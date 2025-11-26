貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。

政府強推強制火葬惹不滿

貴州省是中國南方一個山多地少、以貧困農村為主的省份，當地苗族人口佔近 12%，是繼漢族後人口最多的少數民族，傳統上遵循土葬文化。近年貴州省積極推動火葬，不時引起民眾不滿，部分縣市目前政策仍以「自願火葬」為主，惟息烽縣地方政府近期開始實施強制火葬，引發民眾不滿，批政策沒有法律依據。

據追蹤中國抗議活動的 X 帳號「昨天」（Yesterday Big Cat）帖文指，上周六在石硐鎮木杉村，數百村民手持棍棒守在墳頭，防止政府「挖屍隊」挖走已下葬死者的遺體；數公里外的水頭村，有當地村民稱，息烽縣副縣長強勇在要求家屬交出一名死者遺體時，毆打死者的妹妹，引發雙方激烈對峙。

村民批政府斂財

帖文引述村民表示，當地政府為斂財，強制推行火葬，不但違背「入土為安」的傳統習俗，不少村民在支付火化費、購買骨灰盒後，還要按照傳統習俗購置棺木為逝者進行土葬，因為農村沒有專門的地方存放骨灰盒，增加農戶負擔。

村民抗議強推火葬，周六起多處爆發示威（網上圖片）

一名自稱石硐鎮的村民在網上發文表示，因為不堪當地官員施壓，他的祖父被火化，並稱家人被警告，如果不服從指令，三代人都會受牽連。

數十名村民一度圍堵警車

據網上影片，有村民在示威時警告政府人員，若強行挖走已下葬的遺體，「你們就放馬過來，看看老百姓會不會放過你們。」另一段由「異言網」（China Dissent Monitor）發布的影片顯示，數十名村民在示威中圍堵警車。

因強推火葬在當地引發的示威持續數天，至昨日（25 日），當地政府發佈公告指，火葬是為了保護土地資源，並推廣「節儉殯葬新風尚」。在短片分享平台「抖音」上，不少網民則表態支持示威者，「沒錯，大家一起站起來，支持傳統喪葬習俗！」

農村示威年增七成

中國農村近年示威事件有所增加，中國農村發展監測中心（CDM）今年記錄了661宗農村示威事件，比2024年全年增加了70%。 2025年第三季度，CDM記錄了近1,400宗騷亂事件，比2024年同期增加了45%。

