聖誕禮物2025｜重溫10大最伏禮物 廁所板、月餅齊齊入圍！收到邊樣最崩潰？

就快到聖誕節啦！大家節日最想收到什麼聖誕禮物呢？每年最期待除了跟一大班朋友開party、玩天光之外，就一定是拆禮物環節！正所謂「你的禮物如何，你的人緣也必如何」！Yahoo購物為大家重溫過去聖誕節被討論區評為10大最伏禮物的清單，你可能會發現其實自己收到的聖誕禮物都不算太差啊！

最伏禮物Top10）Xbox手掣

第一下收到滿心歡喜以為是PS5手掣，望真先發現是Xbox！雖然現在很少人擁有Xbox遊戲機，不過其實用來打電腦PC game都得！並未到最差的禮物！

PowerA Advantage Wired Controller for Xbox Series

8折特價：$311｜ 原價：$389

PowerA Advantage Wired Controller for Xbox Series

最伏禮物Top9）兩隻左腳拖鞋

兩隻一樣的拖鞋，唯有在屋企時多用左腳行路，等左腳拖鞋快點爛吧～不過朋友都有可能下年再送兩隻右腳給你，拼做一對呢！

防水飾釦洞洞拖鞋

88折特價：$130.8｜ 價錢：$148.6

防水飾釦洞洞拖鞋

最伏禮物Top8）一袋麥樂雞醬

編輯佩服朋友為了令大家收到一袋麥樂雞醬，而要去麥當勞不停買，份禮物都好揼本！收到未知點用好？不妨用來試整甜酸炒排骨，可能味道會不錯！

麥樂雞醬 (photo credit:gettyimage)

最伏禮物Top7）鹹魚

「做人無夢想同條鹹魚有咩分別！」朋友想提醒你去追夢咋！

鹹魚 (photo credit: Gettyimage)

最伏禮物Top6）無鎖匙的鎖頭

朋友其實用心良苦，對方只想跟你一直保持聯絡，每次要開鎖時，他/她就會立即出現！So Sweet呢～

Master Lock 黃銅組合掛鎖

價錢：$152

Master Lock 黃銅組合掛鎖

最伏禮物5）兩包8kg米

阿媽成日都講「食米唔知米貴」，貼心的朋友送兩包8kg米，借花敬佛送給阿媽應該幾開心！

金御膳 Ａ級泰國茉莉香米

價錢：$99

金御膳 Ａ級泰國茉莉香米

最伏禮物Top4）DVD

DVD機越來越少，加上現在大家都Netflix、Disney+、YouTube睇片，收到簡直一頭霧水，得啖笑！不過諗深一層，朋友送隻DVD給你珍藏都幾好，可能過多十幾年會好值錢！執到寶！

Jurassic World Rebirth（DVD）

價錢：$155.28

Jurassic World Rebirth（DVD）

Wicked（DVD）

價錢：$111

Wicked（DVD）

最伏禮物Top3）當年月曆

聖誕節收到都至少可以用到幾日，總好過到除夕先收到呀！

Amazing Studio 2025年香港「漫步香港 貓遊街角」主題月曆

價錢：$98

Amazing Studio 2025年香港「漫步香港 貓遊街角」主題月曆

茶餐廳送外賣系列 月曆2025 (A5) 香港假期版本

價錢：$158起

茶餐廳送外賣系列 月曆2025 (A5) 香港假期版本

最伏禮物Top2）月餅

其實朋友在聖誕節買到個月餅來做聖誕禮物都並非易事，誠意絕對滿分！小編在寫文時都收到來自朋友的愛，朋友默默送上一顆月餅，大家齊齊來分享。不過希望個月餅未過期喇！

月餅

雙黃白蓮蓉月餅

最伏禮物Top1）廁所板

編輯朋友真的有收過廁所板做聖誕禮物，一打開全場笑爆！朋友送廁所板一定是想守護你屁股的健康，或者對方知你未有去旅行的計劃，所以送個廁所板讓你可以模擬是飛機窗，回憶一下搭飛機的感覺！

Mayfair 廁所板

9折特價：$257｜ 原價：$279

Mayfair 廁所板

Mayfair 廁所板

