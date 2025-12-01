2025年旅遊大事回顧｜細數外遊旅行疾病/病毒！大S流感併發肺炎離世、首宗人類感染禽流感、嬰兒殺手百日咳

自從新冠疫情之後，令大家意識到旅遊風險已不再只是機票和天氣，傳染病也是大家重視的一環！今年大S遊日期間因流感併發肺炎不幸離世，消息轟動中港台，還有同樣創下新高的感染性腸胃炎、諾如病毒、百日咳、首次出現人類感染個案的禽流感、死亡率高達80%的馬爾堡病毒病等。藉着是次回顧2025年外遊旅行疾病/病毒，再次提醒自己旅行時必須注意事項吧！

2025年外遊疾病/病毒1. 流感

每年秋冬季是流感高峰期，據日本厚生勞動省統計，2024年9月至2025年1月底的流感季節，日本累計確診人數已達952.3萬，是自1999年以來最嚴重的。當中最轟動中港台的個案，便是台灣女藝人徐熙媛（大S）今年2月與家人同遊日本，不慎因流感併發肺炎而離世。至於今個秋冬，日本多地爆發流感疫情，47個都道府縣中24地已超警報級別，日本政府已確認當地出現甲型H3流感病毒的新變種「K亞分支」（Subclade K），大家旅遊前記得盡早接種流感疫苗，旅遊期間記得戴口罩呢！

台灣女藝人徐熙媛（大S）今年2月與家人同遊日本，不慎因流感併發肺炎而離世。（相片來源：大S 徐熙媛@Facebook）

2025年外遊疾病/病毒2. 感染性腸胃炎

今年2月，日本爆發嚴重的感染性腸胃炎疫情，2月17日至23日期間，日本各醫療機構平均每家通報10.32例病例，全國確診個案創下近十年來的新高，以九州地區的大分縣情況最為嚴重，每家醫療機構平均報告23.22病例。其次是愛媛縣、熊本縣及鹿兒島縣，而港人熱門旅遊地包括東京都（13.03）、大阪府（10.61）及福岡縣（13.63）亦出現大量確診病例。此病主要是透過手部接觸、受感染的食物及飲水傳播。

往年日本在2月的感染性腸胃炎患者數量通常會開始減少，但今年情況卻完全相反。（相片來源：日本富士電視台節目Mezamashi8）

2025年外遊疾病/病毒3. 諾如病毒

日本自從今年2月起不斷發生諾如病毒食物中毒事件，除了托兒所、學校、老人院等，就連旅客有機會到訪的米芝蓮餐廳、蟹名店、菓子店都出事，其傳播途徑除了人傳人的飛沫以及接觸外，亦可透過進食受污染的食物和水而感染，刺身壽司、蟹、三文治、便當、水果等統統都是高危食物，因此無論本地人或旅客都人心惶惶，小心病從口入呢！

刺身或壽司屬於未經煮熟食物，大家不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用。（相片來源：Getty Images）

2025年外遊疾病/病毒4. 百日咳

夏季是百日咳高峰期，今年日本爆發7年來最嚴重的百日咳疫情，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）於6月份表示患者人數達約3.2萬，為2024年的8倍，創新高紀錄。百日咳菌的傳染力非常強，潛伏期7至10日，會透過飛沫等傳染，患者先出現感冒症狀，然後咳嗽愈來愈嚴重，嬰兒感染百日咳更可能出現併發肺炎或腦炎，絕對是嬰兒殺手。

嬰兒感染百日咳更可能出現併發肺炎或腦炎，絕對是嬰兒殺手。（相片來源：Getty Images）

2025年外遊疾病/病毒5. 基孔肯雅熱

自2025年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例，155宗相關死亡個案，個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。基孔肯雅熱由白線斑蚊或埃及斑蚊等蚊蟲叮咬傳播，症狀包括高燒、關節疼痛、皮疹，無特效治療或疫苗，預防靠防蚊。雖然北半球已進入冬季，但受氣候變化影響，亞熱帶及部分溫帶地區的氣溫仍然偏高，適合蚊媒滋生，加上基孔肯雅熱在全球多國持續爆發，風險仍然存在，大家外遊前必須注意當地情況。

症狀包括高燒、關節疼痛、皮疹，無特效治療或疫苗，預防靠防蚊。（相片來源：Getty Images）

2025年外遊疾病/病毒6. 禽流感

美國華盛頓州出現全球首宗人類感染H5N5禽流感病毒的死亡病例，死者為高齡慢性病長者，11月初住院、11月21日病速，其家中後院有飼養家禽，家禽環境中檢出禽流感病毒，估計感染源來自於家禽、其飼養環境或受野鳥污染的場所。此外，歐洲多地包括葡萄牙、意大利、比利時、愛爾蘭及英國等現正爆發高致病性H5N1禽流感，大家歐遊時記得勿摸活家禽或飲用未經消毒的牛奶等。

2025年外遊疾病/病毒7. 馬爾堡病毒病

非洲疾病控制與預防中心於11月15日宣佈，埃塞俄比亞南部地區爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情，已發現至少9宗確診病例。另坦桑尼亞今年1月曾爆發馬爾堡病毒疫情，造成10人死亡，幸好同年3月已受到控制。 馬爾堡病毒是一種嚴重的人類疾病，死亡率介乎於25%至80%，通過體液接觸傳播，由馬爾堡病毒引起的疾病發病快，伴有高燒、嚴重出血、劇烈頭痛以及嚴重不適，潛伏期為2至21天。遊客前往受影響地區，應經常保持雙手清潔、避免與發燒人士或病人有密切接觸、避免接觸野生動物尤其是果蝠及生病的動物、避免到訪已知有蝙蝠棲息的地方，以及食物須徹底煮熟才可進食。

