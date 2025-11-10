鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
Givenchy後代結婚，歷時3日的上流婚禮「比王室婚禮更夢幻」！一見鍾情相愛7年的巴黎x韓國戀人夢幻婚禮
Givenchy 後代的夢幻婚禮，被譽為「本年度最優雅的上流婚禮」！法國時尚品牌 Givenchy 創辦人的後代 Sean Taffin de Givenchy 與韓籍未婚妻鄭多惠於巴黎舉行世紀婚禮，奢華又優雅的婚禮猶如「貴族聯婚」，一起來看看這對巴黎 x 韓國的戀人故事及「上流盛會」吧！
Sean Taffin de Givenchy 與鄭多惠於加拿大麥吉爾大學認識，參加冬季嘉年華時一見鍾情，經歷 7 年愛情長跑後步入禮堂。日前於巴黎市中心 Givenchy 家庭持有的 Basilique Sainte-Clotilder 教堂舉行一連三日的婚禮，名流賓客齊集媲美皇室婚禮。
新娘禮服驚喜地並非挑選 Givenchy 的出品，而是由韓裔設計師 Andrew Kwon 的訂製婚紗，一字肩設計簡約又時尚。婚戒則由 Sean 的珠寶設計師叔叔 James de Givenchy 的高級珠寶品牌 Taffin 設計，風格優雅經典而低調奢華，極具現代貴族氣息。
Sean Taffin de Givenchy 其實是「港法混血兒」，Sean 的媽媽 Suzi de Givenchy 生於香港並於 4 歲時跟隨媽媽到美國生活。期間與 Givenchy 創辦人侄子 Hubert de Givenchy 邂逅成婚，丈夫過世後 Suzi 加入 Next Model Management 成為專業模特兒，繼 Suzi 後現時 Givenchy 家族又多添一位亞洲成員了！
