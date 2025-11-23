44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲購票入場卻「摸門釘」。
記者中午到達現場，發現該個展覽的即日門票已全數售罄，而排隊入場的隊伍已經消散，有在場人士表示自己因為有套票才能夠入場。而現場有工作人員表示，經過昨日(22日)的混亂，已經就入場安排作出改善，又建議市民可選擇平日人流較少的時間參觀。
該個號稱是本港歷來規模最大，且展期最長的古埃及文物珍藏展覽，遇來公開後首個周末，惟昨日有參觀的市民表示，排隊入場要等最少一小時，加上人數眾多，排隊人龍甚至延伸至其他樓層及展廳，同時由於指示不清，有由2樓排隊到4樓展館的市民，排隊逾一小時才得知隊伍是輪候乘搭往3樓的電梯，要重新到正確隊伍再排隊。而不少市民由於等候時間過長，打算退款離開，但退款處亦有超過30人在排隊等待，且等逾20分鐘仍無人處理。
鑒於昨日亂狀，館方今早於其社交專頁發出公告，指由於訪客人數眾多，由上午11時起暫停發售所有現場門票。博物館將視乎現場情況，於黃昏時段恢復售票。如仍未購票的觀眾可選擇其他日期，並預先於網上購票。
此外，「博物館展廳9」今日之開放時間將延長至晚上8時。館方建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。預計下午起展廳內人流較多，輪候時間或會延長。
