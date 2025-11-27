宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
AI 建議可信度有幾高？英測試：ChatGPT、Gemini 亂教投資、保險、法律意見分分鐘中伏
最新研究揭示熱門 AI 聊天機械人在財政、法律、旅遊建議上頻頻出錯，高分信賴危機應點自保？
近年來，以 ChatGPT 和 Gemini 為首的生成式人工智能工具迅速普及，已成為不少港人日常搜尋資料的新途徑。然而，英國消費者組織 Which? 最新的深入研究敲響了警鐘，揭示出大眾對 AI 建議的信任度與其實際準確度之間存在令人擔憂的落差。測試結果顯示，這些主流 AI 工具在處理涉及消費者權益、法律及財務等重大生活領域的查詢時，頻頻出現錯誤、誤導甚至可能帶來金錢損失的建議。
財經法律「高危」領域 AI 錯誤百出
Which? 針對六款主流 AI 工具進行了 40 個涵蓋消費者四大核心領域的測試，發現 AI 輸出的結果在「高風險」領域尤其不可靠：
1. 投資理財陷阱：
在關於個人儲蓄賬戶（ISA）免稅額的測試中，研究員故意將英國法定上限 £20,000 錯寫成 £25,000，結果最受歡迎的 ChatGPT 和 Copilot 均未能識別並糾正此錯誤，反而依據錯誤的金額提供進一步建議。若用戶依從，可能導致超額認購 ISA，違反英國稅務規定。此外，在詢問如何申領退稅時，ChatGPT 和 Perplexity 錯誤地將高收費的私人退稅中介服務與官方免費服務一同推薦，用戶一旦誤點，便可能被徵收高昂的行政費用。
2. 旅遊權益建議不準確：
Copilot 在航班延誤或取消的權益問題上，提供了「總是享有全額退款」的誤導性資訊。而 ChatGPT 則錯誤地聲稱英國居民前往神根公約區（Schengen）國家必須購買旅遊保險。這些資訊上的失誤，可能讓消費者在與航空公司或保險公司交涉時，低估或誤判自身的應有權益。
3. 法律及合約爭議風險：
當詢問到建築商施工不良時的處理方式，Gemini 建議用戶直接「扣起款項」，但 Which? 專家警告，這種做法可能導致糾紛陷入僵局，甚至可能構成違約，反而削弱了消費者本身的法律地位。同時，Gemini 也未有提醒用戶在訴諸小額錢債審裁處前應先尋求專業法律意見。
評分結果：ChatGPT 倒數第二 Meta AI 包尾
在測試結果中，各 AI 工具的表現差異極大：
AI 工具
總評分（滿分 100）
評語
Perplexity
71%
居榜首，準確性及實用性得分最高。
Gemini AIO
70%
略優於標準版 Gemini。
Google Gemini
69%
表現中等。
Microsoft Copilot
68%
表現中等。
ChatGPT
64%
倒數第二，作為最常用的工具，可靠性成疑。
Meta AI
55%
表現最差。
研究總結，雖然 AI 在整合網上資訊方面有強大用途，但面對複雜且高風險的消費者問題時，其建議仍有大量改進空間。高達 47% 的受訪者表示對 AI 資訊有「合理」或「很大」的信任，這與 AI 實際輸出之間的差距，是對公眾權益的一大威脅。
專家建議：如何安全地使用 AI 建議？
Which? 科技專家 Andrew Laughlin 提醒公眾：「在日常使用 AI 搜尋時，魔鬼藏在細節裏。」 他建議用戶在將 AI 用作重要參考工具時，必須採取以下五項安全措施：
問題定義清晰： AI 仍在學習如何解讀提問（Prompt），用戶必須在問題中清楚指明特定的地域或法律背景，例如「只針對香港法律」或「英國英格蘭和威爾斯地區」。
提問反覆修正： 如果第一次答案不夠全面或清晰，應繼續以對話形式修正問題，迫使 AI 提供更精確的資訊。
強制要求來源： 由於部分 AI 引擎會使用不可靠的來源，甚至會產生幻覺來「編造」來源，用戶應主動要求 AI 顯示其引用來源，並自行核實，或指示它僅使用可信賴的來源。
獲取第二意見： 始終將 AI 視為單一意見。在採取行動前，應嘗試向兩到三款不同的 AI 工具發問，以獲取一系列的答案進行比較。
專業人士不可替： 對於法律、醫療、重大財務決定等涉及嚴重後果的複雜問題，絕對不能以 AI 建議取代專業人士的意見。
更多內容：
ChatGPT and Gemini among AI tools giving risky consumer advice, Which? finds
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 3 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 4 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 7 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 36 分鐘前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 55 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前