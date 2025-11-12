黑色星期五優惠大合集！
Switch 模擬器 Citron v0.11.0 更新，改善 8 Elite 處理器性能表現
文章來源：Qooah.com
據外媒 Android Authority 報道，知名任天堂 Switch 模擬器 Yuzu 的分支產品 Citron 正式推出 v0.11.0 版本更新。此次更新聚焦裝置兼容性與功能體驗升級，為 Android 及 Windows on Arm 平台用戶帶來多項實用改進。
針對高階 Android 裝置，本次更新重點提升了 Snapdragon的 GPU 適配。由於該處理器採用新的「切片式」GPU 架構且缺乏開源 Turnip 驅動，此前與部分前沿模擬器存在兼容性問題。Citron 通過改進 Adreno GPU 的著色器執行和編譯效率，搭配「優化的渲染管線」，成功解決這一痛點，讓 Snapdragon 8 Elite 用戶能更流暢地運行 Switch 遊戲。
除 Android 平台外，本次更新還為基於 Arm 架構的 Windows 裝置提供原生支援。這意味著搭載 Snapdragon X 系列處理器的 Laptop 或 Desktop 用戶，將獲得更貼合硬件特性的運行表現，模擬器性能得到進一步釋放。
v0.11.0 版本新增每個遊戲的獨立作弊規格，滿足不同玩家的個性化需求。同時優化了 Citron 自身的更新控制邏輯，改進主題顯示效果，並提升了遊戲庫的加載與運行效率，整體使用體驗更為流暢。
作為 Yuzu 模擬器的重要分支，Citron 持續聚焦移動及 Arm 平台的 Switch 遊戲模擬體驗。此次 v0.11.0 更新針對性解決了高階硬件兼容性問題，同時豐富功能規格。
