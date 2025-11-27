小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲
遠行，怕十多小時屈在狹窄機內，不少人都揀中途轉機，務求落機讓骨頭鬆一鬆。對港人來說，可能較熟悉中東那邊的機場，不過原來最多客運量的中轉機場，是位在英國的希斯路機場。航空數據機構OAG最新公布的「2025全球最強中轉機場排行榜」，當中亞洲有三大機場打入10大，而香港機場排名22。
倫敦希斯洛三連霸 稱霸全球中轉網絡
根據調查機構OAG Aviation Worldwide Limited的最新分析，英國倫敦希斯路機場（LHR）再次蟬聯「全球最強中轉機場」榜首，這已是它連續第三年奪冠。在2025年8月1日這個被視為「最繁忙的一天」中，提供超過59,000種航班轉接組合，服務多達226個目的地，展現其作為全球航空樞紐的實力。
伊斯坦堡急升至亞軍 香港機場小幅進步
土耳其伊斯坦堡機場（IST）由去年的第8名一舉躍升至第2。OAG指出，該機場的潛在轉接航班數量增加了25%，反映其在歐亞交界的地理優勢正逐步轉化為實際的航空連通力。馬來西亞吉隆坡國際機場（KUL）就與德國法蘭克福機場並列第四，成為亞洲排名最高的中轉機場。東京羽田機場（HND）則由去年的第三名下滑至第九名，主要原因是其航班連接數量下降了10%。
香港國際機場（HKG）今年排名由第23位微升至第22位，雖未能打入前十，但仍顯示出穩定的中轉能力。新加坡樟宜機場（SIN）則由去年的第13名升至第11名，距離前10僅一步。
全球最強中轉機場
英國倫敦希斯路機場
土耳其伊斯坦堡機場
荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場
馬來西亞吉隆坡國際機場
德國法蘭克福機場
韓國首爾仁川國際機場
美國芝加哥奧黑爾國際機場
美國亞特蘭大機場
東京羽田機場
巴黎夏爾戴高樂機場
網址：按這裡
更多相關文章：
香港好去處｜西九渡輪即日起試運！連接西九文化區與中環，送3,500張免費單程船票
大東山芒草攻略2025｜賞芒路線懶人包：輕鬆/靚景/挑戰級別路線 即睇11月初實況＋交通詳情
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
Jellycat Space首爾快閃店｜全球首間太空主題體驗店 8款限定公仔搶先登場
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday即將來臨，除了旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，酒店集團優惠也是各位旅人的搶購對象！Marriott公布Cyber Week Sale詳情，會員經Marriott APP預訂指定酒店可享75折優惠，更可儲Marriott Bonvoy會員積分，參與酒店達7千多間，不妨到官網格價。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
幾內亞比索發生政變 軍方稱總統被捕
（法新社比索26日電） 西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方今天宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。他宣布，「全面中止選舉程序」，「停播所有媒體節目」，關閉陸空海邊境，並強制實施宵禁。法新社 ・ 4 小時前
劈腿偷吃只排第2！10大分手原因排行榜，「冠軍」讓關係秒破裂、無法挽回
愛情，總是在最甜蜜的時候讓人深信不疑，曾經以為這份悸動能長久不變，然而現實終究不是浪漫的偶像劇，當生活壓力與日常磨合逐漸浮現，感情也在無聲之中產生裂痕，２人從親密一步步走向疏離，最終只能各奔東西，成為食尚玩家 ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國家公園將收外國遊客100美元附加費
內政部長柏根（Doug Burgum）表示：「川普總統的領導始終將美國家庭放在首位，這些政策確保已經支持國家公園系統的美國納稅人繼續以可負擔的價格享受公園，國際遊客則為維護和改善我們的公園承擔合理的費用。」國家公園長期被視為美國旅遊瑰寶，根據國家公園管理局（National Park Service）數據，63個官方指定的國家公園每年接待數億遊客，2024年遊客接近3.32億人次。法新社 ・ 19 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 1 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火通宵仍未救熄，本台記者湯偉圓周四(27日)早上約7時現場報道，火勢較昨晚減弱，但仍不斷有黑煙冒出。 今次火災共影響7幢樓，有4幢樓的火勢目前已受控，消防員繼續在現場救援，料要中午至黃昏才能去到天台位置搜救，本台會繼續在現場跟進最新情況。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 18 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前