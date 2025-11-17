全深圳最癲狂 CP 值美食戰場！羅湖老街美食多到逼爆你個相機

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
提起深圳，好多人第一時間可能淨係諗起高樓大廈、充滿科技感嘅現代都市景象。不過，喺呢座咁繁華嘅城市中心——羅湖區，其實就隱藏住一處寶地，可以帶你即時穿越時光，感受濃郁嘅「老深圳」風情！呢個地方就係聞名遐邇嘅【深圳老街】！老街唔單止係購物狂嘅天堂，佢更係一個唔可以錯過嘅地道美食集中地。無論你係想掃平價地道小食，定係想沉浸喺最真實嘅市井氛圍，深圳老街都可以滿足你所有想像，幫你開啟一場味蕾同文化嘅雙重探索之旅！深圳老街絕對係羅湖必去嘅景點！ Trip.com 已經為你精心挑選咗 6 大深圳老街美食推薦、附近景點，同埋深圳酒店等實用資訊，幫你輕鬆計劃一場最地道嘅深圳老街美食之旅。
深圳老街美食 | 簡介
深圳老街，又名東門步行街，係羅湖區嘅文化同商業地標，佢承載住深圳數百年嘅歷史底蘊，被譽為呢座城市嘅發源地之一！
融合魅力： 今日嘅深圳老街完美融合咗傳統魅力同現代潮流，你會見到潮流時尚店舖同古樸懷舊攤位和諧共存。
熱鬧非凡： 日頭，呢度人山人海，處處都充滿生機；夜晚，華燈初上，燈火輝煌，佢嘅熱鬧程度同香港旺角相比都絕對唔輸蝕！
必去原因： 呢度係體驗深圳老街美食文化同城市脈動嘅絕佳地點。
Trip.com有255條關於東門老街的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)：如果你來深圳，一定不要錯過這裡。這裡有很多餐廳、商店和購物中心，而且人也很多。 我是年初春節後去的。天氣很好，大概20度左右。走走很舒服。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)：深圳東門老街是深圳市最具歷史文化底蘊的地方之一，也是深圳市最古老的商業街區之一。東門老街位於深圳市羅湖區，是深圳市最繁華的商業中心之一，吸引了大量遊客和商家前來参觀和經營。東門老街的歷史可以追溯到上世紀80年代，當時深圳還是一個小漁村，東門老街是當時唯一的商業中心，吸引了大量商販和遊客前來購物和交易。隨着深圳的快速發展，東門老街也逐漸壯大，成為了深圳市最繁華的商業街區之一。東門老街以其獨特的文化和歷史吸引了大量遊客前來参觀。街道兩旁是保存完好的古建築，這些古建築充滿了歷史的滄桑感，讓人彷彿穿越到了過去。此外，東門老街還有許多傳統手工藝品店和小吃店，遊客可以在這裏購買到各種傳統手工藝品和美食，體驗到地道的深圳文化。除了傳統文化和歷史，東門老街還是深圳市的購物天堂。這裡有各種各樣的商店和商場，可以滿足不同人群的購物需求。無論是時尚潮流的服裝飾品，還是傳統手工藝品，東門老街都能讓人找到心儀的商品。總的來說，深圳東門老街是一個充滿歷史和文化底蘊的地方，吸引了大量遊客和商家前來参觀和經營。在這裏，人們可以感受到深圳的獨特魅力，體驗到傳統與現代的交融，是深圳市不可錯過的地方之一。
Trip.com用戶 (4.0/5.0)：東門老街是美食天堂😇 由東門老街掃街小食、烤肉、甜品、茶飲，以至超抵任食牛肉火鍋，還有一間人氣糕點舖，最啱買手信！深圳東門是個非常推薦大家去嘅好地方，讓你享受無限玩樂！🎮附近有5層歡樂城 適合一家大小 ❤️📍深南東路百貨廣場中庭東門町歡樂城
🚇 深圳老街美食 | 點去最方便？
去深圳老街交通超方便！由於佢位於羅湖中心區，無論你搭地鐵定係巴士都好輕鬆：
1. 深圳地鐵 (最快最推薦！)
搭乘地鐵 1 號線（羅寶線）或 3 號線（龍崗線）。
喺 「老街站」落車，行大約 5 分鐘就輕鬆抵達呢個充滿魅力嘅美食購物天堂！
2. 巴士/公交
多條巴士線都會途經「東門老街站」或者 「太陽百貨站」。
一落車就到，非常方便。
3. 的士或網約車
直接用手機 App 叫的士或者網約車都得。
導航輸入 「深圳東門步行街」，就可以準確到達門口！
深圳老街美食推介 #1 東門隱院·家傳潮汕味：老街頂樓嘅「私房潮菜」隱世食府
喺深圳老街附近，有間隱身於羅湖區東門步行街鴻展中心城 4 樓嘅精緻私房潮汕菜館，佢就係你品嚐高質深圳老街美食嘅絕佳選擇！
呢間餐廳地理位置優越、交通又方便，但最吸引人嘅係佢優雅舒適嘅裝潢，仲設有獨立包廂同進口音響設備，兼顧私密性同娛樂氣氛。無論係親友聚會定係商務宴請都好有氣派，非常合適。
呢度嘅潮汕菜餚以選材新鮮、烹調細膩而聞名。每一道菜都將帶畀你舌尖上嘅極致享受，絕對係老街掃街之後想歎一餐好嘢嘅完美句號！
✨ 不容錯過嘅招牌菜式 (必食推薦！)
酥香可口嘅 避風塘基圍蝦
鑊氣十足嘅 姜蔥爆走地雞丁
鮮甜彈牙嘅 涼拌聖子皇 (清爽開胃之選！)
風味獨特嘅 黑椒爆豬大腸頭 (香辣惹味！)
地道潮汕風味嘅 打冷閩東大黃魚
香氣撲鼻嘅 沙薑爆魷魚
醇厚入味嘅 潮汕鹵水鵝肉
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥150 – 200 /位 (屬老街區較高檔次)
地址
深圳市羅湖區東門步行街鴻展中心城 4 樓
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘
營業時間
每日 11:00 – 14:00 (午市) 及 17:00 – 22:30 (晚市)
預約建議
建議喺晚間時段或周末提前預約，確保順利入座！
圖片來源：Rafael.White@Trip Moments
深圳老街美食推介 #2 儲香樓：五代傳承嘅粵式點心老字號
儲香樓作為深圳老街美食嘅代表之一，呢間位於羅湖區嘅粵式點心老字號，絕對係你唔可以錯過嘅必訪之地！
餐廳承襲五代烹飪精髓，仲由中國烹飪大師嘅嫡傳弟子親自掌舵，保證咗點心嘅純正風味。店內裝潢復古雅緻，最重要係設有透明明檔廚房，等食客可以親眼見證每一份點心嘅精湛製作過程，食得更加安心！
由早茶到晚市，呢度嘅招牌點心都琳瑯滿目，選擇之多，足以令你嘅深圳老街美食之旅味蕾大開！
✨ 必點招牌點心同粵菜
晶瑩飽滿、皮薄餡大嘅 蝦餃皇 (鮮甜彈牙！)
鮮香四溢、飽滿多汁嘅 鮮蝦燒賣
清爽開胃、酸甜爽滑嘅 白雲豬手
獨具創意、口感豐富嘅 海膽紅米腸 (新派點心代表)
黃金酥脆嘅 蒜香鮮蝦春卷
奶香濃郁、香甜軟糯嘅 水牛奶包
皮脆肉嫩嘅 深井燒鵝 (經典廣東燒味！)
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥80 – 150 /位 (豐儉由人)
地址
深圳市羅湖區人民南路 3009 - 7 號
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘
營業時間
07:00 – 22:00(全日供應，適合飲早茶)
預約建議
建議週末或節假日飲茶時段提前預約
圖片來源：Chins Food Diary@Trip Moments
深圳老街美食推介 #3 街邊鐵桶·韓國烤肉料理：韓風打卡 x 專人代烤
喺深圳老街周邊，呢間充滿韓風元素嘅燒肉店深受年輕人歡迎，佢時尚嘅環境設計令佢成為影相打卡嘅熱門地點。
呢度嘅服務超周到貼心，店員會主動為你提供烤肉服務，確保每一塊肉都燒到完美，等你有個極佳嘅用餐體驗，完全唔使自己動手！
✨ 必試招牌菜式
鮮嫩多汁、帶有淡淡果香嘅 果味牛肉；
分量十足、肉質厚實，芝士拉絲效果極吸睛嘅 釜山芝士肋排；
外脆內軟、濃郁芝士同玉米粒帶嚟豐富層次口感嘅 墨魚芝士飯糰；
當然唔少得經典原味厚切豬五花，仲有滿足多種口味嘅冠軍組合拼盤。
記住要配一杯酸甜清爽嘅 首爾爆檸茶，仲可以為燒肉解膩！無論係同朋友歡聚、享受美食，定係分享靚相，呢度都係你深圳老街美食之旅嘅絕佳選擇。
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥80 – 120 /位
地址
深圳市羅湖區人民南路 3020 號
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘可達
營業時間
10:00 – 23:00
預約建議
建議週末或節假日嘅食飯時間提前預約
圖片來源：mrchenzelin@Trip Moments
深圳老街美食推介 #4 酥大興：老街掃街「甜蜜補給站」
行完深圳老街咁熱鬧嘅巷仔之後，酥大興甜品店絕對係你唔可以錯過嘅「美食補給站」！
呢間店喺深圳老街附近，佢嘅半復古墨綠色裝潢營造出獨特嘅氛圍，成為新興打卡點。最正嘅係，佢透明化嘅製作過程，等顧客喺享受甜品嘅同時都食得好放心。店內服務貼心周到，店員會熱情提供試食同推薦。
✨ 必試招牌甜品
佢哋嘅招牌甜品種類繁多，而且價錢勁親民，包括：
入口即化嘅 手工芝士蛋糕；
外酥內軟、新鮮出爐嘅 蛋撻；
酥脆唔膩嘅 迷你馬卡龍；
爆漿誘人嘅 芋泥流沙泡芙。
每一款甜點都有豐富嘅口感層次，非常適合你邊行老街邊歎！如果你想令你嘅深圳老街美食之旅更加完整，酥大興絕對係享用下午茶或者宵夜嘅理想之地，為你嘅旅程增添甜蜜回憶。
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥10 – 20 /位 (CP 值超高！)
地址
深圳市羅湖區太陽百貨一樓 L122 鋪
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘可達
營業時間
10:00 – 22:00
預約建議
無需提前預約 (即買即食)
圖片來源：DD旅行记@Trip Moments
深圳老街美食推介 #5 極炙·日式炭火燒肉：米芝蓮推薦「台灣過江龍」
作為一間來自台灣嘅過江龍燒肉店，極炙·日式炭火燒肉距離深圳老街唔遠，絕對係你結束老街探險之後嘅理想深圳老街美食選擇！
品質保證： 呢間餐廳連續五年榮登本地榜單，仲連續四年獲得廣州米芝蓮推薦，品質同口碑有晒雙重保證！
專業服務： 店內提供專業嘅專人烤肉服務，無論係頂級和牛、Q 彈松板豬，定係鮮嫩多汁嘅現烤鰻魚，都能喺專業手法下烤製得恰到好處。
貼心福利： 餐廳仲超貼心咁提供免費換菜或者升級服務，確保每位顧客都能滿意而歸。
喺你品嚐完老街嘅各式小食之後，嚟到極炙享受一頓正宗嘅日式炭火燒肉，唔單止可以令你胃口大開，更能為你嘅深圳老街美食之旅畫上一個完美嘅句號！
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥150 – 200 /位 (頂級燒肉享受)
地址
深圳市羅湖區南湖街道嘉賓路 4051 號金威大廈 3 樓
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘可達
營業時間
10:00 – 22:00
預約建議
建議週末或節假日嘅食飯時間提前預約
圖片來源：trysomefood_hk@Trip Moments
深圳老街美食推介 #6 楠火鍋：老街行完即刻食返餐熱辣辣地道火鍋
喺深圳老街東門南路，行幾步路就到嘅深圳楠火鍋，係你食地道火鍋嘅絕佳選擇，為你嘅深圳老街美食探索增添一抹溫暖。
呢度嘅火鍋湯底夠晒香濃鮮美，搭配新鮮嘅羊肉片、Q 彈嘅鵪鶉蛋等豐富食材，唔單止口感層次豐富，仲兼顧營養均衡，既可以暖胃，又可以最大限度咁滿足你嘅味蕾！
店內環境舒適宜人，係朋友聚餐或家庭聚會嘅理想地方。喺你盡情享受完深圳老街嘅小食同甜品之後，嚟深圳楠火鍋食返一餐熱辣辣嘅火鍋，無疑係呢場深圳老街美食之旅嘅完美延伸。無論你鍾意鮮美嘅羊肉、細嫩嘅鶉蛋，定係新鮮嘅時令蔬菜，都可以喺度體驗到最地道嘅深圳餐飲風味，令你嘅旅程回味無窮。
😋 必點招牌菜式：
鮮嫩羊肉片
Q 彈鵪鶉蛋
勁道手打牛肉丸
新鮮時令蔬菜拼盤
🍴 實用資訊
詳情
人均價格
約 ¥120 – 180 /位
地址
深圳市羅湖區東門南路 3002-1 號
交通
地鐵 1 號線或 3 號線老街站，步行約 5 分鐘可達
營業時間
11:00 – 23:00
預約建議
建議週末或晚餐高峰時段提前預約
圖片來源：akioooooooooo@Trip Moments
深圳老街美食 | 深圳附近好去處
深圳附近好去處 #1 世界之窗：一家大細必去
除咗豐富嘅深圳老街美食之外，你仲可以探索周邊嘅深圳附近好去處！其中，世界之窗係深圳享譽盛名嘅主題樂園，素有「睇世界嘅窗口」嘅美譽。
園區內以精巧嘅縮影形式，呈現咗全球數十個知名景點，包括泰國大皇宮、印度泰姬陵、澳洲悉尼歌劇院等，等遊客唔使周圍飛，就可以領略環遊世界嘅奇妙感受！
除咗嘆為觀止嘅建築景觀，呢度仲定期舉辦豐富多彩嘅文化表演，好似優雅嘅日本茶道、熱情嘅非洲歌舞，展現多元嘅異國風情。世界之窗唔單止係影相留念嘅絕佳地點，更係寓教於樂嘅理想場所，非常適合親子家庭一家人嚟玩。園區內多樣化嘅遊樂設施，將觀光同娛樂完美結合，為你帶嚟充實又難忘嘅旅程體驗。
🌎 實用資訊
詳情
地址
深圳市南山區深南大道 9037 號
開放時間
09:00 – 22:00
交通方式
搭乘深圳地鐵 1 號線或 2 號線至「世界之窗站」，出站後步行約 5 分鐘即可輕鬆抵達
深圳附近好去處 #2 地王觀光．深港之窗：俯瞰羅湖 x 香港
地王大廈觀光層，位於曾為深圳最高建築——信興廣場嘅第 69 層，佢係深圳著名嘅城市地標，亦都係一個不可多得嘅深圳附近好去處。
絕佳視野： 呢度設有獨特嘅高空觀光平台，可以畀遊客以絕佳嘅角度，俯瞰深圳繁華嘅都市景觀，甚至可以遠眺香港嘅壯麗風貌！
最佳時間： 我哋強烈建議你喺黃昏時分入場，咁樣就可以一次過飽覽深圳迷人嘅日景、浪漫嘅黃昏，以及璀璨嘅夜景，感受城市喺唔同時刻嘅魅力。
文化了解： 觀景層仲設有小劇場，播放關於深港兩地歷史變遷嘅影片，等你可以喺欣賞美景嘅同時，深入了解呢片土地嘅故事。
🌃 實用資訊
詳情
地址
深圳市羅湖區深南東路 5002 信興廣場 69 樓
開放時間
09:00 – 22:30
交通方式
搭乘深圳地鐵 1 號線至「大劇院站」，出站後步行約 5 分鐘即可抵達地王大廈
深圳附近好去處 #3 深圳野生動物園：國家 4A 級 親子樂園
深圳野生動物園，依西麗湖畔而建，係國家 4A 級旅遊景區，佔地面積超過 60 萬平方米，係另一個絕佳嘅深圳附近好去處！
獨特設計： 園區採用獨特嘅放養式設計，匯集咗超過 300 種、近萬隻珍稀動物，包括憨態可掬嘅大熊貓、優雅嘅長頸鹿、宏偉嘅亞洲象以及靈動嘅海豚等。
特色展區： 呢度設有**「熊貓莊園」、「猛獸谷」、「水母王國」同「冰雪世界」等特色展區，唔單止有好高嘅觀賞價值**，仲融入咗豐富嘅科普教育內容，非常適合親子家庭一齊探索！
喺你享受完動物世界嘅奇妙之旅後，不妨順道去羅湖區嘅深圳老街，品嚐各式地道嘅深圳老街美食，將自然探險同味蕾探索完美結合，等你嘅深圳之旅更加豐富多彩，留低難忘嘅回憶！
🦁 實用資訊
詳情
地址
深圳市南山區西麗街道麗湖社區西麗湖路 4086 號
開放時間
09:30 - 18:00
交通方式
搭乘深圳地鐵 7 號線至「西麗湖站」
深圳老街美食 | 更多深圳酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
即日起至優惠售完為止，透過Trip.com官方網站、網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣！立即點擊，規劃您的深圳老街美食與周邊景點之旅，享受更多優惠與便利！此處查看更多！
深圳富臨大酒店
富臨大酒店係一間羅湖區嘅老牌五星級酒店，佢嘅最大優勢就係位置！酒店正對住羅湖口岸同羅湖火車站，距離地鐵羅湖站只係幾分鐘路程，對於經常需要往返深港兩地或者鍾意行羅湖商業城嘅旅客嚟講，係極之方便嘅選擇。
雖然酒店比較有懷舊港風，但整體維護良好，房間寬敞企理，部分客房仲可以望到河景。酒店內設有中餐廳樂滿樓供應粵菜點心，亦有戶外泳池同按摩中心等設施，性價比好高，係好多港人嘅「心水」落腳點。
深圳温德姆至尊酒店
深圳溫德姆至尊酒店位於福田區 CBD 嘅核心地帶，毗鄰深圳會展中心、卓越中心同皇庭廣場等大型商圈。呢間酒店定位奢華商務，交通非常便捷，近崗廈站，而且距離福田口岸都好快車程。
酒店設計現代高雅，房間寬敞舒適，樓層高，視野開闊，特別適合公幹人士同埋追求高質素住宿體驗嘅旅客。酒店設有室內恆溫泳池、健身中心、多間特色餐廳（包括中菜同日本菜），能為尊貴賓客提供頂級嘅商旅或度假享受。
深圳好日子皇冠假日酒店
深圳好日子皇冠假日酒店隸屬於 IHG 洲際酒店集團旗下，佢位於福田 CBD 嘅核心地段，地理位置極為優越便捷。酒店鄰近福田高鐵站同地鐵站（購物公園站），行路幾分鐘就可以去到Coco Park 購物中心，食飯掃貨都超方便！
酒店喺 2018 年進行過全面翻新，客房設計時尚典雅，部分房間仲可以享有繁華城市景觀。設施方面，設有戶外恆溫泳池同普拉達健身中心。由於佢交通四通八達（去福田/皇崗口岸都好快），加上有兒童免費入住政策（特定年齡），非常適合商務出行，以及追求高性價比同便利性嘅家庭旅客選擇。
深圳老街美食 | 深圳旅遊攻略
深圳老街旅遊 FAQs
1. 深圳老街嘅開放時間係幾點？
老街區域： 深圳老街係全日開放㗎，隨時都可以行。
店舖營業時間： 不過，大部分嘅店舖、食肆同埋購物中心通常會喺 10:00 早上開始營業，直到 23:00 傍晚左右。如果你主要係想掃街食嘢或者買嘢，最好喺朝早 11 點後先去。
2. 深圳老街適唔適合親子旅遊？
適合。 深圳老街係一個充滿活力同埋好多嘢睇嘅地方，小朋友會覺得好有趣。
注意事項： 不過，老街人潮相當擁擠，尤其係週末同假日，所以帶小朋友去嘅時候要特別注意安全，同埋睇實佢哋。
3. 深圳老街有咩必買手信？
深圳老街（東門）主要以平價潮流商品同地道小食為主，如果你想買手信，可以考慮以下幾類：
平價潮流單品： 呢度係掃平價衫、鞋、手機殼同埋配飾嘅好地方，好適合買啲時下流行嘅小玩意送畀朋友。
傳統小食/零食： 喺老街可以搵到好多即製嘅傳統小食，例如糖畫、龍鬚糖，或者一啲潮汕風味嘅小食包裝，買嚟送禮夠晒地道。
個性化訂製： 附近有好多小店提供訂製 T-Shirt、刻名鎖匙扣等服務，可以買啲有個人特色嘅禮物做紀念。
