鄧炳強表示，目前懷疑有人將不合格棚網與符合阻燃標準的棚網混用，早前公布初步發現棚網符合標準，則是由於有人在颱風樺加沙襲港後，在更換地盤受損防護網期間以不合規棚網替換已損毀的防護網，同時為躲避抽查，選擇將符合阻燃標準的棚網安裝於容易取證的棚腳及較低層位置，並將不合規的棚網安裝在只有消防員才能到達的較高處位置，造成魚目混珠的情況。 警方至今以涉嫌誤殺罪名拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉及大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司，目前調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 5 小時前
慈雲山慈愛苑有單位起火 逾百住戶疏散
【Now新聞台】慈雲山慈愛苑有單位起火，過百名居民疏散。 涉事單位外牆被熏黑，警方及消防員在場戒備，協助過百名居民疏散到地下，兩人懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院治理。清晨5時許，慈愛苑愛榮閣一個單位發生火警，消防員接報到場，約20分鐘後將火救熄，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，將來一定要去幫襯支持，好好多謝他們。Yahoo Food ・ 2 小時前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 1 天前