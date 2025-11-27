Tesla 推出全新 30 天免費試用計劃，適用於多款車型

Tesla 宣布推出一項令人興奮的 Full Self-Driving 免費試用計劃，讓尚未全額購買該套件的車主可以體驗 30 天。這項於週四晚間公布的試用計劃有幾項條件，符合資格的車主才能參加。Tesla 表示，這次試用針對的是 v14，該公司最新版本的 Full Self-Driving 套件，將提供給新的及現有的 Model S、Model 3、Model X、Model Y 和 Cybertruck 車主，讓他們有機會試用最新的功能，包括速度設定、到達選項及其他新升級。

車主必須擁有其中五款 Tesla 車型，並且必須具備 Full Self-Driving v14.2 或更新版本，以及符合資格的車輛，地點包括美國、波多黎各、墨西哥或加拿大。Tesla 指出，此試用計劃不可轉讓，也無法兌換現金。該公司會通過電子郵件聯絡車主，提供啟用 Full Self-Driving 試用的機會。已訂閱每月 Full Self-Driving 計劃的車主也符合資格，這意味著他們將能免費獲得一個月的服務。一旦安裝完成，試用計劃便會開始，30 天的倒計時也隨之展開。

廣告 廣告

Tesla 正在積極推動提升 Full Self-Driving 的採用率，根據最近的財報會議，約有 12% 的車主使用該計劃。Tesla 的首席財務官 Vaibhav Taneja 在會議中表示：「我們認為，隨著人們在大規模上體驗監管的 FSD，對我們車輛的需求，如 Elon 所說，將顯著增加。在 FSD 採用方面，我們持續看到不錯的進展。然而，需注意的是，付費 FSD 客戶的總體基數仍然較小，約占目前車隊的 12%。」

此外，Tesla 最近還在社交媒體 X 上啟動了一項小規模的廣告活動，旨在提高 FSD 的採用率。事實上，許多人對訂閱計劃感到滿意，該計劃每月僅需 $99，相較於全額購買的 $8,000 來說，無疑是一個更具吸引力的選擇。隨著 Tesla 在全自動駕駛技術上的投入，這一戰略調整顯示出該公司意識到需要擴展其核心粉絲基礎，以便在全球電動車市場中保持競爭優勢。Tesla 以往不依賴傳統廣告的策略已經經歷了變化，現在正尋求更有效的方式來推廣其產品，特別是在 FSD 方面。

隨著全球對自動駕駛和電動車需求的上升，Tesla 的創新正在改變市場格局。這不僅顯示了 Tesla 在技術上的領導地位，也顯示出其未來的成長潛力。透過不斷改進的 Full Self-Driving 套件，Tesla 不僅促進了自身的業務增長，也為整個電動車市場帶來了積極的影響，進一步強化了其在行業中的重要性。

推薦閱讀