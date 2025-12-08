精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕禮物2025｜重溫10大最伏禮物 廁所板、月餅齊齊入圍！收到邊樣最崩潰？
你收到的禮物如何，你的人緣也必如何！一齊望望最伏禮物吧～
就快到聖誕節啦！大家節日最想收到什麼聖誕禮物呢？每年最期待除了跟一大班朋友開party、玩天光之外，就一定是拆禮物環節！正所謂「你的禮物如何，你的人緣也必如何」！Yahoo購物為大家重溫過去聖誕節被討論區評為10大最伏禮物的清單，你可能會發現其實自己收到的聖誕禮物都不算太差啊！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
最伏禮物Top10）Xbox手掣
第一下收到滿心歡喜以為是PS5手掣，望真先發現是Xbox！雖然現在很少人擁有Xbox遊戲機，不過其實用來打電腦PC game都得！並未到最差的禮物！
PowerA Advantage Wired Controller for Xbox Series
8折特價：$311｜
原價：$389
最伏禮物Top9）兩隻左腳拖鞋
兩隻一樣的拖鞋，唯有在屋企時多用左腳行路，等左腳拖鞋快點爛吧～不過朋友都有可能下年再送兩隻右腳給你，拼做一對呢！
防水飾釦洞洞拖鞋
88折特價：$130.8｜
價錢：$148.6
最伏禮物Top8）一袋麥樂雞醬
編輯佩服朋友為了令大家收到一袋麥樂雞醬，而要去麥當勞不停買，份禮物都好揼本！收到未知點用好？不妨用來試整甜酸炒排骨，可能味道會不錯！
最伏禮物Top7）鹹魚
「做人無夢想同條鹹魚有咩分別！」朋友想提醒你去追夢咋！
最伏禮物Top6）無鎖匙的鎖頭
朋友其實用心良苦，對方只想跟你一直保持聯絡，每次要開鎖時，他/她就會立即出現！So Sweet呢～
Master Lock 黃銅組合掛鎖
價錢：$152
最伏禮物5）兩包8kg米
阿媽成日都講「食米唔知米貴」，貼心的朋友送兩包8kg米，借花敬佛送給阿媽應該幾開心！
金御膳 Ａ級泰國茉莉香米
價錢：$99
最伏禮物Top4）DVD
DVD機越來越少，加上現在大家都Netflix、Disney+、YouTube睇片，收到簡直一頭霧水，得啖笑！不過諗深一層，朋友送隻DVD給你珍藏都幾好，可能過多十幾年會好值錢！執到寶！
Jurassic World Rebirth（DVD）
價錢：$155.28
Wicked（DVD）
價錢：$111
最伏禮物Top3）當年月曆
聖誕節收到都至少可以用到幾日，總好過到除夕先收到呀！
Amazing Studio 2025年香港「漫步香港 貓遊街角」主題月曆
價錢：$98
茶餐廳送外賣系列 月曆2025 (A5) 香港假期版本
價錢：$158起
最伏禮物Top2）月餅
其實朋友在聖誕節買到個月餅來做聖誕禮物都並非易事，誠意絕對滿分！小編在寫文時都收到來自朋友的愛，朋友默默送上一顆月餅，大家齊齊來分享。不過希望個月餅未過期喇！
最伏禮物Top1）廁所板
編輯朋友真的有收過廁所板做聖誕禮物，一打開全場笑爆！朋友送廁所板一定是想守護你屁股的健康，或者對方知你未有去旅行的計劃，所以送個廁所板讓你可以模擬是飛機窗，回憶一下搭飛機的感覺！
Mayfair 廁所板
9折特價：$257｜
原價：$279
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多聖誕禮物：
聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的萬元內名牌禮物推薦！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach 時尚滿分又實用！
聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單
其他人也在看
立法會選舉丨濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館免費開放 憑投票心意謝卡獲$50現金券、戲院購票半價
12月7日是立法會換屆選舉投票日，因應宏福苑大火，政府將不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而部分優惠則會繼續推行，包括康文署免費開放公眾游泳池、香港科學館、香港太空館等。YAHOO著數 ・ 23 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買4支舒適達牙膏送$205.7贈品（即日起至11/12）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有秘魯藍莓125克 $31.8/3盒、珍寶澳洲車厘子每磅$56、嘉頓香蔥薄餅200克加$1多1件、買4支舒適達牙膏送$205.7贈品！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 LIFE NUTRITION產品買6送4（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，全線LIFE NUTRITION樂怡善產品買6送4、健肝素120粒裝 $1,240/2件(送ESSENTIALE健肝素10粒)、BLACKMORES無腥味魚油迷你膠囊200粒/高濃度深海魚油健腦配方 60粒買1送1、梅屋順便茶梅強效版12粒 $109/件、全線佛慈產品2件85折、精選極研產品買2送1、純之益血即通 60粒 $449/2件、友營堂木酢健之貼60片 $239/件！YAHOO著數 ・ 35 分鐘前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 17 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 天前
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報
2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
英超話題 ｜例不虛發 沙拿受訪的藝術
沙拿一向公開說話極為謹慎而又有策略。自 2017 年從羅馬加盟以來，他每場比賽幾乎都拒絕接受場邊記者訪問。所以今次爆炸性訪問，一定是早有準備。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
9人皇馬0：2負切爾達
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲在臨尾只剩9人應戰下，以0:2不敵切爾達，也是該隊本季主場首敗，在聯賽榜已被榜首的巴塞隆拿拋離4分。皇家馬德里剛在上周中大勝畢爾包，結束西甲3連和，怎料今場對切爾達又失分，而且是3分全失。他們今場多達23腳射門，全部無功而還，而且踢至54分鐘時被切爾達破門，史韋貝治（Williot Swedberg）接應薩拉哥沙橫傳後，撞射得手。皇馬之後便有左閘法蘭加西亞踢跌對手，在64分鐘時兩黃一紅被逐，而去到補時兩分鐘，再有卡利拿斯因向球證抗議，同樣兩黃一紅離場，結果切爾達就趁住打多兩人的優勢，1分鐘後再於反擊中，由艾斯柏斯冷靜交給史韋貝治，扭過皇馬門將古圖奧斯後，帶球入空門梅開二度。賽前，皇馬今季只在聯賽不敵馬德里體育會，而那是作客，因此這是他們本季首次在主場落敗，而且近5場西甲第4度失分，也令他們在積分榜被巴塞隆拿反超後，已經落後至4分差距。now.com 體育 ・ 3 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前