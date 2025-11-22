張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」
他說好開心出席這個活動，主要原因場地在碼頭舉行，自己好鍾意香港海港，感覺環境好美，他透露下月11日在藝穗會舉行他的攝影展，正是以海港為主題，今次花了幾年時間籌備。近來多藝術工作，他覺得拍戲和藝術一樣。
提到他主演的英皇電影《內幕》即將上映，任達華表示電影拍了差不多3年，最難忘一場吊頸戲，他不用替身親身上陣，形容辛苦程度：「1秒都嫌多，拍完要休息20分鐘。」問會否太搏命？他笑言所以要畫畫抖抖氣，老婆事前不知他不用替身拍，直言以後都不會再拍這類戲，因為太危險。
女兒任晴佳是新生代模特兒，身為父親會讓女兒自由發揮，覺得年輕人有無限創意，接收不同資訊是好事，早前任達華一家去意大利西西里出席友人婚宴，女兒穿上她自己設計的大露背晚裝，非常搶鏡，任達華讚設計完美，指女兒遺傳他喜歡做運動，大家都一樣是運動狂，讚女兒背肌好靚。性感裝扮不會加以指引，指女兒長大識諗。
