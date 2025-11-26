焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

LIVE

1 分鐘前更新
Yahoo新聞

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 13 死有消防員殉職 火種突閃燃燒著全個棚架｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑今日（26日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級。 火警中有 13 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間
大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
1則更新

    【20:25更新報道】

    Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    廣告

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【較早前報道】

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    電器

    其他人也在看

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 　入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 　入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。

    Yahoo新聞 ・ 2 小時前
    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯　居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯　居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。

    Yahoo新聞 ・ 1 小時前
    宏福苑五級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火　屋宇署曾發通告　要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火　屋宇署曾發通告　要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。

    Yahoo新聞 ・ 3 小時前
    宏福苑五級火．不斷更新

    宏福苑五級火．不斷更新

    【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:46】火警升至5級。【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999

    now.com 新聞 ・ 1 小時前
    宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及　現場火光熊熊

    宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及　現場火光熊熊

    【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞

    now.com 新聞 ・ 3 小時前
    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動　李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動　李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大火致晚上越燒越烈，釀最少12死。民建聯今天（26日）晚上7時許宣布，鑑於大埔大火的不幸事件，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知；另一邊廂，行政長者李家超在社交媒體稱已即時啟動緊急事故監察及支援中心，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問」。

    Yahoo新聞 ・ 1 小時前

    宏福苑五級火｜37歲消防員殉職　抵火場後半小時失聯

    【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，有9年年資的37歲消防員何偉豪殉職。宏福苑五級火．不斷更新接連有消防員受傷，在救護員的急救之下，在擔架床上抵達醫院，有親友趕到現場等待。現場有消防處人員，亦有重案組警員。消防處處長楊恩健亦趕赴威爾斯親王醫院，他指該名消防員在下午約3時到達現場，於地面進行滅火救援工作，半小時後失去聯絡，消防在下午4時01分在宏昌樓電梯對出的空地找到涉事隊員。消防處處長楊恩健：「何隊員由救護員送到威爾斯親王醫院，他在下午的4時45分經當值醫護人員證實他死亡。我在這裡代表消防處，向何隊員家人致以最深切慰問，消防處的福利組與心理輔導組將會對何隊員家人作出全面支援，希望他能夠渡過難關。」#要聞

    now.com 新聞 ・ 2 小時前
    中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡

    中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡

    一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前

    消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火　37歲消防員不幸殉職

    【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞

    now.com 新聞 ・ 2 小時前
    33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會

    33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會

    韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前
    利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo

    利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo

    銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前
    大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天　初步兩人嚴重燒傷昏迷送院

    大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天　初步兩人嚴重燒傷昏迷送院

    【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞

    now.com 新聞 ・ 5 小時前
    周奕瑋帶汪明荃遊東京　《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失　主持人都被除名

    周奕瑋帶汪明荃遊東京　《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失　主持人都被除名

    去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。

    Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
    男子涉非禮10歲女獲判無罪　官指事主推翻自己證供　寄語父女忘懷事件

    男子涉非禮10歲女獲判無罪　官指事主推翻自己證供　寄語父女忘懷事件

    60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。

    法庭線 ・ 7 小時前
    親子好去處｜消防局及救護站開放日　現場感受滅火救援+事故演練

    親子好去處｜消防局及救護站開放日　現場感受滅火救援+事故演練

    香港消防處將於2025年11月30日（星期日）於沙田舉行「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」，當天免費入場，各位有興趣的家長，即睇以下詳情。 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」活動豐富，包括滅火救援示範。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 屆時亦將展示消防及救護車輛。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」將於2025年11月30日（星期日）於沙田消防局及救護站舉行，節目十分豐富，包括消防及救護車輛展示、滅火救援示範、危害物質事故演練、舞台表演、攤位遊戲以及小朋友最愛的充氣彈床。是次開放日免費入場，毋須抽飛。 日期：11月30日（星期日） 時間：上午10:00至下午5:30 地點：沙田源禾路26-28號沙田消防局及救護站 費用：免費入場 當日設攤位遊戲。（圖片來源︰香港消防處Facebook）

    親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
    Black Friday優惠2025｜珠海長隆飛船酒店買2送2、人均$383.5起！包海洋王國/《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票

    Black Friday優惠2025｜珠海長隆飛船酒店買2送2、人均$383.5起！包海洋王國/《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票

    珠海長隆度假區一向都是熱門的親子旅遊熱點，Klook趁住Black Friday推出酒店優惠，住宿套票買2大送2小，住一晚送海洋王國、《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票，住兩晚多送飛船樂園門票，變相入住就包你玩樂，除開2大2小人均人均$383.5起！即睇優惠詳情～

    Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
    神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！

    神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！

    哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！

    Japhub日本集合 ・ 1 天前
    四中全會精神宣講會一連兩日舉行 李家超：須深入理解領會

    四中全會精神宣講會一連兩日舉行 李家超：須深入理解領會

    特區政府舉行首場中共二十屆四中全會精神宣講會，由中央宣講團成員侯建國和祝衛東來港宣講，約有500人出席。特首李家超表示，從「十五五」規劃可見香港在國家整體發展戰略中的定位更明確，認為必須深入理解和領會四中全會精神，並將之融匯貫通在日常事務。 中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五

    am730 ・ 1 天前
    觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河　警刑毀跟進

    觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河　警刑毀跟進

    今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。

    am730 ・ 1 天前
    23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo

    23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo

    《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前