OnePlus 15R 在 Geekbench 上現身，搭載 Snapdragon 8 Gen 5，12GB RAM 和 Android 16

即將推出的 OnePlus 15R 最近在 Geekbench 上曝光，顯示出其主要規格。該手機預計將於 12 月 17 日發佈，並搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。根據 Geekbench 的資料，型號為 CPH2767 的 OnePlus 裝置被認為是 15R。

從列表來看，這款手機運行 Android 16 系統，並配備 12GB RAM。在單核測試中得分為 2,846 分，而在多核測試中得分為 9,775 分。OnePlus 15R 預計會是近期在中國推出的 Ace 6T 的重新命名版本。

目前 OnePlus 已確認，這款即將推出的全球版本將提供 165Hz 刷新率的顯示屏，並具備 IP66/68/69/69K 等級，還有定制的 G2 Wi-Fi 晶片和顯示晶片。

