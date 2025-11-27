2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲

2025全球最強中轉機場排行榜出爐 英國希斯路連續第三年奪冠 亞洲三大機場入榜 東京羽田跌出三甲

遠行，怕十多小時屈在狹窄機內，不少人都揀中途轉機，務求落機讓骨頭鬆一鬆。對港人來說，可能較熟悉中東那邊的機場，不過原來最多客運量的中轉機場，是位在英國的希斯路機場。航空數據機構OAG最新公布的「2025全球最強中轉機場排行榜」，當中亞洲有三大機場打入10大，而香港機場排名22。

英國倫敦希斯路機場（LHR）再次蟬聯「全球最強中轉機場」榜首，這已是它連續第三年奪冠。（getty images）

倫敦希斯洛三連霸 稱霸全球中轉網絡

根據調查機構OAG Aviation Worldwide Limited的最新分析，英國倫敦希斯路機場（LHR）再次蟬聯「全球最強中轉機場」榜首，這已是它連續第三年奪冠。在2025年8月1日這個被視為「最繁忙的一天」中，提供超過59,000種航班轉接組合，服務多達226個目的地，展現其作為全球航空樞紐的實力。

馬來西亞吉隆坡國際機場（KUL）列第四，成為亞洲排名最高的中轉機場。（getty images）

伊斯坦堡急升至亞軍 香港機場小幅進步

土耳其伊斯坦堡機場（IST）由去年的第8名一舉躍升至第2。OAG指出，該機場的潛在轉接航班數量增加了25%，反映其在歐亞交界的地理優勢正逐步轉化為實際的航空連通力。馬來西亞吉隆坡國際機場（KUL）就與德國法蘭克福機場並列第四，成為亞洲排名最高的中轉機場。東京羽田機場（HND）則由去年的第三名下滑至第九名，主要原因是其航班連接數量下降了10%。

香港國際機場（HKG）今年排名由第23位微升至第22位，雖未能打入前十，但仍顯示出穩定的中轉能力。新加坡樟宜機場（SIN）則由去年的第13名升至第11名，距離前10僅一步。

全球最強中轉機場

英國倫敦希斯路機場 土耳其伊斯坦堡機場 荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場 馬來西亞吉隆坡國際機場 德國法蘭克福機場 韓國首爾仁川國際機場 美國芝加哥奧黑爾國際機場 美國亞特蘭大機場 東京羽田機場 巴黎夏爾戴高樂機場

