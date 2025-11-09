Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

莫文蔚香港演唱會12月啟德開唱！即睇「家場」限定版售票日期時間

久未在香港露面的莫文蔚，完成了內地12場演唱會後，剛宣布12月20日在啟德主場館作限定加場，帶來超過40人的樂隊，再備有越80米的巨型LED屏幕。門票分為4種，由$680至$1,380，於11月10日下星期一公開發售，來一場不容錯過的音樂盛宴。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

莫文蔚12月20日香港站「家場」限定版。（官方圖片）

2025年12月20日啟德主場館

莫文蔚《THE BIG BIG SHOW 大秀一場》香港站「家場」限定版，將於2025年12月20日，在啟德主場館隆重登場。在完成內地12場巡演後，莫文蔚選擇香港作為這場「大秀」的唯一限定加場。她曾說，啟德主場館的落成，讓她多年來想在「家」附近開騷的夢想得以實現。這場演出不只是她的心願，也是送給香港的一份禮物。

完成內地12場巡演後，莫文蔚選擇香港作為這場「大秀」的唯一限定加場。（圖片來源：莫文蔚Facebook)

逾80米的巨型LED屏幕

《THE BIG BIG SHOW》不只是唱歌那麼簡單。整場演出以戲劇三幕結構為藍本，融合復古電影、意識流美學與現場樂團演奏，打造出一場跨越感官的藝術體驗。舞台設計更是匠心獨運，橫跨80米的巨型LED屏幕，配合超過40人的樂隊編制，每首歌曲都搭配獨立的舞台機關與道具，讓觀眾彷彿置身一場流動的電影之中。門票將於2025年11月10日12pm於Trip.com公開發售，票價分別為$680、$880、$1,080及$1,380，跟以往不同，只按門票價錢及手續費發售，未有加上景點門票以套票形式推出。

CTF Life 周大福人壽40周年呈獻：莫文蔚 THE BIG BIG SHOW 大秀一場香港站「家場」限定版

票價：$1,380/ 1,080 / 880 / 680

售票時間：2025年11月10日12pm

SHOP NOW

門票將於2025年11月10日12:00公開發售，票價分別為$680、$880、$1,080及$1,380。（官方圖片）

CTF Life 周大福人壽40周年呈獻：莫文蔚 THE BIG BIG SHOW 大秀一場香港站「家場」限定版

日期：2025年12月20日

時間：7:30pm開演

地點：香港啟德主場館 Kai Tak Stadium

更多相關文章：

高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025

Kiztopia 5大親子室內遊樂場優惠！1大1小門票只需$11 人均$5.5大玩60分鐘｜雙11優惠2025

台灣平機票優惠｜台北機票買1送1！中華航空人均低至$688起｜Trip.com雙11優惠2025

澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025

聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭

聖誕好去處2025｜太古城化身甜蜜糖果樂園！8米高紅白士的糖+巨型熊仔笑笑糖坐鎮

「鼓浪嶼號」郵輪旅遊優惠低至19折！人均低至$555.5遊日本宮古島／越南下龍灣 住海景房、包全天候飲食｜雙11優惠2025

大阪酒店優惠｜難波APA度假酒店低至11折！人均只需$305起 步行5分鐘直達難波站、道頓堀＋設溫泉大浴場｜Agoda雙11優惠2025

日本名古屋平酒店｜酒店優惠低至5折！熱門名古屋京阪酒店人均只需$333起｜雙11優惠2025

台灣平機票優惠｜台北機票買1送1！中華航空人均低至$688起｜Trip.com雙11優惠2025

旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋

旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠