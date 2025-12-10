Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕禮物2025｜超爆笑！10+款惡搞朋友聖誕禮物推薦 全球大熱 MEOW 星人小說、燒賣地獄拼圖又伏又療癒～

年末佳節，又在煩惱該買什麼聖誕禮物了嗎？想在派對上送上最有「記憶點」的打卡禮物，惡搞禮物就是最佳選擇！網購專員為大家挑選了 10 多款「不太平凡」的有趣禮物，一起在聖誕齊齊翻滾友誼的小船吧～

聖誕惡搞禮物推薦1）MEOW 貓星人小說

由 Sam Austen 編寫的《MEOW》小說本年度爆紅，全書由 8 萬個 MEOW 字寫成，雖然是「小廢物」但神奇地很療癒。這份小禮物非常適合在派對上交換禮物，不費力就能掀起打卡熱潮～

Meow (The Meow Library)

價錢：$147.8

按此購買

Meow (The Meow Library)

聖誕惡搞禮物推薦2）廁所高爾夫遊戲組

公司不少同事喜愛「每朝辦大事」，送上廁所高爾夫球遊戲組，讓他們能度過最療癒的「大事早上」吧～禮物組包括高爾夫球墊、高爾夫球、球桿及旗子洞口，有趣又「實用」的小廢物能提升同事的精神健康～

廁所高爾夫遊戲組

價錢：$107.8

按此購買

廁所高爾夫遊戲組

聖誕惡搞禮物推薦3）大衛香氛蠟燭

想送香氛蠟燭但又不甘於平凡？這款可愛的大衛香氛蠟燭頂著「法國 18 世紀的潮流髮型」，而美髮蠟燭蘊藏雪松木與佛手柑香氣，可愛、實用又具節日氣氛，最適合派對交換禮物！

大衛香氛蠟燭

價錢：$285.6

按此購買

大衛香氛蠟燭

聖誕惡搞禮物推薦4）「上班有害健康」帆布購物袋

「上班有害健康」一向是大家的共識吧（笑）！簡約又具文青氣息的惡搞手袋，非常適合返工使用，而且男女也能配襯，就是「小廢物」中的實力派，送禮一流～

上班有害健康帆布購物袋

價錢：$107.8

按此購買

上班有害健康帆布購物袋

聖誕惡搞禮物推薦5）「呢單嘢唔係我跟開」圖案Tee

輕鬆返工是大家的願望，派對送上港式潮語「呢單嘢唔係我跟開」圖案 Tee，讓同事或朋友「我 Tee 表達我的心」吧～簡單又直中紅心的設計，同樣實用又有趣，送上小廢物也能帶點良心～

「呢單嘢唔係我跟開」圖案Tee

價錢：$240

按此購買

「呢單嘢唔係我跟開」圖案Tee

聖誕惡搞禮物推薦6）燒賣地獄拼圖

近年「地獄拼圖」大熱，最地獄的真的可算是「燒賣地獄」！一堆糾纏在一起的魚肉燒賣炮製成 300 塊拼圖，只看著拼圖已能想像到燒賣的味道，真的是「砌到嘔」送禮好選擇。如果想朋友陷入地獄，交換禮物就送它吧！

燒賣地獄拼圖

價錢：$239

按此購買

燒賣地獄拼圖

聖誕惡搞禮物推薦7）重慶咖喱 | 怪奇氣味大豆香氛蠟燭

香港品牌 The Wax Can 有大量奇怪氣味蠟燭，而小編認為最有趣的就是「重慶咖哩」香氣…薑黃、丁香、胡椒、辣椒粉混合出「正宗」的氣味，整間房間也充滿印度氣息，收到後也真的會想物歸原主…

重慶咖喱 | 怪奇氣味大豆香氛蠟燭

價錢：$165

按此購買

重慶咖喱 | 怪奇氣味大豆香氛蠟燭

聖誕惡搞禮物推薦8）雞腳襪

每年也會出現的「雞腳襪」，年年送也不會過氣。這款襪子可愛又「實用」，最適合在健身室「操腳」時穿著，惡搞之餘又能打卡，而且在健身室裡將成為全場焦點，相信朋友會十分喜歡並送上感謝。

Chicken Feet Socks

價錢：$54.4

按此購買

Chicken Feet Socks

聖誕惡搞禮物推薦9）吹氣招手擺設

如果想送上「完全沒用」的小廢物，一於訂購吹氣招手擺設計！有幸成為 AMAZON 社交媒體幽默類銷量第一必定有其原因，插電後吹氣公仔會不斷招手…小編也有點無言，就是非常無聊的小玩意。

Wacky Waving Inflatable Tube Guy

價錢：$90.7︱ 原價：$116.4

按此購買

Wacky Waving Inflatable Tube Guy

聖誕惡搞禮物推薦10）尖叫羊

Instagram 爆紅的尖叫羊，就是又煩又奇怪的無言禮物，更有穿上聖誕毛衣的特別版，不費力就能成為派對焦點。按下按鈕就能聽到羊尖叫，的確是世間少有的體驗，AMAZON 有 4 萬多個好評，看來是人見人愛的小廢物。

The Screaming Goat

價錢：$67.9

按此購買

The Screaming Goat

The Screaming Christmas Goat: Ahhhhh!

價錢：$98.5︱ 原價：$116.4

按此購買

The Screaming Christmas Goat: Ahhhhh!

聖誕惡搞禮物推薦11）My MBTI is MEAN 帽子

將於朋友圈子中最 mean 的朋友交換禮物？送上 My MBTI is MEAN 帽子，如實反映朋友的地獄個性，同時又能配襯韓系風格，讓各位 mean 精也能擁有一頂專用帽子。

My MBTI is MEAN 帽子

價錢：$151.2︱ 原價：$168

按此購買

My MBTI is MEAN 帽子

聖誕惡搞禮物推薦12）芫茜耳環

佳節為「茜王茜后」送上專屬耳環！1：1仿真芫茜耳環，遠遠看到也能聞到「茜味」，讓朋

友能隨時隨地展現自己的獨特品味，成為最帥氣的存在！

原創1:1仿真芫茜耳環

價錢：$168

按此購買

原創1:1仿真芫茜耳環

聖誕惡搞禮物推薦13）情緒支援薯條

惡搞也要保持可愛！近年大流行的「Emotional Support」公仔，就是又廢又可愛的小禮物。同系列最受歡迎的就是薯仔，另外更有餃子、Pizza等，佳節為朋友送上最堅實的支援力量！

Emotional Support Fries

價錢：$132

按此購買

Emotional Support Fries

聖誕惡搞禮物推薦14）披薩毯

佳節送上最可愛又溫暖的毛毯吧～油膩膩的披薩毯極具存在感，最適合放在辦公室當冷氣保暖毯，同樣是怪奇中帶實用的小禮物，柔軟又療癒！

Bcareself 披薩毯

價錢：$194

按此購買

Bcareself 披薩毯

聖誕惡搞禮物推薦15）Tetris x Mcdonald 麥樂雞遊戲機

最後就是極受歡迎的麥樂雞遊戲機！可愛的麥樂雞外型，配上經典俄羅斯方塊遊戲，適合搭車時打發時間，就是不太實用但有趣滿分的誠意禮物！

麥樂雞遊戲機

價錢：$178.2︱ 原價：$198

按此購買

麥樂雞遊戲機

