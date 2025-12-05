Apple 的 FaceTime 和 Snap 的 Snapchat 在俄羅斯被禁，原因涉及恐怖活動及詐騙指控

根據 Bloomberg 的報導，Apple 的 FaceTime 視頻通話服務及 Snap 的 Snapchat 在俄羅斯遭到禁用。這一決定是在該國持續封鎖多個主要社交平台的背景下作出的，包括 Facebook、Instagram 和 X。俄羅斯當局在報告中聲稱，FaceTime 和 Snapchat 被用來「組織和實施恐怖行動」，並招募參與此類活動的個體。

此外，這些平台還被指與其他犯罪活動有關，包括詐騙。俄羅斯近期已警告 WhatsApp，若繼續違反當地法律，可能面臨全面禁用的風險。自 2022 年烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯持續加強對社交媒體平台的管控。

