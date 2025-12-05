Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

台北倒數2026｜台北跨年不只有台北101！酒店暢飲Moet香檳/最HIGH新年城演唱會連溫泉酒店套票

2025年大起大落，相信大家都百般滋味，不如趁年末除夕倒數快閃台北，放下過去一年的情緒、迎接2026年，祈盼新一年新希望～講到台北跨年倒數，第一時間都會想起台北101大樓的跨年倒數煙花派對，其實還有多個Party選擇，更有一日遊行程，帶大家到北投浸溫泉、再返回台北參加最HIGH新年城2026跨年晚會演唱會，即睇詳情！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

眺望台北101跨年倒數煙花派對 暢飲Moet Chandon香檳

台北101跨年倒數煙花派對很受歡迎，派對門票一開售後就火速售罄，今年也不例外！想看到台北101 Countdown最標誌性的表演，可以到台北艾麗希爾頓格芮精選酒店觀賞～每人$1,324起就可以到酒店的7樓空中花園等待倒數，在10:30pm至12am期間無限享用佐酒小食及Free-flow飲品，包括Moet Chandon、Hot Mulled Wine、Gin、Vodka、Tequila、Rum、Whisky及Soft Drink，值回票價！

【2026跨年推薦】KKday獨家｜台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜台北101近距離跨年倒數煙火派對

價錢：單人票$1,324，池畔VIP派對桌位區 (4-6人使用）$8,738起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

廣告 廣告

想看到台北101 Countdown最標誌性的表演，可以到台北艾麗希爾頓格芮精選酒店觀賞。（圖片：酒店官網）

每人$1,324起就可以到酒店的7樓空中花園等待倒數，在10:30pm至12am期間無限享用佐酒小食及Free-flow飲品。（圖片：酒店官網）

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

地址：台北市信義區松高路18號（地圖按此）

交通：台北捷運市政府站步行4分鐘

倒數跨年、溫泉一日遊！免排隊入場台北最HIGH新年城

台北101倒數Party以外，台北最HIGH新年城也是受歡迎的跨年活動之一！今年台北最HIGH新年城—2026跨年晚會有10組超強陣容：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等，想免排隊入場，可以入手KKday這個溫泉一日遊套票，12月31日先到北投浸溫泉放鬆身心，傍晚時間再回到台北參考市府跨年晚會，全程專車接送，每人$448起。

【2026跨年推薦】台北最HIGH新年城2026跨年晚會演唱會煙火秀搖滾區門票＆北投大地酒店｜加贈KKday專屬特色悠遊卡

價錢：大眾風呂$448 （原價$597） ，雙人湯屋$498 （原價$622）

SHOP NOW

台北101倒數Party以外，台北最HIGH新年城也是受歡迎的跨年活動之一！

人氣台北酒店Party 抽獎可獲住宿禮券

除了煙花倒數Paty，2間人氣台北酒店都有倒數派對！citizenM北門世民酒店門票$244起，有2杯Cocktail、炸物小食，還可以參與各類遊戲活動：紙牌對戰、沙包擲準、歡唱挑戰賽，勝出者更有機會獲得酒店住宿券；台北圓山大飯店都有Countdown Party，每人$373起入場無限暢飲、觀賞DJ及歌手表演、參加抽獎活動。

【2026跨年推薦】台北 citizenM 北門世民酒店｜世民嘉年華 citizen Carnival 跨年夜

價錢：無座位票$244，2人坐票$637

SHOP NOW

citizenM北門世民酒店門票$244起，有2杯Cocktail、炸物小食，還可以參與各類遊戲活動。（圖片：酒店官網）

台北citizenM北門世民酒店

地址：台北市中正區中華路一段3號（地圖按此）

交通：台北捷運北門站步行5分鐘

台北【圓山大飯店】2025-2026圓山跨年夜（MO25)｜需現場兌換手環

價錢：$373（原價$423）

SHOP NOW

台北圓山大飯店都有Countdown Party，每人$373起入場無限暢飲、觀賞DJ及歌手表演、參加抽獎活動。（圖片：酒店官網）

台北圓山大飯店

地址：台北市中山區中山北路四段1號（地圖按此）

交通：台北捷運劍潭站步行14分鐘

更多相關文章：

台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄

台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站

台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界

台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽

台灣全新電子入境卡10月起推行！入境幾多小時前要辦妥？即睇申請步驟及注意事項

外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

台灣人氣燒肉店Top5！台中米芝蓮一星之選、燒肉界LV頂級「殘廢餐」、一頭牛食足逾30個部位

台灣旅遊｜台北親子室內好去處！國家元首密道滑梯、迷幻太空主題全新Roller場、$38起喪玩XR實境樂園

台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史

亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

台灣墾丁25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」！飽覽第一排無敵海景、360度環景空中泳池

台北桃園機場第三航廈「北登機大堂」今年底啟用！8個登機閘口、橙紅天橋成打卡熱點

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位