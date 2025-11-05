焦點

Yahoo 娛樂圈

tuki.演唱會2026丨首度亞洲巡演以香港作壓軸站 即睇搶飛攻略、票價、座位表

更新時間
tuki.演唱會2026丨首度亞洲巡演以香港作壓軸站 即睇搶飛攻略、票價、座位表
憑《晚餐歌》爆紅的日本創作女歌手 tuki. 宣布將於2026年展開首次亞洲巡迴演出《tuki. 1st ASIA TOUR 2026》，繼台北、首爾站後，以香港作為壓軸站！香港將於2026年5月9日至10日於亞洲國際博覽館舉行，門票詳情將於稍後公布。

tuki.演唱會2026丨《1st ASIA TOUR 2026》亞洲巡演香港站詳情

日期: 2026年5月9、10日
時間: 晚上7時正
地點: 亞洲國際博覽館11號展館

tuki.演唱會2026丨《1st ASIA TOUR 2026》亞洲巡演香港站票價

待定。

tuki.演唱會2026丨《1st ASIA TOUR 2026》亞洲巡演香港站公開售票詳情

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》門票將於BOOKYAY及大麥網公開發售，詳情有待公布。

tuki.演唱會2026丨《1st ASIA TOUR 2026》亞洲巡演香港站座位表

待定。

更多資訊：

11 food.

