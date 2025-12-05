災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
台北倒數2026｜台北跨年不只有台北101！酒店暢飲Moet香檳/最HIGH新年城演唱會連溫泉酒店套票
2025年大起大落，相信大家都百般滋味，不如趁年末除夕倒數快閃台北，放下過去一年的情緒、迎接2026年，祈盼新一年新希望～講到台北跨年倒數，第一時間都會想起台北101大樓的跨年倒數煙花派對，其實還有多個Party選擇，更有一日遊行程，帶大家到北投浸溫泉、再返回台北參加最HIGH新年城2026跨年晚會演唱會，即睇詳情！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
眺望台北101跨年倒數煙花派對 暢飲Moet Chandon香檳
台北101跨年倒數煙花派對很受歡迎，派對門票一開售後就火速售罄，今年也不例外！想看到台北101 Countdown最標誌性的表演，可以到台北艾麗希爾頓格芮精選酒店觀賞～每人$1,324起就可以到酒店的7樓空中花園等待倒數，在10:30pm至12am期間無限享用佐酒小食及Free-flow飲品，包括Moet Chandon、Hot Mulled Wine、Gin、Vodka、Tequila、Rum、Whisky及Soft Drink，值回票價！
【2026跨年推薦】KKday獨家｜台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜台北101近距離跨年倒數煙火派對
價錢：單人票$1,324，池畔VIP派對桌位區 (4-6人使用）$8,738起
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店
地址：台北市信義區松高路18號（地圖按此）
交通：台北捷運市政府站步行4分鐘
倒數跨年、溫泉一日遊！免排隊入場台北最HIGH新年城
台北101倒數Party以外，台北最HIGH新年城也是受歡迎的跨年活動之一！今年台北最HIGH新年城—2026跨年晚會有10組超強陣容：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等，想免排隊入場，可以入手KKday這個溫泉一日遊套票，12月31日先到北投浸溫泉放鬆身心，傍晚時間再回到台北參考市府跨年晚會，全程專車接送，每人$448起。
【2026跨年推薦】台北最HIGH新年城2026跨年晚會演唱會煙火秀搖滾區門票＆北投大地酒店｜加贈KKday專屬特色悠遊卡
價錢：大眾風呂$448
（原價$597），雙人湯屋$498 （原價$622）
人氣台北酒店Party 抽獎可獲住宿禮券
除了煙花倒數Paty，2間人氣台北酒店都有倒數派對！citizenM北門世民酒店門票$244起，有2杯Cocktail、炸物小食，還可以參與各類遊戲活動：紙牌對戰、沙包擲準、歡唱挑戰賽，勝出者更有機會獲得酒店住宿券；台北圓山大飯店都有Countdown Party，每人$373起入場無限暢飲、觀賞DJ及歌手表演、參加抽獎活動。
【2026跨年推薦】台北 citizenM 北門世民酒店｜世民嘉年華 citizen Carnival 跨年夜
價錢：無座位票$244，2人坐票$637
台北citizenM北門世民酒店
地址：台北市中正區中華路一段3號（地圖按此）
交通：台北捷運北門站步行5分鐘
台北【圓山大飯店】2025-2026圓山跨年夜（MO25)｜需現場兌換手環
價錢：$373（原價$423）
台北圓山大飯店
地址：台北市中山區中山北路四段1號（地圖按此）
交通：台北捷運劍潭站步行14分鐘
