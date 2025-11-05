tuki.演唱會2026丨首度亞洲巡演以香港作壓軸站 即睇搶飛攻略、票價、座位表

台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前