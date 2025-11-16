韓把東北亞三國官方表述 順序統一為「韓中日」

【on.cc東網專訊】南韓總統室相關人士周日（16日）接受韓聯社訪問時表示，總統室決定將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，原因是該表述的使用最為普及，以此消除不必要的爭議。

前政府時期，東北亞三國的官方表述未作統一，「韓日中」與「韓中日」並行使用，由此引發了關於「與某國關係更近」的不必要爭議。政府相關人士表示，在前屆政府之前，╤韓中日」表述最為普遍。但前一屆的尹錫悅政府自出席2023年9月舉行的東盟峰會之後，開始改稱為「韓日中」。時任總統室高官曾表示，尹錫悅政府成立以後，南韓與美日兩國基於價值和自由保持更為緊密的合作。從這一點來看，政府正在使用「美朝」和「韓日中」的表述。

報道指，在南韓政府謀求對華關係改善的背景下，此舉被視為間接對華示好的舉措之一。有觀點認為，前屆政府基於偏向日本的外交、排斥中國，喪失實際利益；而本屆政府則基於實事求是的務實外交，謀求改善與中國的關係。另一名總統室官員解釋道，外交的核心之一為平衡，前政府搞理念外交，過度側重日本，將其撥回原先的正軌才是正確的方向。南韓總統李在明本月初曾表示，將全面修復韓中關係，兩國作為戰略合作夥伴，一道邁入務實與互惠共贏之路。

