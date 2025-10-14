UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！
UNIQLO在香港20周年有好多搞作，有減價之外，亦會上架POP MART UNIQLO香港20周年限定UTme!，以泡泡瑪特人氣IP「THE MONSTERS」作為設計靈感，創作經典的Tee。系列有白與灰兩色，有童裝（$99）以及男女通用的Tee（$149）。這麼親民的價格就買到香港限定的「Labubu Tee」，相信會成為熱搶item！
各位想買POP MART UNIQLO香港20周年限定UTme!的朋友，鎖定開賣日期10月17日，只限UNIQLO網絡旗艦店發售（即是大家要網購，再選於門店自提），數量有限，售完即止。（留意，澳門門店無發售此商品，真的是香港限定購買呢！）
男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486831
價錢：$149
童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486832
價錢：$149
