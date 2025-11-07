成都獨立書店「死而復生」 有杏書店曾稱「不可抗力」將結束 傳省政府介入「祝福」續營業｜Yahoo

成都獨立書店有杏書店（圖片：中國全民閱讀網）

【Yahoo 新聞報道】位於四川省成都市的獨立書店「有杏書店」上周三（10月29日）一度宣布因「不可抗力」將結束營運，引發外界對公共空間被收窄的輿論關注。事件峰迴路轉，主理人張豐本周二（4 日）發文稱，書店可以「繼續辦」，並回應傳媒指，是獲得當局同意後作出的決定。

曾被要求「認真整改」

由中國作家、專欄評論人張豐主理的成都獨立書店「有杏書店」，於2023年8月開業，不時舉辦公共議題有關的講座，讓讀者交流。今年6月27日，北京清華大學法學院教授勞東燕在有杏書店舉行「從書齋到公共生活」講座，吸引線上線下數百名讀者參加；其後上海律師斯偉江8月擬進行此講題延伸講座，活動公告後卻臨時取消。

10月張豐邀請作家項棟梁在書店舉辦「走出食物焦慮」講座，但因沒有「報備」，最終遭有關部門叫停，書店被要求「認真整改，及取消整月的活動」。

一度指「不可抗力」決定結束

就在10月29日，主理人張豐一度發文指，書店將於11月28日結束，「我曾想過很多種書店結束的方式。可能性最大的就是不可抗力——現在它真的來了」。消息引發網民惋惜，亦有人質疑是公共空間被收窄的信號，曾有網友留言「為啥呢，活動一直不錯」，張豐回應「這就是原因」。

然而事隔不足一星期，張豐 11 月 4 日發文稱，「過去幾天，有太多的人關注、關心書店，大家的愛，最終產生了某種奇妙的影響，書店可以繼續辦下去了」，又說「我要感謝大家，包括那些不知姓名卻能產生影響力的朋友」。

他在文中重申，向來秉持的經營原則，就是書店所有書都是「合法出版物」；所有活動都會備案，只是10月9日一場活動「因溝通問題」忘了備案；所有活動都有錄影「方便檢查」。他說，書店日後仍會堅持這些原則，書店非常弱小，又絕對透明，可以接受任何人的審視，「它當然可能隨時結束，但是沒必要失望」。

中央社：最新動向獲當局同意

張豐回覆台灣中央社表示，繼續營運是在獲得主管當局同意後，書店最新的動向。

新加坡《聯合早報》引述一封當地成華區 11 月 6 日發出的回應信函，稱「目前，有杏書店處於正常運營狀態。後續書店經營安排，屬企業根據市場情況和自身規劃所做的自主經營決策。」

報道又引述有IP地址為成都的人士，在網上透露有杏書店將繼續營業，因為在媒體報道後，四川省政府介入「要書店繼續開下去」、「上面還祝福它好好開」。成華區官方未有正面回應有關傳言，僅稱「感謝對成華區文化事業發展的理解和支持」。

季風書園去年華府重開

新冠疫情期間，中國許多獨立書店湧現，同時近年來生存空間也不斷收窄，兩個成都獨立書店市集活動在今年5月先後因故取消。曾是上海文化地標的獨立書店《季風書園》，2018年初因政治壓力被迫關門，去年9月選擇在美國華府重開。

來源：中央社、聯合早報