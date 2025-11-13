九龍塘一諾中學未退建校費拘2人 校長及職員涉欺詐 涉款184萬

九龍塘一諾中學

私立學校「一諾中學(九龍塘)」早前爆出涉「雙重學籍」及校政混亂等問題，並已被教育局「釘牌」。多名家長因該校已結束營運，又未能全數取回所繳付的「建校費」，懷疑受騙，於是報警，涉案金額約184.5萬元。警方昨日拘捕一男一女涉串謀欺詐，案件由西九龍重案組跟進。消息指，被捕人分別為一諾中學(九龍塘)校長祁文迪和學校一名女職員。教育局回應指，執法部門現正調查事件，該局不宜評論。

警方表示，早前接獲多宗報案，指深水埗一間學校以辦學為理由，向多名家長收取建校費，並承諾學生退學時退還。但該校結束營運後，家長未能取回全數款項，懷疑受騙，涉及金額約184.5萬元。

有家長透露，去年底為子女報讀該校，支付了約38萬元留位費、行政費及雜費等，校方承諾在學生畢業或轉校時可退回。今年6月校長通知學校擁有權變更，學生可選擇留校或轉校並退款，但該名家長最終只收到9.5萬元退款，其後多次追討無果，更從其他家長得悉，校方未獲教育局批准收取建校費。該校7月被教育局決定不續牌，9月30日牌照到期，家長多次查詢無果，於是報警。

女職員涉紅磡開新校

警方經深入調查，昨在牛頭角拘捕一名36歲本地男子及一名44歲本地女子，涉嫌串謀欺詐，正被扣留調查；調查顯示，該名女被捕人亦涉嫌在紅磡開設另一間學校。消息指，涉事為一諾中學(九龍塘)，男子為該校校長祁文迪和學校一名女職員。警方強調，串謀欺詐屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處14年監禁，市民切勿以身試法。

一諾中學2022年開始招生，今年先後被揭發涉嫌與內地教育機構在內地「借殼辦學」，有學生涉嫌持「港深雙重學籍」，並涉違規收取每名學生20萬元建校費。教育局不滿意學校管理及財政狀況，於7月拒絕為該校註冊，學校牌照亦在9月30日屆滿。

