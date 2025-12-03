@cosme面膜推薦Top3！2025年度@cosme香港美妝大賞排行榜揭曉：Quality 1st、INNISFREE「這款」上榜

災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
愛美女生請過來，面膜是肌膚急救和日常保養中最不可或缺的一步。市面上五花八門的面膜選擇，到底哪一款好呢？「美容界奧斯卡」2025年度@cosme香港美妝大賞揭曉了最新榜單，3款上榜面膜原來是這幾款，當中有你的心水嗎？一起來看看吧！
愛敷面膜的要收藏！2025年度@cosme香港美妝大賞面膜榜單揭曉
香港最大的美妝評價平台——@cosme HongKong，於2025年11月19日正式發佈權威且具公信力No.1的「2025年度@cosme香港美妝大賞」。該榜單的評選依據是平台上累積的逾萬篇香港用戶真實評價，透過嚴格的統計分析，從多達29,600件產品中，最終確認了65款最能代表香港消費者心聲的產品名單，涵蓋了綜合賞、28個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞。
在面膜名單當中，3款上榜面膜都常聽見抵用效果又不錯，結果如下，
@cosme面膜推薦第3名：Quality 1st 激光超效維他命面膜
（同為2025年度香港@cosme STORE — BEST HITS獲獎名單第8名）
這款一包7片裝的 Quality 1st 激光超效維他命面膜，用家評價其高效保濕、提亮美白效果令人驚豔。面膜紙輕薄服貼，精華液充足，只要三分鐘就能感覺到吸收。大部分膚質都適用，但混合偏油肌可能會覺得稍微黏膩。整體而言，方便又高效，$72一包，平均一片$10.2左右，確是CP值很高的面膜。
@cosme面膜推薦第2名：Torriden 低分子透明質酸保濕面膜
Torriden在韓國Olive Young都好受歡迎，來到@cosme也成為了搶手貨。其面膜主打深層滋潤乾燥肌膚，成分簡單安心，可每天使用。配方蘊含5D專利五種不同分子玻尿酸，可滲透不同膚層，高度補濕。採用生物降解的Vegan面膜紙，柔軟結實，完美貼合面部。用戶評價強調，「精華豐富，質地清爽不黏膩，適合日常急救保濕，特別是外油內乾肌。」
@cosme面膜推薦第1名：INNISFREE 天然能量面膜 - 綠茶
（同為2025年度@cosme香港美妝大賞—綜合賞第10名）
INNISFREE的綠茶單品，對於敏感肌人士都適用，其降紅、保濕滋潤度是不錯，加上有保濕舒緩的魚腥草、舒緩過敏的蘆薈成分，有高效保濕提亮效果，用後妝容更服貼，膚質更顯細緻光澤。性質溫和，適合日常保濕，尤其敏感肌。對於敏感肌友好，難怪成為這次排名的面膜第一名！
