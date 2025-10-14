Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（官方圖片）

UNIQLO在香港20周年有好多搞作，有減價之外，亦會上架POP MART UNIQLO香港20周年限定UTme!，以泡泡瑪特人氣IP「THE MONSTERS」作為設計靈感，創作經典的Tee。系列有白與灰兩色，有童裝（$99）以及男女通用的Tee（$149）。這麼親民的價格就買到香港限定的「Labubu Tee」，相信會成為熱搶item！

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

各位想買POP MART UNIQLO香港20周年限定UTme!的朋友，鎖定開賣日期10月17日，只限UNIQLO網絡旗艦店發售（即是大家要網購，再選於門店自提），數量有限，售完即止。（留意，澳門門店無發售此商品，真的是香港限定購買呢！）

按此到POP MART UNIQLO專頁

男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486831

價錢：$149

SHOP NOW

男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486831

男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486831

價錢：$149

SHOP NOW

男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486831

童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486832

價錢：$149

SHOP NOW

童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486832

童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486832

價錢：$99

SHOP NOW

童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (短袖 / 印花 T 恤) (僅限香港門店自提) 486832

UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

穿許光漢UNIQLO同款是「自投羅網」還是「穿出新高度」？這5款單品收藏起來，百搭耐看其實不難穿

不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦