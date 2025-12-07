立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 5 萬人｜Yahoo

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，截至下午 5 時 30 分，地方選區累計 981,777 人投票，累積投票率為 23.76%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 5 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,033,968 人，換言之現屆選舉至今減少了 5.2 萬人投票。
政府上月公布，將今屆選舉的投票時間提早 1 小時舉行，延長 1 小時結束，投票時間為早上 7 時半至晚上 11 時半，長達 16 小時。今早 8 時半，地區直選首小時有 67,991 人投票。到了 9 時半，今屆地區直選累計有 172,537 人投票，較上屆的 142,304 人投票，增加逾 3 萬票。不過往後數小時，累計人數的「優勢」逐漸收窄：10 時半較上屆多 1.5 萬人；11 時半較上屆多 8,800 人。
到了 12 時半，累計投票人數為 536,527 人，較上屆少 3,809 人。到了下午 1 時半，較上屆少 1.6 萬人，在 2 時半就較上屆少 2.6 萬人，3 時半就較上屆少 3.1 萬人，4 時半就較上屆少 4.3 萬人，5 時半就較上屆少 5.2 萬人。
地區投票人數料不如上屆
2021 年的立法會選舉，選民登記人數為 4,472,863 人，地方選區最終有 1,350,680 人投票，地方選區總投票率為 30.2%。至於今屆的立法會選舉，選民登記人數為 4,131,298 人，比上屆少了 34.1 萬人。今屆地方選區投票率較去年略升，過往數小時的投票率增幅都較上屆多 0.7 至 1 個百分點，但原因是來自選民登記基數減少了 7.6% 有關；如果以總投票人數計，按現時趨勢預料將不如上屆。
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌捲宏福苑火災爭議 陳克勤指黃繼續助選 網上抹黑致民建聯「全線告急」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，爭取連任新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤表示，民建聯面對抹黑及謠傳，各區選情「全線告急」。被問到捲入宏福苑火災爭議的大埔區議員、黨友黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指對方的助選工作仍在繼續，「她按自己的方法進行」。陳克勤又強調，完成調查後，必須嚴格處理任何失職的人和官員。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 地方選區整體投票率21.72% 89.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 3 時半，投票開始 8 個小時後，全港地方選區整體有約 80.8 萬人投票，累計投票率19.57%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首7小時，即至下午 2 時半的累計投票率為18.77%。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（15:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【15:30】地方選區累積投票人數808,490，投票率是19.57%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東/ 379,926/ 75,703/ 19.93%香港島西/ 342,123/ 65,015/ 19.00%九龍東/ 441,663/ 87,932/ 19.91%九龍西/ 345,661/ 65,618/ 18.98%九龍中/ 421,235/ 82,612/ 19.61%新界東南/ 439,546/ 86,736/ 19.73%新界北 408,660 78,693 19.26%新界西北/ 436,087/ 87,338/ 20.03%新界西南/ 471,045/ 95,484/ 20.27%新界東北/ 445,352/ 83,359/ 18.72%功能界別累積投票人數46,904，投票率是24.44%功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 /now.com 新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於今晚 23:59 完結。警方今回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉︱大劉、甘比呼籲市民履行責任 新地郭炳聯、郭基煇現身票站 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉投票日，多名商界人士今日（7 日）早上前往票站投票。富商劉鑾雄與太太劉陳凱韻（甘比）早上抵達大坑徑票站投票。甘比表示，雖然心情沉重，但仍認為需要履行公民責任，希望選民選出心儀人選。她提到，由劉鑾雄創立、歷史逾 40 年的慈善基金一直支援有需要人士，近期火災亦已提供金錢及義工支援，並會關注災民日後生活與精神健康，為其提供較長遠的協助。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo
大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：「一戶一社工」不會強迫災民投票 李家超：投票代表推動改革｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，特首李家超投票後見記者，再次呼籲選民投票，形容投票是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行，又指對於大埔火災，政府會查個水落石出；勞工及福利局長孫玉菡今早表示，今日有約20戶災民提出需要特別交通安排前往票站，政務司司長陳國基見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 4 小時前
立法會選舉︱青協要求上載「心意謝卡」換半日假 員工憂不投票或影響工作 多間機構有類似要求︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，香港青年協會今日（5 日）向員工發出內部通告，表示會在立法會選舉投票日推出多項便利安排，包括提供交通津貼及額外半日有薪假期，以鼓勵同工投票。有員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉丨濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館免費開放 憑投票心意謝卡獲$50現金券、戲院購票半價
立法會選舉｜多名選委會界別選民到會展投票 選出40名立法會議員
【Now新聞台】而選委會界別選民就在灣仔會展投票，將選出四十名立法會議員。多名選委會界別選民早上陸續到灣仔會展票站投票，包括恒地集團主席李家傑、合和實業主席胡應湘、全國政協常委兼、中華總商會會長蔡冠深、港鐵行政總裁金澤培及影星甄子丹等人。新鴻基地產執行董事郭基煇：「香港現在比任何時候更需要一班有擔當、有能力，亦會檢討制度、聽取民意的議員，所以我很希望新一屆的立法會會與市民一起同行。」前全國政協常委陳永棋：「我看當選的議員不一定只是為商界。商界很重要，但全香港市民的福祉和商界是息息相關，所以我們的議員是為香港的前途、為香港去打拼，如何做大香港這個餅，令到全港市民都可以安居樂業，以及他們的生活越來越好。」長和主席李澤鉅亦有到場投票。選委會界別採取全票制，約1500名選民將會從50名候選人中選出40名立法會議員。有選委指投票氣氛良好。全國港澳研究會副會長譚耀宗：「(票站)秩序很好，每個選委都有機會看到候選人，亦都熱烈握手、互相鼓勵，氣氛很好，我看到人們來得很密。」全國政協常委林建岳：「感謝香港人在承受巨大傷痛下，為了未來放下傷痛，去支持立法會的選舉，以表明香港市民是寄望立法會可以救災善後，以後香港的發展發揮更重要的作用。」前政務司司長唐英、蘭桂坊集團主席盛智文及前食衞局局長高永文等人亦有到場投票。立法會選舉｜投票率不斷更新立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒立法會選舉｜各界別投票時間一覽立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分外媒 指散播虛假信息、抹黑 記協：缺事實證據｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】駐港國家安全公署今（6 日）表示，依據《香港國安法》有關規定，針對近期大埔宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假訊息和炒作抹黑，對「一些在港外國新聞機構負責人及記者」進行了約談。Yahoo新聞 ・ 1 天前